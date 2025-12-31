Chuyện gì đã xảy ra với Trương Mỹ Nhân - vợ Phí Ngọc Hưng?

Thường xuyên hoạt động mạng xã hội sôi nổi nhưng khi bước ra ngoài đời, đối diện với ống kính camera thường, Trương Mỹ Nhân vẫn nhanh chóng trở thành cái tên được netizen quan tâm. Không ít người dành sự tò mò với nhan sắc đời thường, không app chỉnh sửa của cô nàng sẽ ra sao. Bên cạnh đó, vóc dáng của một “mẹ bỉm 2 con” nhưng vẫn thon gọn, nuột nà của Trương Mỹ Nhân luôn khiến dân tình đua nhau “xin vía”.

Tuy nhiên trong một sự kiện mới đây, sắc vóc của Trương Mỹ Nhân bỗng trở thành tâm điểm tranh luận, bàn tán trên cõi mạng. Theo đó, cô xuất hiện trong chiếc đầm dài thướt tha, khoe trọn vẻ ngọt ngào, nữ tính của mình. Dù lọt ống kính camera thường nhưng Mỹ Nhân vẫn vô cùng tự tin, rạng rỡ.

Nhan sắc khác lạ của Trương Mỹ Nhân gây chú ý trong một sự kiện mới đây

Nhiều người nhận thấy gương mặt cô nàng trở nên bầu bĩnh hơn trước

Thế nhưng, điều khiến khán giả thắc mắc nhiều hơn đó chính là gương mặt có phần khác lạ của Trương Mỹ Nhân. Nhiều người nhận ra, gương mặt của cô trông có phần bầu bĩnh hơn trước, đặc biệt là 2 bên má. Chưa kể, dáng người cũng được nhận xét là “đậm đà” hơn so với thời điểm trước đây.

Một số người cho rằng, Trương Mỹ Nhân đang tăng cân nhẹ, do đó gương mặt hay vóc dáng đều có phần ảnh hưởng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ nghi vấn cô nàng đã “dao kéo” thêm trên gương mặt của mình để tổng thể visual trông trẻ trung, dễ thương hơn.

Không ít những bình luận thắc mắc về visual của Mỹ Nhân

Trước những thắc mắc này, Trương Mỹ Nhân vẫn giữ sự im lặng, không lên tiếng hồi đáp mỗi khi được hỏi về sắc vóc. Dẫu vậy, cộng đồng mạng cho rằng dù không biết lý do thật sự là gì nhưng trông người đẹp sinh năm 1995 cũng rất hợp với “má baby”, nhìn càng ngày càng duyên dáng, cuốn hút.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: _ “Chuyện gì xảy ra với Trương Mỹ Nhân vậy, trông khác quá nhận mãi không ra. - Xinh quá trời. Chị có chỉnh sửa gì không hay chỉ đơn thuần là căng ký vậy ta?. - Khác quá, suýt không nhận ra. Thấy gương mặt nhiều điểm lạ lắm. - Cơ mà phải công nhận là quá xinh, nhìn cỡ nào cũng thấy mê. - Dáng Mỹ Nhân cao sẵn rồi lại mảnh mai nên tăng cân một xíu nhìn có da có thịt đẹp luôn. Má bánh bao dễ thương”. - “Mê visual bạn này từ lâu rồi, giờ ngày càng thăng hạng. Dù sao thì qua camera thường nhan sắc cơ đó là đủ bất bại rồi”.

Trước đó, Trương Mỹ Nhân từng thừa nhận rằng bản thân phẫu thuật thẩm mỹ, căn chỉnh các đường nét để trông hài hòa hơn. Cô không ngại công khai những điều mà bản thân lựa chọn “dao kéo” như: độn trán, mũi, cằm,... Nhờ thay đổi “giao diện” mà Mỹ Nhân thuận lợi hơn khi hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, nghệ thuật.

Trương Mỹ Nhân từng công khai về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Sắc vóc của "mẹ bỉm 2 con" cực cuốn hút, để mặt mộc vẫn xinh

Cách đây vài tháng, gương mặt của Trương Mỹ Nhân vẫn V-line rõ rệt

Trương Mỹ Nhân sinh năm 1995, từng là Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Cô là một trong những người đẹp có đôi chân dài nhất showbiz Việt. Và hiện tại là mẹ bỉm sữa 2 con sở hữu nhan sắc cực cuốn hút, xinh đẹp không góc chết.

Người đẹp còn được biết đến với cuộc hôn nhân cùng Phí Ngọc Hưng, kém Trương Mỹ Nhân 1 tuổi. Anh là diễn viên, người mẫu, từng xuất hiện trong chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Sở hữu ngoại hình điển trai, Phí Ngọc Hưng được khán giả yêu mến qua các vai diễn trong phim ngắn, sitcom…