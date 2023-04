Chuyện gì đang xảy ra với chiếc MPV từng bị "thất sủng"?

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3, cả nước đã tiêu thụ tổng cộng 30.038 ô tô các loại, bao gồm 21.696 xe du lịch, 7.990 xe thương mại và 352 xe chuyên dụng.

Trong bảng xếp hạng những mẫu xe bán chạy nhất thị trường có sự xáo trộn lớn khi chiếc MPV Mitsubishi Xpander ở vị trí dẫn đầu với doanh số 2.288 xe, tăng trưởng 58,6% và chiếm gần 47% tổng doanh số của cả phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Đây là tháng đầu tiên trong năm nay Mitsubishi Xpander đứng ở vị trí đầu bảng doanh số toàn Việt Nam. Số xe của Xpander bán được trong tháng cũng là doanh số kỷ lục của mẫu xe này từ đầu năm đến nay. Tính chung, từ đầu năm đến nay, doanh số cộng dồn của Mitsubishi Xpander là 4.444 chiếc, cao hơn gần gấp rưỡi đối thủ xếp sau là Veloz (2.393 chiếc).

Doanh số của chiếc MPV này tăng cao đột biến là do Mitsubishi Xpander được đánh giá có lợi thế hơn về số lượng phiên bản lẫn giá bán. Tại Việt Nam, mẫu xe này có 3 phiên bản cho khách hàng lựa chọn là bản MT giá 555 triệu đồng, AT giá 598 triệu đồng và AT Premium 658 triệu đồng.

Xpander là mẫu xe rất ít khi giảm giá nhưng trong tháng 4, MPV này cũng đang tặng phụ kiện trị giá 20 - 30 triệu đồng, các bản VIN 2022 ưu đãi hơn 35 triệu đồng cũng đã tạo ra sức hút cho chiếc xe này.

Cùng với đó, sự có mặt của phiên bản Xpander Cross mới, nguồn hàng ổn định giúp Xpander duy trì mức bán hàng trung bình hàng nghìn chiếc mỗi tháng.

Ngoài ra, doanh số tăng cao đột ngột của Xpander được lý giải một phần là bởi mùa hè đang đến, các gia đình có xu hướng mua xe 7 chỗ rộng rãi để đi lại. MPV hiện là phân khúc xe 7 chỗ có giá thấp nhất nhưng lại có nhiều tiện nghi phục vụ cho nhu cầu cần thiết cơ bản.

Xpander là một trong những mẫu xe MPV khá có tiếng tại Việt Nam. Thời kỳ hoàng kim, mẫu xe này liên tục nằm trong top những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Tuy nhiên, thời điểm năm 2019, doanh số của mẫu xe này đột ngột lao dốc mạnh. Từ đỉnh cao doanh số, chiếc xe được bỗng chốc lọt top những mẫu xe ế ẩm nhất thị trường, bị các đối thủ khác vượt xa. Có tháng, chiếc xe này chỉ bán được 5 chiếc.

Tuy nhiên, không lâu sau, Xpander đã lấy lại phong độ. Năm 2022, doanh số của Xpander chiếm khoảng hơn 62% tổng lượng bán của Mitsubishi.

Đầu năm 2023, Mitsubishi giới thiệu phiên bản mới mang tên Xpander Cross. Phiên bản mới này có thiết kế ngoại thất mang phong cách SUV. Xe có đèn chiếu sáng full LED dạng T-Shape, hệ thống cảm biến bật tắt đèn chiếu sáng tự động và gạt mưa tự động.

Xe còn được bổ sung thêm tính năng điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng giúp cho từng hành trình. Cản sau tích hợp đèn phản quang hình chữ nhật đặt theo phương ngang và ốp màu bạc chia thành 3 khoang. Mâm hợp kim 17 inch thiết kế 5 chấu kép hình chữ Y với 2 tông màu cá tính.

Về nội thất, xe có nội thất hai tông màu Xanh Navy – Đen thể thao. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế trải rộng theo phương ngang, đồng hồ kỹ thuật số 8 inch hiển thị đa thông tin với 3 chế độ tùy chỉnh, vô lăng 4 chấu.

Xpander Cross 2023 được trang bị màn hình giải trí 9 inch, kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay/Android Auto & MM-Link. Khoang hành lý được thiết kế rộng rãi, có khả năng tùy chỉnh ghế linh hoạt để gia tăng dung tích chứa đồ.

Xe sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Đây cũng là mẫu xe dẫn động cầu trước đầu tiên của Mitsubishi Motors được trang bị hệ thống Active Yaw Control (AYC)- Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động.

Về an toàn, Xpander Cross 2023 sở hữu những trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASC + TCL), khởi hành ngang dốc (HSA), đèn báo phanh khẩn cấp (ESS), cảm biến lùi mang lại trải nghiệm an toàn tin cậy cho cả gia đình.