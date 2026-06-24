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Chuyện gì đang xảy ra tại quốc gia ‘sầu riêng vua’ của Đông Nam Á: Giá giảm còn 3.000 đồng/quả, nông dân gặp áp lực

Như Quỳnh
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Các loại sầu riêng thông thường hiện có giá khoảng 3.000 đồng/quả.

Chuyện gì đang xảy ra tại quốc gia ‘sầu riêng vua’ của Đông Nam Á: Giá giảm chỉ 3.000 đồng/quả, nông dân gặp áp lực - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Giá sầu riêng tại Malaysia đang giảm mạnh xuống mức thấp chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây khi nguồn cung tăng đột biến, tạo ra tình trạng dư thừa nghiêm trọng trên thị trường nội địa.

Theo truyền thông Malaysia, giá của loại trái cây được mệnh danh là "vua của các loại trái cây" hiện đã giảm sâu ở hầu hết các phân khúc. Nhiều giống sầu riêng cao cấp và phổ thông đều chứng kiến mức giảm đáng kể, mang đến cơ hội mua sắm với giá rẻ cho người tiêu dùng nhưng đồng thời gây áp lực lớn lên người trồng và thương lái.

Đáng chú ý, giống Musang King – một trong những loại sầu riêng cao cấp và được ưa chuộng nhất tại Malaysia – hiện được bán với giá khoảng 6 RM/kg, tương đương gần 37.000 đồng/kg. Trong khi đó, các giống như 101 và Red Prawn được chào bán với giá chỉ khoảng 2 RM/quả, tương đương khoảng 12.000 đồng/quả.

Mức giảm gây chú ý nhất thuộc về các giống sầu riêng thông thường, hiện có thể được mua với giá chỉ khoảng 0,5 RM, tương đương khoảng 3.000 đồng/quả. Đây được xem là mức giá thấp hiếm thấy trên thị trường Malaysia trong những năm gần đây.

Trước áp lực tiêu thụ hàng hóa, nhiều tiểu thương đã triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi nhằm đẩy nhanh lượng hàng tồn. Tại một số điểm bán, khách hàng được phát túi nhựa cỡ lớn để tự lựa chọn sầu riêng và thanh toán theo số lượng quả mua.

Thậm chí, một số người bán còn đưa ra các chương trình ưu đãi mạnh tay hơn như bán theo bao tải. Khách hàng có thể chất đầy một bao sầu riêng với mức giá cố định khoảng 100 RM, tương đương khoảng 620.000 đồng/bao, thu hút đông đảo người mua đến săn hàng giá rẻ.

Theo các báo cáo thị trường, nguyên nhân chính dẫn đến đợt giảm giá lần này là sự mở rộng diện tích trồng sầu riêng trong những năm gần đây, khiến sản lượng tăng mạnh. Bên cạnh đó, các quy định nhập khẩu chặt chẽ hơn tại một số thị trường xuất khẩu cũng làm gia tăng lượng hàng lưu lại trong nước, góp phần khiến thị trường rơi vào tình trạng bão hòa.

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Do đặc tính khó bảo quản trong thời gian dài, sầu riêng cần được tiêu thụ nhanh sau thu hoạch. Điều này buộc nông dân và thương lái phải chấp nhận giảm giá mạnh để giải phóng hàng tồn, tránh nguy cơ trái cây bị hư hỏng và gây thiệt hại lớn hơn.

Nhiều người bán cho biết việc hạ giá sâu hiện là giải pháp khả thi nhất nhằm thu hồi một phần chi phí sản xuất và vận chuyển trong bối cảnh nguồn cung vượt xa nhu cầu tiêu thụ.

Mặc dù đợt lao dốc của giá sầu riêng đang tạo áp lực đáng kể đối với người trồng và các đơn vị kinh doanh, người tiêu dùng lại được hưởng lợi khi có cơ hội mua loại trái cây vốn được xem là đặc sản với mức giá thấp hơn rất nhiều so với thông thường.


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Sầu riêng

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