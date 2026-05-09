Chuyện gì đã xảy ra với nhà hàng chay của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần?

Ngô Thanh Vân từng gắn bó nhiều năm với hình ảnh một "đả nữ" trên màn ảnh rộng cùng các dự án điện ảnh quy mô. Do đó, việc cô quyết định lùi lại khỏi các hoạt động showbiz cường độ cao để cùng chồng Việt kiều Đức - Huy Trần mở nhà hàng chay Chanchan Noodle vào tháng 4/2024 từng là một chủ đề thu hút sự chú ý của truyền thông. Ở thời điểm mới ra mắt, nơi đây không chỉ thu hút sự tò mò của công chúng mà còn liên tục đón các sao Việt đình đám như Tăng Thanh Hà, Diệu Nhi,... ghé thăm và dành nhiều lời khen ngợi.

Tuy nhiên, đi kèm với sự bùng nổ đó là không ít sóng gió trong khâu vận hành thực tế. Chỉ sau đúng ba ngày mở cửa, Chanchan Noodle đã vấp phải biến cố đầu tiên khi phải tạm ngưng hoạt động để khắc phục tình trạng không gian quá oi bức. Cùng lúc đó, trên các diễn đàn ẩm thực bắt đầu xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít thực khách lên tiếng phàn nàn về định lượng món ăn khá khiêm tốn cùng mức giá được cho là đắt đỏ hơn mặt bằng chung của đồ mặn. Diện tích mặt bằng khiêm tốn kết hợp với lượng khách quá tải liên tục khiến việc chờ đợi và thưởng thức bữa ăn nóng hổi trở thành một trải nghiệm chưa thực sự thoải mái.

Đứng trước những phản hồi đa chiều từ khách hàng, phía nhà hàng đã có các bước điều chỉnh rất cụ thể để cải thiện dịch vụ. Hệ thống điều hòa công suất lớn nhanh chóng được bổ sung để giải quyết triệt để bài toán nhiệt độ. Khu vực chờ cũng được quy hoạch lại đàng hoàng hơn, trang bị sẵn quạt mát và nước uống cho những khách phải xếp hàng vào giờ cao điểm. Đặc biệt, việc Ngô Thanh Vân thường xuyên túc trực tại quán để trực tiếp điều phối công việc đã cho thấy sự sát sao và tinh thần cầu thị của chủ đầu tư trong việc khắc phục thiếu sót để duy trì hoạt động kinh doanh lâu dài của cặp đôi.

Chanchan Noodle toạ lạc ngay tại khu vực Thảo Điền đắt đỏ, nơi vốn là thủ phủ của những tụ điểm ẩm thực sang trọng. Tuy nhiên, nếu thực khách mang tâm lý đến quán của sao để tận hưởng không gian rộng rãi, khoan thai thì có lẽ sẽ bị hụt hẫng. Diện tích mặt bằng thực tế khá khiêm tốn, được thiết kế theo phong cách hoài cổ mang âm hưởng Hong Kong.

Dù hiện tại nhà hàng đã nỗ lực khắc phục tình trạng oi bức bằng hệ thống điều hòa công suất lớn và thiết lập thêm khu vực chờ đàng hoàng, nhưng bài toán diện tích vẫn là một điểm nghẽn. Các bàn ăn được kê khá sát nhau nhằm tối ưu sức chứa. Cách bố trí này vô tình biến nơi đây nghiêng về mô hình phục vụ ăn nhanh. Khách đến dùng bữa, thưởng thức xong sẽ nhanh chóng rời đi nhường chỗ cho người khác, thay vì một không gian cung cấp sự riêng tư thoải mái để nán lại trò chuyện lâu dài.

Đặc điểm cốt lõi của Chanchan Noodle nằm ở hướng đi ẩm thực. Nhà hàng hoạt động với nguyên tắc thuần chay 100%, không sử dụng các nguyên liệu từ động vật như trứng, sữa hay mật ong. Tuy nhiên, thay vì phục vụ các món chay mang phong cách truyền thống Việt Nam, bếp của Huy Trần chọn ngách ẩm thực Fusion, pha trộn nét văn hóa đường phố của Hong Kong và Thái Lan.

Sự khác biệt này thể hiện rõ trong cách xây dựng cấu trúc món ăn. Đa số các món chính tại đây sử dụng nhiều loại xốt đặc và gia vị có sắc độ mạnh. Khách quan đánh giá, phong cách chế biến này mang lại hương vị kích thích và màu sắc bắt mắt. Nó đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ hoặc những người thích trải nghiệm đồ ăn chay mang tính phá cách. Ngược lại, chính đặc trưng sử dụng lượng xốt đặc và nền vị mạnh này có thể tạo cảm giác no và mau ngấy đối với những thực khách vốn quen thuộc với trường phái ăn chay thanh đạm, ít gia vị.

Cuối cùng là chủ đề từng gây bão mạng xã hội thời gian đầu: Giá tiền. Thực đơn hiện tại niêm yết mức giá 58.000 đồng cho các món ăn kèm và dao động từ 98.000 đến 118.000 đồng cho một phần món nước hoặc món chính. Nếu hệ quy chiếu là các nhà hàng đồ chay bình dân, đây là mức giá khá cao.

Tuy nhiên, giới sành ăn lại có góc nhìn công bằng hơn. Khi xét trên bình diện mặt bằng tại khu đất vàng Thảo Điền, kết hợp với việc nhà hàng sử dụng nguồn nguyên liệu nấm tươi đắt đỏ và tự làm thủ công hàng ngày thay vì dùng các loại đồ chay giả mặn đóng gói công nghiệp, định mức giá này thực chất chỉ nằm ở khoảng trung bình khá, hoàn toàn tương đương với các nhà hàng cùng quy mô trong khu vực.

Hai năm hoạt động là khoảng thời gian đủ để người ta đánh giá thực chất một quán ăn do người nổi tiếng mở. Thay vì rơi vào cảnh sớm nở tối tàn như nhiều nơi khác, Chanchan Noodle hiện tại vẫn duy trì được lượng khách ổn định. Việc thực khách vẫn ghé đến dùng bữa dù sức nóng từ tên tuổi chủ quán đã hạ nhiệt phần nào cho thấy chất lượng đồ ăn ở đây thực sự có điểm nhấn riêng để giữ chân khách hàng.