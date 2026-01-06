Chuyện gì đang xảy ra với Vũ Thúy Quỳnh?

Từ khi công khai mối quan hệ tình cảm, mọi động thái của Vũ Thúy Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm được cư dân mạng theo dõi sát sao. Người đẹp sinh năm 1998 thời gian qua đi du lịch khắp nơi, liên tục đăng clip sinh sống trong căn chung cư đắt đỏ.

Trên trang cá nhân, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 mới đây liên tục có động thái lạ khiến cư dân mạng bàn tán rầm rộ. Cụ thể, Vũ Thúy Quỳnh viết dòng chú thích ẩn ý: "Ông trời đang bảo vệ bạn", "Cảm ơn em vì đã luôn mạnh mẽ".

Cô còn chia sẻ lại story có câu triết lý tâm trạng, nhắc tới việc bỏ lỡ tình cảm: "Có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn. Cúp điện, xe hư, trễ giờ, bỏ lỡ nhau... Đừng phàn nàn cũng đừng cáu giận. Mọi thứ trên thế gian này đều đã được định sẵn. Được chưa chắc là phúc, mất chưa chắc là hoạ". Cư dân mạng liền nghi ngờ cặp đôi đang xảy ra trục trặc.

Vũ Thúy Quỳnh liên tục chia sẻ story tâm trạng trên trang cá nhân. Nguồn: @phoiphai.sad

Động thái lạ của người đẹp sinh năm 1998 khiến cư dân mạng nghi ngờ về mối quan hệ hiện tại với thiếu gia Đức Phạm. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 12 vừa qua, Vũ Thúy Quỳnh vướng nghi vấn đã được bạn trai cầu hôn khi chia sẻ khoảnh khắc dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, trong đó chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trước những bàn tán xoay quanh chuyện tình cảm, người đẹp sinh năm 1990 nhanh chóng lên tiếng. Trên trang cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh cho biết việc đeo nhẫn ở ngón áp út tay phải thường mang ý nghĩa độc lập, yêu bản thân, thể hiện cá tính nghệ sĩ hoặc đơn giản là chưa có ràng buộc tình cảm, hoàn toàn khác với nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn vốn được đeo ở tay trái. Cô còn nhấn mạnh nhiều lần: “Tay phải, tay phải, tay phải”, qua đó ngầm phủ nhận tin đồn kết hôn với thiếu gia Đức Phạm.

Vũ Thúy Quỳnh từng phủ nhận chuyện kết hôn với bạn trai vào cuối tháng 12. Ảnh: FBNV

Doanh nhân Đức Phạm đã chính thức công khai chuyện tình cảm với Vũ Thúy Quỳnh vào ngày 11/11 vừa qua. Từ thời điểm đó, mối quan hệ của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, kéo theo không ít lời bàn tán, soi xét trái chiều.

Trước những ý kiến tiêu cực hướng về mình, Á hậu sinh năm 1998 không chọn cách né tránh hay im lặng. Ngược lại, cô thẳng thắn lên tiếng đáp trả, bày tỏ quan điểm rõ ràng và cho thấy sự mạnh mẽ trong cách đối diện với dư luận.

Trong một livestream, Vũ Thúy Quỳnh từng lên tiếng khi bị nói "cặp kè". "Mọi người có hiểu từ cặp kè không? Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm nhưng biết điều gì giới hạn nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ ngưng ngay", cô cho hay.

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm công khai mối quan hệ vào ngày 11/11. Ảnh: FBNV

Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: FBNV