Chuyện gì đang xảy ra với Hannah Olala?

Từ những tranh cãi về sản phẩm đến các nghi vấn liên quan "quyền lực mềm" trong giới skincare, Hannah Olala đang trở thành tâm điểm chú ý với hàng loạt các ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng trong cộng đồng skincare Việt Nam, Hannah Olala đang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tiếp vướng vào những cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Từ những nghi vấn về "quyền lực mềm", sức ảnh hưởng với các nhãn hàng cho đến mối quan hệ với các KOL/KOC khác, cái tên Hannah Olala xuất hiện dày đặc trên Facebook, TikTok, Threads và nhiều diễn đàn mạng xã hội những ngày gần đây

Đặc biệt, sự chú ý càng gia tăng khi mới đây Hannah Olala đã đăng tải video phản hồi những nghi vấn liên quan đến việc liệu cô có đang sử dụng "quyền lực mềm" để gây ảnh hưởng đến cơ hội hợp tác của các KOL/KOC khác hay không.

Hannah Olala lên tiếng về ồn ào những ngày gần đây

Trong đó, nghi vấn về việc một số thương hiệu chỉ hợp tác độc quyền với Hannah Olala hoặc hạn chế làm việc với những KOL/KOC khác nhận được sự quan tâm lớn. Trước câu hỏi này, nữ doanh nhân khẳng định không có chuyện cô can thiệp vào quyết định hợp tác của các nhãn hàng.

Cô cho biết nhiều KOL nổi tiếng vẫn hợp tác với những thương hiệu cùng phân khúc, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhãn hàng quốc tế có những tiêu chuẩn và quy trình lựa chọn đối tác riêng, không phụ thuộc vào ý chí của một cá nhân.

Theo Hannah, việc một KOL hay KOC có được lựa chọn hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ định hướng thương hiệu đến tiêu chuẩn chuyên môn mà nhãn hàng đặt ra. Cô cho rằng cư dân mạng đang đánh giá quá cao mức độ ảnh hưởng của mình trong các quyết định hợp tác của doanh nghiệp.

Không dừng lại ở đó, Hannah Olala còn phải đối diện với những bình luận cho rằng cô là một "thế lực" có khả năng chi phối hoặc gây ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của các KOL/KOC nhỏ hơn trong ngành.

Đáp lại, nữ doanh nhân phản ứng khá thẳng thắn. Cô khẳng định bản thân không thao túng bất kỳ ai, ngược lại đang hỗ trợ và định hướng cho nhiều KOL, KOC phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, đồng thời kết nối họ với các nhãn hàng uy tín.

Những phát ngôn này xuất hiện trong bối cảnh Hannah Olala đang ở giữa một cuộc tranh luận lớn liên quan đến sản phẩm retinol do cô đồng sáng lập.

Sự việc bắt đầu khi một KOC đăng video đánh giá tích cực về sản phẩm. Sau đó, một CEO hoạt động lâu năm trong ngành mỹ phẩm lên tiếng phản biện, cho rằng một số thông tin về công nghệ "retinol bọc vi nang" cần được làm rõ hơn.

Cuộc tranh luận nhanh chóng lan rộng, thu hút sự tham gia của nhiều bên, từ các KOL, KOC đến những người yêu thích skincare.

Trước những thắc mắc của dư luận, Hannah Olala đã đăng tải nhiều video giải thích về công nghệ được sử dụng trong sản phẩm, đồng thời phân biệt giữa hàm lượng retinol tinh khiết và công nghệ bao bọc hoạt chất trong công thức mỹ phẩm.

Nữ doanh nhân cho biết doanh nghiệp của mình sở hữu đầy đủ hồ sơ và tài liệu liên quan đến công nghệ đang áp dụng. Những video giải thích này nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, đồng thời đẩy tên Hannah Olala lên nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Đáng chú ý, giữa lúc tranh cãi tiếp tục diễn ra, cái tên Võ Hà Linh cũng bất ngờ xuất hiện trong các cuộc thảo luận. Từ khóa "Võ Hà Linh Hannah Olala" thậm chí lọt vào danh sách tìm kiếm phổ biến, dù trên thực tế hai bên không trực tiếp nhắc đến nhau.

Trong các video được đăng tải gần đây, Võ Hà Linh chia sẻ quan điểm về "quyền lực mềm" trong giới KOL mỹ phẩm. Cô cho rằng mỗi người nên thận trọng khi đưa ra nhận định về một sự việc, đồng thời tập trung phát triển năng lực chuyên môn và xây dựng sự nghiệp bằng giá trị thực thay vì phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài.

Những chia sẻ này tiếp tục khiến câu chuyện trong giới skincare trở nên sôi động hơn bao giờ hết

Ở chiều ngược lại, phản ứng của cộng đồng mạng cũng rất đa dạng. Một bộ phận người dùng cho rằng Hannah Olala cần trả lời trực diện hơn những câu hỏi liên quan đến sức ảnh hưởng của mình.

Trong khi đó, không ít người vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào nữ doanh nhân sau nhiều năm theo dõi và sử dụng những sản phẩm, dịch vụ mà cô giới thiệu.

Có thể thấy, từ một cuộc tranh luận chuyên môn về mỹ phẩm, câu chuyện đã mở rộng thành những bàn luận lớn hơn về sức ảnh hưởng của các KOL, tính minh bạch trong hợp tác thương mại cũng như sự cạnh tranh trong ngành skincare Việt Nam.

Và ở thời điểm hiện tại, dù những tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một điều chắc chắn là Hannah Olala đang trải qua giai đoạn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, với cả những ý kiến đồng tình lẫn những góc nhìn trái chiều.