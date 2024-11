Chuyện gì đang xảy ra với Triệu Lộ Tư?

QQ đưa tin mới đây Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đã đăng loạt ảnh tình tứ chụp chung để quảng bá cho bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa. Không những vậy, cả hai còn quay video ngậm kẹo mút và ôm ấp như tình nhân ngoài đời khiến fan của nữ diễn viên tức giận. Rất nhiều người bày tỏ họ cảm thấy thất vọng với những hành vi gần đây của Triệu Lộ Tư và lựa chọn rời đi, không ủng hộ nữ diễn viên nữa.

Thực tế, lý do Triệu Lộ Tư bị chê cười thời gian gần đây do cô liên tiếp có những hành động khó hiểu, gây tranh cãi.

Vướng nghi vấn chỉnh sửa toàn bộ gương mặt

Đầu tiên Triệu Lộ Tư thay đổi phong cách trang điểm khiến bản thân trở nên thời thượng hơn. Tuy nhiên, cách make up này bị chê không phù hợp với nữ diễn viên, khiến gương mặt của cô thiếu tự nhiên, làm mất đi nét dễ thương đáng yêu dễ tạo thiện cảm vốn có.

Khi bị người hâm mộ yêu cầu quay lại với phong cách cũ, Triệu Lộ Tư lại khóc trên sóng livestream, cho rằng khán giả nói chung và người hâm mộ nói riêng đang bắt nạt cô: "Trước kia mọi người nói tôi không xinh, bây giờ lại nói tôi ngày xưa xinh hơn. Chẳng biết nên vui hay buồn. Ai trước kia nói tôi không đẹp bước ra đây".

Triệu Lộ Tư từng được yêu thích với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương

Lúc này phong cách của cô thậm chí còn được các beauty blogger học tập

Theo QQ, những lời tâm sự cho thấy Triệu Lộ Tư rất để ý tới ý kiến của anti, những người căm ghét mình, chính vì bị chê nằm trong nhóm "tứ phổ" (4 sao nữ ngoại hình trung bình thiếu sự sang trọng) trong giới giải trí Hoa ngữ, nên Triệu Lộ Tư quyết định thay đổi phong cách, đồng thời dường như cô đã động chạm tới gương mặt, gây ra nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, QQ bình luận nghệ sĩ không nên nghe những ý kiến của người vốn có thành kiến với mình rồi đánh mất đi những đặc trưng riêng của bản thân. Triệu Lộ Tư vốn rất hợp với phong cách em gái ngọt ngào, từng được yêu thích nhờ phong cách đáng yêu, nhưng đã nghe lời của anti mà đánh mất ưu điểm của mình. Giờ đây, cô bị chê "nhựa", thiếu tự nhiên, giống với các hot girl nhan nhản trên mạng xã hội.

Giờ đây, Triệu Lộ Tư lựa chọn phong cách gợi cảm già dặn

Gương mặt của cô thiếu tự nhiên, lớp trang điểm bị chê lem, bẩn nhưng Triệu Lộ Tư thích tự mình make up

Sau đó, khi tham gia hoạt động, cô khóc và đổ lỗi cho công chúng quá khắt khe với mình

Diễn kém nhưng lựa chọn kịch bản không tốt

Bên cạnh những tranh cãi về ngoại hình, Triệu Lộ Tư còn sai lầm khi cố đóng vai không phù hợp với khả năng. Vai diễn Đoan Ngọ là một nhân vật có quá khứ đau thương, đem lòng yêu người không nên yêu, một lòng muốn trả thù do đó có tâm lý khá phức tạp. Triệu Lộ Tư không đủ sức đóng nhân vật này. Cô cũng không hợp với vai nữ cường mạnh mẽ, bởi diễn xuất, giọng thoại của nữ diễn viên rất non nớt. Khi đóng vai nô lệ Đoan Ngọ, Triệu Lộ Tư không dám bôi da mặt đen đúa lem luốc. Khi bị bắt cóc cô không dám nhét chiếc khăn to vào miệng... Diễn xuất lười biếng qua loa của Triệu Lộ Tư khiến khán giả ngán ngẩm.

Theo QQ, Triệu Lộ Tư muốn lựa chọn vai diễn khác với những nhân vật ngọt ngào trước đó, để thể hiện bản thân có sự đầu tư vào diễn xuất, nghiêm túc với nghề diễn. Nhưng cô chỉ làm được bước đầu là lựa chọn kịch bản có vẻ mới lạ, sau đó người đẹp không có sự tiến bộ trong diễn xuất.

Diễn xuất lười biếng, qua loa phim nào cũng giống nhau của Triệu Lộ Tư khiến khán giả ngán ngẩm

Gương mặt của nữ diễn viên không hợp với vai diễn mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng cô vẫn muốn đóng dạng phim như vậy để thể hiện sự trưởng thành

Đây không phải lần đầu Triệu Lộ Tư lựa chọn sai vai diễn, không thể hiện được nhân vật nên phim thất bại. Cô đã từng ngã ngựa một lần với bộ phim Thí Thiên Hạ (tên khác Tranh Thiên Hạ) khi thể hiện vai nữ chính lạnh lùng, võ công cao cường nhưng thực tế Triệu Lộ Tư không biết đóng cảnh võ thuật, mặt luôn vênh lên một cách thiếu tự nhiên.

Theo QQ, Triệu Lô Tư muốn đóng dự án mà kịch bản chỉ xoay quanh nữ chính nhưng thực tế chỉ một mình cô không đủ sức gồng gánh thành công của phim. Đó là lý do khi Triệu Lộ Tư lựa chọn bạn diễn kém nổi hơn như Vương An Vũ trong Thần Ẩn hay Lưu Vũ Ninh trong Rèm Ngọc Châu Sa thì cả hai phim đều thất bại.

QQ cho biết sắp tới Triệu Lộ Tư sẽ đóng cặp với hai đàn anh là Trần Vỹ Đình trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng và Bành Quán Anh trong Tình Nhân. Tuy nhiên, cả hai diễn viên này đều không được đánh giá cao về diễn xuất. Trần Vỹ Đình bị chê diễn đơ dở, còn Bành Quán Anh luôn giống như nhân vật phản diện bạc tình. Triệu Lộ Tư đang gặp vấn đề lớn về việc lựa chọn dự án và bạn diễn, các phim chờ chiếu của cô khiến người hâm mộ lo lắng vì có nhiều vấn đề.

Thích "xào couple" với bạn diễn nam

Ngoài ra, nguyên nhân khiến Triệu Lộ Tư bị người hâm mộ quay lưng còn vì hành vi PR cảnh tình tứ quá lố với bạn diễn. Theo QQ, mối quan hệ của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh vốn không thân thiện. Nữ diễn viên từng bị bắt gặp lườm nguýt đàn anh. Thế nhưng sau đó cả hai vẫn chụp ảnh ôm ấp như tình nhân. Người hâm mộ cho rằng Triệu Lộ Tư không cần thiết phải lăng xê thứ tình cảm giả tạo này để lôi kéo khán giả xem phim. Thay vì nghĩ ra chiêu trò để hâm nóng tên tuổi, nữ diễn viên cần cải thiện diễn xuất của mình.

Theo QQ, thực tế, việc PR tình cảm với bạn diễn là chiêu quen thuộc mà Triệu Lộ Tư hay dùng. Nữ diễn viên từng vướng tin đồn tình ái với các bạn diễn như Lý Hoành Nghị, Tiêu Chiến, Dương Dương, Ngô Lỗi nhưng thực tế họ chỉ hợp tác trong phim.

Loạt ảnh tình cảm của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh khiến người hâm mộ nữ diễn viên bùng nổ vì không muốn nhìn thần tượng PR tình cảm giả tạo

Trước đó, có thông tin chả hai không ưa nhau, trong buổi quảng bá phim, Triệu Lộ Tư còn lườm nguýt Lưu Vũ Linh