Chuyện gì đang xảy ra với Jennie?

Ngày 7/3 vừa qua, Jennie (BLACKPINK) chính thức tung ra full album đầu tay mang tên Ruby thông qua công ty chủ quản ODD ATELIER và Columbia Records. Album sau khi lên sóng đã nhận được rất nhiều đánh giá cao về mặt chuyên môn từ các chuyên trang âm nhạc uy tín.

Mới đây nhất, Grammy - giải thưởng danh giá nhất ngành công nghiệp âm nhạc đã vinh danh Ruby là một trong những album xuất sắc nhất tháng 3/2025. Để tri ân người hâm mộ, chỉ ngay sau khi phát hành album, Jennie đã có những đêm diễn nằm trong chuỗi tour diễn cá nhân mang tên The Ruby Experience nhằm quảng bá cho album Ruby. Tuy nhiên cũng từ đây, những tranh cãi bất ngờ bủa vây Jennie.

Dính nghi vấn đạo nhạc khi MV chưa lên sóng, nhạc sĩ ca khúc gốc nói gì?

Trước khi MV ca khúc chủ đề Like Jennie chính thức được “thả xích”, đoạn video preview “nhá hàng” giai điệu thu hút sự chú ý khi vướng nghi vấn đạo nhạc. Cụ thể, nhiều người cho rằng giai điệu ca khúc Like Jennie của thành viên BLACKPINK có sự tương đồng với ca khúc Rani’s Intro Theme trong bộ phim Bollywood Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani có sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Alia Bhatt. Thậm chí sau khi ồn ào gây xôn xao, nữ diễn viên Alia Bhatt đã nhận sự chỉ trích từ một bộ phận fan quá khích của Jennie cùng những bức ảnh xấu xí nhằm miệt thị ngoại hình cô.

MV Like Jennie

Rani’s Intro Theme là ca khúc được sáng tác bởi đạo diễn âm nhạc nổi tiếng người Ấn Độ mang tên Pritam. Khi những suy đoán nổ ra, đạo diễn âm nhạc Pritam đã có bài đăng lên tiếng chính thức vào ngày 7/3. Theo đó, ông kêu gọi khán giả hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh để thấy được rằng: “Trong thế giới kết nối ngày nay, nơi các nghệ sĩ chia sẻ cùng một nền tảng, không ai cố tình sao chép tác phẩm của người khác”. Bài đăng của Pritam đã nhận được sự của người hâm mộ toàn cầu vì như một lời bác bỏ, dập tắt hoàn toàn suy đoán Jennie đạo nhạc.

Đạo diễn âm nhạc sáng tác ca khúc được cho là Like Jennie đạo nhạc đã có bài đăng ngầm xác nhận tin đồn là vô căn cứ

Outfit phản cảm gây tranh cãi, truyền thông Hàn Quốc thừa nhận “đáng xấu hổ”

Chỉ sau khi phát hành album không lâu, Jennie đã nhanh chóng có đêm diễn trong chuỗi tour diễn cá nhân mang tên The Ruby Experience nhằm quảng bá cho album Ruby tại LA, Mỹ. Xuyên suốt đêm nhạc, Jennie đã có những chia sẻ đặc biệt về quá trình thực hiện album cũng như mang đến hàng loạt tiết mục live đầu tiên trong "era Ruby".

Tuy nhiên, bộ trang phục mà Jennie mặc trong đêm diễn đã lập tức trở thành tâm điểm nhận bão chỉ trích trên MXH. Cụ thể, trong màn trình diễn các tiết mục như Damn Right, ZEN, Seoul City, Jennie diện áo croptop cut-out táo bạo cùng short layer cắt xẻ để lộ phần nội y.

Nhiều ý kiến chỉ trích thiết kế cut-out mạnh tay kết hợp với phần layer lộ nội y khiến tổng thể trông thiếu tinh tế, không phù hợp với hình ảnh một idol Kpop vốn luôn bị "săm soi" về outfit. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng Jennie đang theo đuổi hình tượng gợi cảm quá đà, xa rời phong cách quyến rũ nhưng vẫn "sang" mà khán giả vẫn luôn thường thấy ở thành viên BLACKPINK.

Trang phục khiến không ít người “nóng mắt” của Jennie

Không dừng lại ở đó ở tiết mục Filter, Jennie diện lên mình chiếc jumpsuit màu trắng ôm sát khoe trọn body mảnh mai và khoét ngực sâu vô cùng sexy. Thế nhưng, chất vải mỏng của trang phục cùng hiệu ứng ánh sáng trên sân khấu đã khiến toàn bộ nội y/quần bảo hộ màu đen của Jennie bị hiện rõ.

Thậm chí, chính việc trang phục ngắn bó sát màu trắng đã tạo ra những đường hằn kém duyên, dễ dẫn đến khoảnh khắc hớ hênh khi Jennie biểu diễn. Nhiều ý kiến cho rằng thiết kế này không chỉ gây bất tiện cho người mặc mà còn dễ khiến khán giả cảm thấy ngượng ngùng khi theo dõi màn trình diễn.

Điều này còn khiến cho các trang tin truyền thông của Hàn Quốc dành sự quan tâm. Trong đó, có bài viết còn đăng tin với tiêu đề: “Vùng nhạy cảm đáng xấu hổ. Trang phục hở hang của Jennie trong buổi hòa nhạc gây tranh cãi”.

Outfit mỏng màu trắng vô tình tạo nên những đường hằn kém duyên cho Jennie

Trang tin của truyền thông Hàn Quốc đăng bài viết có tiêu đề: “Vùng nhạy cảm đáng xấu hổ. Trang phục hở hang của Jennie trong buổi hòa nhạc gây tranh cãi”

Nghi vấn hát nhép, “nhép” nhạc cụ và backtrack lớn khi trình diễn live

Sau khi loạt màn trình diễn tại The Ruby Experience được chia sẻ trên MXH, Jennie đã phải chịu nhiều chỉ trích vì nghi vấn hát nhép và thiếu năng lượng. Nhiều người cho rằng các vũ công đã chiếm hết sự chú ý trên sân khấu và lấn át nghệ sĩ chính.

Một trong những clip nhận sự tranh luận nhiều nhất phải kể đến màn trình diễn ca khúc Mantra. Trong đoạn clip được khán giả ghi hình trực tiếp, có thể thấy rõ Jennie sử dụng backtrack lớn để cô có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào phần vũ đạo. Đoạn clip hiện đang thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận như: “Các vũ công nhảy phụ họa cho nghệ sĩ nhưng họ còn nổi bật hơn”, “Vấn đề của Jennie là cô ấy không bao giờ thể hiện hết năng lượng khi trình diễn”, “Rõ ràng là đây chỉ là backtrack”.

Clip Jennie trình diễn ca khúc Mantra

Hay như ở tiết mục Love Hangover , netizen chỉ ra trong suốt bài hát, ca khúc có 2 tầng audio được thu sẵn bao gồm tiếng hát bè, đệm và âm thanh hát/rap khó. Về phần biểu diễn, Jennie hát tiếng nhỏ nhưng không mở khẩu hình khi hát mà chỉ tập trung vào phần di chuyển, tương tác trên sân khấu. Nhiều ý kiến cũng cho rằng đây là một trong những tiết mục ở đầu show diễn nên không thể bào chữa bằng lý do đuối sức nên phải nhờ vào backtrack.

Clip Jennie trình diễn ca khúc Love Hangover

Ngoài ra, cộng đồng mạng còn đặt nghi vấn về việc Jennie “nhép” cả nhạc cụ. Cụ thể ở hai tiết mục Starlight và bản cover Best Part , thành viên BLACKPINK khiến nhiều khán giả bất ngờ với khả năng chơi piano và guitar. Tuy nhiên clip quay tại đêm nhạc lại cho thấy trên thực tế khi cô nàng không chơi nhạc cụ thì âm thanh vẫn được hiện rõ. Điều này còn được so sánh với tranh cãi tương tự từng gây xôn xao của Chanyeol - thành viên nhóm EXO.

Clip Jennie trình diễn Starlight

Dẫu vậy, xuyên suốt đêm nhạc Jennie vẫn có những màn trình diễn khuấy động không khí và phô diễn giọng hát live. Nhiều tiết mục nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ có thể nói tới như with the IE, Like Jennie. Hay như tại đêm diễn vào ngày 11/3 (giờ Việt Nam), màn trình diễn ca khúc F.T.S đang nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ và đặc biệt là giọng hát live của Jennie giành nhiều lời khen ngợi.

Màn trình diễn with the IE của Jennie

Màn trình diễn F.T.S của Jennie

Bị cáo buộc “lừa đảo” người hâm mộ

Chỉ sau khi Lisa - em út BLACKPINK vướng nghi vấn sử dụng “chữ ký tự động” cho việc ký tay album nhằm bán giá cao không lâu thì Jennie cũng vướng tranh cãi tương tự.

Cụ thể, trên MXH Reddit đã xôn xao với cáo buộc Jennie sử dụng “chữ ký tự động” nhằm giả mạo để tăng doanh số bán CD có chữ ký tay. Trong bức ảnh được chia sẻ, các chữ ký của Jennie trên các tấm photocard chiếm phần lớn là các chữ ký có nét bút, kích cỡ, đặc điểm giống nhau. Các set album đính kèm photocard có chữ ký tay của Jennie được bán với giá từ hơn 1 triệu đến gần 2 triệu VNĐ nên điều này khiến không ít người bức xúc, cho rằng cô “gian lận”, “lừa đảo” người hâm mộ.

Bức hình photocard chiếm phần lớn là các chữ ký có kích cỡ, nét bút y hệt nhau làm dấy lên nghi vấn Jennie sử dụng “chữ ký tự động”