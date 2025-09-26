Chuyện gì đang xảy ra giữa Chi Pu và em trai Sơn Tùng?

Mạng xã hội mới đây bất ngờ lan truyền tin đồn Chi Pu đang hẹn hò MONO. Thông tin này nhanh chóng chiếm sóng, khiến netizen bàn tán rôm rả và không ít người còn nhiệt tình "đẩy thuyền" vì visual cực hợp của cả hai.

Nghi vấn này dấy lên khi cộng đồng mạng chia sẻ khoảnh khắc Chi Pu xuất hiện nổi bật trong một sự kiện, sát cạnh MONO. Hình ảnh đẹp đôi cùng những tương tác vô cùng thoải mái lập tức tạo nên "bão" bình luận: "Nhìn Mono đứng bên Chi Pu hợp dã man", "Cặp này mà thành đôi thì hot khỏi bàn".

Chi Pu và MONO bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò vì "chemistry" ở nhiều sự kiện

Không chỉ dừng lại ở một lần chung khung hình, trước đó cả hai cũng bị soi ra loạt chi tiết trùng hợp đáng chú ý. Từ việc cùng check-in, cùng xuất hiện trong hội bạn thân, cho đến lần sang Trung Quốc cùng thời điểm, tất cả đã khiến câu chuyện phán đoán càng thêm phần kịch tính. Trên TikTok, những đoạn clip cắt khoảnh khắc của cả hai nhanh chóng viral, nhận về hàng trăm nghìn lượt xem và hàng loạt bình luận "ship couple".

Loạt tương tác của Chi Pu và MONO khiến dân mạng "đẩy thuyền" tới tấp

Chi Pu và MONO liên tục đồng hành cùng nhau từ sự kiện trong đến ngoài nước

Trước khi vướng nghi án tình cảm, Chi Pu và MONO vốn đã có mối quan hệ chị – em thân thiết trong nghề. Cả hai nhiều lần được bắt gặp trò chuyện, tương tác thoải mái tại các sự kiện, tạo cảm giác gần gũi. Mono vốn là nghệ sĩ hướng ngoại, thường xuyên kết nối và có nhiều khoảnh khắc thân mật với đồng nghiệp, nên việc anh thân thiết với Chi Pu cũng không quá khó hiểu. Tuy vậy, chính sự thoải mái ấy lại trở thành loạt hint để cư dân mạng soi ra chuyện tình cảm.

Hiện tại, cả Chi Pu lẫn Mono vẫn chưa lên tiếng về loạt nghi vấn hẹn hò. Nhưng với netizen, chừng ấy hint thôi cũng đủ để biến Chi Pu - MONO thành chiếc thuyền được đẩy mạnh nhất nhì mạng xã hội lúc này. Chuyện ra sao, có lẽ khán giả vẫn phải chờ chính người trong cuộc mới có câu trả lời.

Cư dân mạng nhận xét cả hai có visual đẹp đôi

Là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất nhì Vbiz, không khó hiểu khi mọi động thái của Chi Pu được dân mạng dành nhiều sự chú ý. Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc, các hoạt động giải trí thì chuyền đời tư tình cảm của nữ ca sĩ cũng là đề tài được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Trước đây, Chi Pu từng trải qua nhiều mối tình khiến giới truyền thông phải tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên, kể từ nghi vấn hẹn hò thiếu gia giàu có vào năm 2023, Chi Pu dần kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.

Cho đến tháng 6/2024, Chi Pu "flex" đang tận hưởng kỳ nghỉ tại London (Anh), cô còn viết thư tay cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật từ xa của người hâm mộ. Đáng nói, trên các hội nhóm bàn chuyện showbiz tại Việt Nam và Trung Quốc bất ngờ xuất hiện bức ảnh thể hiện việc Chi Pu đồng hành cùng một chàng trai trong chuyến du lịch này.

Cụ thể, "team qua đường" bắt gặp khoảnh khắc nữ ca sĩ khoác tay, sánh đôi người đàn ông kia dạo phố trông rất ngọt ngào, thân mật. Không chỉ thế, trên trang cá nhân, Chi Pu còn thể hiện đang rất "Enjoy cái moment này" khi tung ảnh diện cả cây đồ hiệu kèm dòng chia sẻ: "Bé điệu ngày sinh nhật", còn có thêm biểu tượng trái tim. Chính vì động thái này của nữ ca sĩ, netizen nghi vấn Chi Pu đang tận hưởng ngày bước sang tuổi mới bên cạnh một người đặc biệt của cô. Tuy vậy, nữ ca sĩ đến nay vẫn hạn chế nhắc về tình cảm trước công chúng.

Chi Pu hạn chế chia sẻ tình cảm

MONO sinh năm 2000, tên thật là Nguyễn Việt Hoàng. Trước khi ra mắt với vai trò ca sĩ, anh được khán giả chú ý vì là em trai của Sơn Tùng. Nối gót anh trai, MONO đang gặt hái được thành công khi bước vào Vbiz. Trong suốt thời gian qua, MONO đã phần nào chứng minh được thực lực cũng như sở hữu lượng fan đông đảo.

Nhắc đến MONO, khán giả sẽ nhớ đến những bài hát bắt tai, những màn trình diễn độc đáo với khả năng vũ đạo cuốn hút. Không những thế, visual xịn xò cũng là điểm cộng lớn của nam ca sĩ. Đến nay, câu chuyện tình cảm của MONO vẫn là bí ẩn.

MONO cực kín tiếng về chuyện yêu đương



