Chuyện gì đây: Hàng loạt sinh viên MIT, Harvard vội bỏ học để khởi nghiệp, lo sợ đến lúc tốt nghiệp đã bị AI cướp mất việc làm

Khi Alice Blair đăng ký vào Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) với tư cách là sinh viên năm nhất vào năm 2023, cô rất hào hứng tham gia các khóa học khoa học máy tính và gặp gỡ những người quan tâm đến việc đảm bảo trí tuệ nhân tạo (AI) được phát triển theo hướng có lợi cho nhân loại.

Giờ đây, cô đang xin nghỉ phép vĩnh viễn vì lo sợ sự xuất hiện của "trí tuệ nhân tạo tổng quát", một AI giả định có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như con người, có thể hủy diệt loài người.

“Tôi đã lo lắng rằng mình có thể không còn sống để tốt nghiệp vì AGI”, Blair, đến từ Berkeley, California cho biết. “Tôi nghĩ rằng trong phần lớn các kịch bản, do cách chúng ta đang hướng tới AGI, chúng ta sẽ chứng kiến sự tuyệt chủng của loài người”.

Cô đã ký hợp đồng làm biên tập viên kỹ thuật tại Trung tâm An toàn AI, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào nghiên cứu an toàn AI, nơi cô hỗ trợ biên tập các bản tin và bài nghiên cứu. Blair không có kế hoạch quay lại MIT. “Tôi dự đoán rằng tương lai của tôi sẽ nằm ở thế giới thực”, cô nói.

Blair không phải là sinh viên duy nhất lo sợ về tác động tàn phá tiềm tàng mà AI sẽ gây ra cho tương lai nhân loại nếu nó trở nên có tri giác và quyết định rằng con người gây ra nhiều rắc rối hơn giá trị của chúng. Theo một báo cáo năm 2024 do Bộ Ngoại giao Mỹ ủy quyền, nguy cơ "tuyệt chủng" là hoàn toàn có thể xảy ra do AI đang được phát triển với tốc độ chóng mặt.

Những nỗ lực xây dựng AI với các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn điều này xảy ra đã bùng nổ trong vài năm qua, từ cả các tổ chức phi lợi nhuận do tỷ phú tài trợ như Trung tâm An toàn AI và các công ty như Anthropic.

Nhiều nhà nghiên cứu không đồng tình với tiền đề đó - "sự tuyệt chủng của loài người dường như rất khó xảy ra", giáo sư danh dự Gary Marcus của Đại học New York, người nghiên cứu về mối liên hệ giữa tâm lý học và AI chia sẻ với Forbes. "Nhưng việc nghiên cứu về an toàn AI là cao quý, và rất ít nghiên cứu hiện tại đưa ra được câu trả lời".

Giờ đây, lĩnh vực an toàn AI và lời hứa ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của AI đang thúc đẩy những người trẻ tuổi bỏ học.

Adam Kaufman, sinh viên chuyên ngành Vật lý và Khoa học Máy tính, đã rời Đại học Harvard vào mùa thu năm ngoái để làm việc toàn thời gian tại Redwood Research, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu các hệ thống AI lừa đảo có thể hoạt động trái với lợi ích của con người.

“Tôi khá lo lắng về những rủi ro này và nghĩ rằng điều quan trọng nhất cần làm là giảm thiểu chúng”, Kaufman nói. “Có phần ích kỷ hơn, tôi chỉ nghĩ rằng điều này thực sự thú vị. Tôi làm việc với những người thông minh nhất mà tôi từng gặp để giải quyết những vấn đề cực kỳ quan trọng”.

Anh ấy không phải là người duy nhất. Anh trai, bạn cùng phòng và bạn gái của anh ấy cũng đã nghỉ Harvard vì những lý do tương tự. Cả ba người hiện đang làm việc cho OpenAI.

Các sinh viên khác cũng rất sợ AGI, nhưng không hẳn vì nó có thể hủy diệt loài người mà chủ yếu vì nó có thể phá hủy sự nghiệp của họ ngay cả trước khi nó bắt đầu. Một nửa trong số 326 sinh viên Harvard được khảo sát bởi hội sinh viên đại học và câu lạc bộ an toàn AI của trường đều lo lắng về tác động của AI đến triển vọng việc làm của họ.

“Nếu sự nghiệp của bạn sắp bị tự động hóa vào cuối thập kỷ này, thì mỗi năm học đại học sẽ bị trừ đi một năm trong sự nghiệp ngắn ngủi của bạn”, Nikola Jurković, người tốt nghiệp Harvard vào tháng 5 này và là trưởng nhóm chuẩn bị cho AGI của nhóm an toàn AI cho biết. “Cá nhân tôi nghĩ AGI có lẽ phải mất bốn năm nữa, và tự động hóa hoàn toàn nền kinh tế có lẽ phải mất năm hoặc sáu năm nữa”.

Hiện tại, một số công ty đang tuyển dụng ít thực tập sinh và sinh viên mới tốt nghiệp hơn vì AI có khả năng thực hiện nhiệm vụ của họ. Những công ty khác đang tiến hành sa thải hàng loạt. Giám đốc điều hành của Anthropic, Dario Amodei, đã cảnh báo rằng AI có thể loại bỏ một nửa số việc làm văn phòng cấp thấp và khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 20% trong vài năm tới.

Sinh viên lo sợ rằng sự thay đổi này sẽ diễn ra nhanh chóng khi AGI thực sự xuất hiện, mặc dù thời điểm điều đó xảy ra vẫn còn đang được tranh luận. Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho rằng AGI sẽ được phát triển trước năm 2029, trong khi Giám đốc điều hành Google DeepMind, Demis Hassabis, dự đoán rằng nó sẽ xuất hiện trong vòng 5 đến 10 năm tới. Jurković tin rằng nó có thể xuất hiện sớm hơn nữa: Ông là đồng tác giả của một dự báo về mốc thời gian cho Dự án Tương lai AI, phù hợp với dự đoán rằng hầu hết các công việc văn phòng có thể được tự động hóa vào năm 2030.

Một số người khác thì có ý kiến trái chiều: "Khả năng AGI xuất hiện trong vòng 5 năm tới là rất thấp", Marcus nói. "Việc giả vờ như không có AGI chỉ là chiêu trò tiếp thị khi rất nhiều vấn đề cốt lõi (như ảo giác và lỗi lập luận) vẫn chưa được giải quyết". Marcus lưu ý rằng việc dồn ngày càng nhiều dữ liệu và sức mạnh tính toán vào các mô hình AI cho đến nay vẫn chưa tạo ra được các mô hình đủ tinh vi để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ tương tự như con người.

Mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi về thời điểm AGI sẽ xuất hiện và giá trị của bằng đại học sẽ như thế nào trong một thế giới bị đảo lộn bởi trí tuệ nhân tạo ở cấp độ con người, nhưng sinh viên đang nóng lòng theo đuổi sự nghiệp của mình ngay bây giờ, trước khi họ lo lắng rằng đã quá muộn. Điều đó đã khiến nhiều người bỏ học để khởi nghiệp.

Từ năm 2023, sinh viên đã rời bỏ đại học để theo đuổi cơn sốt AI, bị thu hút bởi những câu chuyện thành công của các thế hệ đi trước như CEO Altman và Mark Zuckerberg.

CEO Anysphere, Michael Truell, hiện 24 tuổi, và CEO Mercor, Brendan Foody, 22 tuổi, đã bỏ học tại MIT và Đại học Georgetown để theo đuổi các công ty khởi nghiệp của riêng mình. Anysphere được định giá gần đây nhất là 9,9 tỷ USD, trong khi Mercor đã huy động được hơn 100 triệu USD. Với việc AGI đang đe dọa thay thế hoàn toàn lao động con người, một số sinh viên nhìn thấy một thời gian ngắn ngủi - và một cơ hội rất lớn.

LIỆU CÓ ĐÁNG?

“Tôi cảm thấy rằng có một khoảng thời gian hạn hẹp để hành động để có thể nắm quyền điều khiển”, Jared Mantell, người đang theo học kinh tế và khoa học máy tính tại Đại học Washington ở St. Louis trước khi bỏ học để tập trung toàn thời gian vào công ty khởi nghiệp dashCrystal của mình, với mục tiêu tự động hóa thiết kế thiết bị điện tử, cho biết. Công ty đã huy động được hơn 800.000 USD cho đến nay với mức định giá khoảng 20 triệu USD.

Bỏ học đồng nghĩa với việc mất đi những lợi ích của tấm bằng đại học. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, những người trẻ tuổi có bằng cử nhân hoặc cao hơn thường kiếm được ít nhất 20.000 USD nhiều hơn những người cùng trang lứa không có bằng. Và trong một thế giới mà các công việc cấp đầu vào đang bị AI tàn phá, việc không có bằng cấp có thể hạn chế hơn nữa triển vọng việc làm cho người trẻ.

Ngay cả người đồng sáng lập Y Combinator, một công ty tăng tốc khởi nghiệp nổi tiếng với việc tài trợ cho các nhà sáng lập trẻ bỏ học, cũng cho rằng sinh viên nên tiếp tục đi học. "Đừng bỏ học để khởi nghiệp hoặc làm việc cho một công ty khởi nghiệp", Paul Graham đăng trên X vào tháng 7. "Sẽ có những cơ hội khởi nghiệp khác (và có thể tốt hơn), nhưng bạn không thể lấy lại những năm tháng đại học của mình".

Blair không nghĩ rằng bỏ học là điều dành cho tất cả mọi người. "Bỏ học sớm và đi làm là rất khó khăn và mệt mỏi", cô nói. "Đây là điều tôi chỉ khuyến nghị cho những cá nhân cực kỳ kiên cường, những người cảm thấy mình đã được chuẩn bị đầy đủ để có việc làm khi còn học đại học".

