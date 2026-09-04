Chuyện gì đã xảy ra với thân hình của Uyển Ân?

Hình ảnh mới nhất của Uyển Ân đang gây xôn xao.

Mới đây, cộng đồng mạng được một phen "sốc ngang sốc ngửa" khi nữ diễn viên Uyển Ân bất ngờ đăng tải một bức ảnh mới lên story Instagram. Vốn dĩ dạo gần đây, em gái Trấn Thành luôn là tâm điểm chú ý nhờ visual thăng hạng vượt bậc, giảm cân thành công và thậm chí còn được người hâm mộ ưu ái ví như "Triệu Lộ Tư bản Việt". Chính vì vậy, bức ảnh lạ lùng của cô khi viral trên MXH đã khiến ai nấy đều phải choáng váng.

Ảnh: IGNV

Trong bức ảnh, Uyển Ân diện một chiếc áo thun đỏ đơn giản, ngồi tại một quán ăn bình dân. Điều khiến người xem phải "dụi mắt" vài lần chính là ngoại hình trở nên quá cỡ một cách bất thường. Gương mặt của cô nàng tròn xoe, lộ rõ chiếc cằm nọng cùng phần bắp tay và thân hình tăng size một cách chóng mặt, dường như gấp đôi so với vóc dáng thon gọn thường thấy.

Tuy nhiên, người hâm mộ chưa kịp lo lắng lâu thì đã tìm ra sự thật phía sau. Thực chất, đây chỉ là bức ảnh được chụp bằng filter để chỉ trạng thái "sau khi ăn no" của cô nàng. Trước đó ít phút, Uyển Ân cũng đã đăng tải một bức ảnh tại đúng góc ngồi đó nhưng với vóc dáng mảnh mai ngầm hiểu là "chưa ăn". Pha hết hồn này đã khiến người hâm mộ được một phen giật mình với những ai không biết sự thật đằng sau.

Ảnh: IGNV

Bức ảnh được netizen truyền tay nhau khiến MXH xôn xao:

- Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với Uyển Ân vậy?

- Bà sao vậy bà Ân??

- Bà làm cái trò đó luôn hả bà Ân? Chịu bà luôn đó

- Mới hôm trước thấy eo thon dáng chuẩn đi sự kiện mà sao hôm nay lạ quá vậy nè?

- Biểu hiện của người hạnh phúc nè

- Coi mẻ giỡn cỡ đó

- Nhìn lướt qua tưởng ai chứ không nhận ra nổi em gái Trấn Thành luôn á!

Sinh năm 1999, Huỳnh Uyển Ân bắt đầu chạm ngõ nghệ thuật bằng một số vai phụ nhỏ và web drama như Bố Già (2020). Cô dần nổi tiếng và bước lên hàng ngôi sao phòng vé khi đảm nhận vai nữ chính trong Nhà Bà Nữ (2023) do anh trai Trấn Thành đạo diễn, tiếp sau đó là vai diễn trong Mai (2024).

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Để chứng minh năng lực độc lập và thoát khỏi cái bóng lớn của anh trai, Uyển Ân từng bước tham gia nhưng dự án không có bàn tay của Trấn Thành. Đáng chú ý nhất, trong năm 2026, cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim chiếu Tết Nhà Mình Đi Thôi . Vào vai một cô gái trẻ tham vọng, sẵn sàng kéo cả gia đình vào một "phi vụ tiền tỷ", diễn xuất của Uyển Ân nhận về nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Cô được khen ngợi là có lối diễn ngày càng tiến bộ, đa màu sắc và hoàn toàn có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình khi "rời xa vòng tay" của người anh nổi tiếng.

Ảnh: NSX

Bên cạnh sự nghiệp ngày càng phát triển, ngoại hình của Uyển Ân cũng là một hành trình lột xác ngoạn mục. Từng có thời điểm sở hữu vóc dáng mũm mĩm, cô nàng đã cực kỳ kỷ luật trong việc tập luyện và ăn kiêng để giảm tới hơn 10kg. Hiện tại, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện hay trong các bộ ảnh đời thường, Uyển Ân đều khiến dân tình xuýt xoa với gu thời trang thời thượng, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thần thái ngày càng quyến rũ, sắc sảo.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Nguồn: IG



