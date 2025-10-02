Chuyện gì đã xảy ra với Trấn Thành thế này?

Sự kiện họp báo ra mắt Running Man Vietnam mùa mới đã thu hút đông đảo truyền thông và người hâm mộ khi dàn cast đình đám cùng nhau xuất hiện, chia sẻ về hành trình sắp tới. Trong không khí sôi nổi ấy, Trấn Thành trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi vai trò dẫn dắt quen thuộc, mà còn vì ngoại hình thay đổi rõ rệt.

Ngoại hình tròn trịa của Trấn Thành trong sự kiện mới đây

Nam MC xuất hiện với vóc dáng mũm mĩm hơn hẳn trước đây. Những khoảnh khắc zoom cận gương mặt của nam MC sẽ dễ nhận thấy nếu so với lần lộ diện ở concert Em Xinh thì hiện tại Trấn Thành trông tròn trịa hơn. Tuy nhiên, thay vì né tránh câu chuyện tăng cân, Trấn Thành lại biến sự thay đổi này thành miếng hài.

Trong vài khoảnh khắc được hé lộ ở tập đầu lên sóng, Trấn Thành thoải mái lấy vòng eo của mình ra tung hứng với dàn cast khiến mọi người phì cười. Cách xử lý duyên dáng biến sự khác biệt ngoại hình thành điểm cộng, qua đó tạo nên bầu không khí vui vẻ.

Song song với Running Man, Trấn Thành còn bận rộn với show Siêu Thực Thành, nơi nam MC khám phá hàng quán, trải nghiệm ẩm thực khắp nơi. Có lẽ cũng vì lịch quay dày đặc và những trải nghiệm ẩm thực phong phú mà ngoại hình của Trấn Thành trở nên mũm mĩm hơn. Tuy vậy, sự thay đổi này chỉ khiến nam MC trông gần gũi và đáng yêu hơn trong mắt khán giả.

Dù tăng cân nhẹ nhưng trông Trấn Thành vẫn tươi tắn, nhiều năng lượng và thậm chí nam MC còn dùng ngoại hình của mình để pha trò cho mọi người

Ngoại hình của Trấn Thành trong vài năm trở lại đây có nhiều thay đổi đáng chú ý. Từng được biết đến với vẻ ngoài chỉn chu, gương mặt góc cạnh, thân hình gọn gàng khi dẫn dắt các gameshow đình đám, nhưng ở một vài thời điểm gần đây, nam MC nhiều lần khiến dân mạng "dậy sóng" khi lộ diện với hình ảnh phát tướng, mặt tròn thấy rõ. Tuy nhiên, đáng nói là anh không hề né tránh điều này. Ngược lại, Trấn Thành nhiều lần thừa nhận thẳng thắn chuyện tăng cân, thậm chí chủ động biến nó thành điểm nhấn trong những màn "tự troll" duyên dáng. Trấn Thành giờ đây chọn cách sống thoải mái hơn với vẻ ngoài, đồng thời vẫn đầu tư chỉn chu về trang phục và thần thái mỗi lần xuất hiện.

Dù vóc dáng có thay đổi theo thời điểm, nhưng cách anh giữ năng lượng tích cực, duy trì sự tự tin và phản ứng văn minh trước mọi bình luận về ngoại hình là điều khiến khán giả nể phục. Có thể thấy, sự thay đổi của Trấn Thành không chỉ nằm ở hình thức mà còn thể hiện rõ độ trưởng thành trong cách làm chủ hình ảnh của một nghệ sĩ kỳ cựu.

Dù tăng cân nhưng Trấn Thành biết cách biến nó thành câu chuyện tích cực, hài hước

Nam đạo diễn từng tiết lộ có thời điểm chỉ số cân nặng lên đến hơn 80 kg, sau đó giảm cân thành công rồi lại trở về thân hình tròn trịa. Có giai đoạn, Hari Won thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc chồng hì hục tập luyện, còn tự nấu ăn để giảm cân tại nhà. Nam MC từng tập chơi cầu lông đến mức sứt móng chân vì mục đích mong muốn mau gầy.

Thời điểm làm phim Mai, Trấn Thành thừa nhận bản thân tăng 8 kg bởi vì quá stress. Nam đạo diễn chia sẻ: "Tôi làm phim, tôi bị stress vì suy nghĩ nhiều quá, đâu có ai muốn xảy ra. Người ta stress người ta ốm, còn tôi thì mập, không hiểu sao kỳ ghê. Tôi lên tầm 8 kg so với lúc trước khi quay phim".