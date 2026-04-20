Chuyện gì đã xảy ra với chuỗi nhà hàng của Tăng Thanh Hà sau 12 năm hoạt động?

Tăng Thanh Hà cùng đội ngũ nhân viên The Crab Shack

Mở cửa từ tháng 2 năm 2014, The Crab Shack của Tăng Thanh Hà từng làm mưa làm gió giới ẩm thực Sài Thành. Trái với kịch bản sớm nở tối tàn thường thấy ở các mô hình ẩm thực do người nổi tiếng làm chủ, The Crab Shack không những không thu hẹp mà vẫn đang duy trì hoạt động rất ổn định.

Âm thầm bám trụ tại những khu “đất vàng”

Để đánh giá tình hình kinh doanh của một nhà hàng, yếu tố đầu tiên cần nhìn vào là mặt bằng. Thương hiệu hiện không mở rộng ồ ạt kiểu nhượng quyền, nhưng các chi nhánh của họ đều tọa lạc tại những vị trí đắc địa nhất thành phố. Đó là những khu vực trung tâm Quận 1, Quận 3 và Quận 2, nơi có giá thuê mặt bằng vô cùng đắt đỏ. Việc duy trì được hệ thống tại các vị trí này qua nhiều năm, vượt qua cả giai đoạn khủng hoảng kinh tế, là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nhà hàng có dòng tiền tốt và lượng khách hàng trung thành lớn.

Nhà hàng The Crab Shack chi nhánh quận 3

Nhà hàng The Crab Shack chi nhánh quận 2

Tuy nhiên, nhìn vào bản đồ hiện tại, hệ thống nhà hàng này cũng đã trải qua một quá trình tái cơ cấu mặt bằng bài bản. Bức tranh kinh doanh 12 năm của Tăng Thanh Hà không chỉ có những lần khai trương hoành tráng mà còn có cả chiến lược tối ưu hóa đầy quyết đoán.

Giai đoạn biến động lớn nhất bắt đầu vào tháng 3 năm 2020 khi cơ sở tại khu vực Phan Xích Long chính thức ngừng hoạt động. Cũng trong cùng tháng này, chi nhánh đầu tiên tại 11B Lê Quý Đôn đã dời sang một địa điểm mới trên đường Tú Xương sau 6 năm vận hành. Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, hệ thống tiếp tục ghi nhận việc rút lui của chi nhánh tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Nhà hàng The Crab Shack chi nhánh đầu tiên trên đường Lê Quý Đôn

Việc thay đổi vị trí vẫn tiếp diễn để phù hợp với tình hình thực tế. Đến đầu năm 2024, địa điểm trên đường Tú Xương cũ tiếp tục dời sang địa chỉ số 61B Tú Xương. Gần đây nhất vào tháng 11 năm 2025, cơ sở The Crab Shack Central đã chính thức ra mắt tại số 84 Ký Con, đón đầu lưu lượng khách từ các khu vực trung tâm.

Nhà hàng The Crab Shack chi nhánh quận 1

Trải qua quá trình liên tục di dời và sắp xếp lại, hiện tại thương hiệu chỉ còn duy trì mặt bằng hoạt động tại ba địa chỉ cốt lõi: 84 Ký Con, 61B Tú Xương và 14 Lê Văn Miến. Việc lùi lại một bước, dồn toàn lực tối ưu hóa dịch vụ cho ba vị trí này cho thấy bài toán lý trí của người làm kinh doanh. Đây là cách để thương hiệu giữ vững chất lượng và phát triển đường dài thay vì chạy theo số lượng bề nổi.

Chất lượng phải thế nào để không cần đến hào quang nghệ sĩ?

Để bài toán kinh tế tại các khu đất vàng trở nên khả thi, nhà hàng phải dựa trên một nền tảng sản phẩm đủ sức nặng nhằm duy trì mức chi tiêu xứng tầm từ thực khách.

Với hóa đơn trung bình từ 300.000 đến 700.000 VNĐ cho mỗi người, thương hiệu tự định vị và sàng lọc tệp khách hàng trung và cao cấp. Ở phân khúc cạnh tranh gắt gao này, lý do thực khách sẵn sàng rút ví không nằm ở danh tiếng của nữ chủ nhân, mà ở công thức xốt Cajun độc quyền.

Món hải sản xốt Cajun công thức độc quyền của nhà hàng

Tiên phong mang phong cách hải sản Mỹ về Việt Nam, Tăng Thanh Hà đã khéo léo địa phương hóa hương vị. Xốt Cajun được tiết chế độ béo ngậy, đẩy mạnh độ đậm đà, vị cay nồng và hậu ngọt nhẹ để hợp khẩu vị Á Đông. Tận dụng nước sốt linh hồn này, quán đẩy mạnh món đinh là tôm hùm đất tươi sống. Khi đã có món nổi bật thu hút, thực đơn tiếp tục được mở rộng bằng các nguyên liệu đắt đỏ khác như cua hoàng đế, cua tuyết hay ốc hương để khai thác tối đa doanh thu trên mỗi lượt khách.

Suốt 12 năm, The Crab Shack hiếm khi dùng chiêu trò truyền thông giật gân hay lôi kéo dàn sao Việt đến check in để tạo bão mạng. Họ chọn cách phát triển thương hiệu dựa trên chất lượng cốt lõi và nhắm thẳng vào tệp khách mục tiêu là dân văn phòng thu nhập khá, gia đình và giới doanh nhân.

Bàn ăn đa dạng các loại hải sản của quán

Để tương xứng với mức giá, không gian nhà hàng cùng trải nghiệm dịch vụ cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Không gian quán mang đậm chất Mỹ cực kỳ phóng khoáng, hiện đại và thực tế. Quán sử dụng tông màu ấm, tường gạch trần kết hợp với hệ thống đèn vàng, tạo cảm giác thân thiện nhưng vẫn sang trọng. Các bàn có khoảng cách vừa đủ để đảm bảo sự riêng tư, kèm theo các khu vực phòng VIP dành cho những buổi tiệc kín.

Không gian bên trong nhà hàng đậm chất Mỹ phóng khoáng và hiện đại

Về dịch vụ, cách phục vụ tại đây được chuẩn hóa rất tốt. Đặc thù của việc ăn hải sản xốt là rất dễ vấy bẩn ra quần áo nên nhà hàng đã tinh ý chuẩn bị sẵn yếm đeo cổ và bao tay tiện lợi cho từng khách. Đáng chú ý, thương hiệu này ghi điểm tuyệt đối với xu hướng tiêu dùng xanh. Thay vì sử dụng hộp nhựa dùng một lần rẻ tiền, các đơn hàng mang về đều được đóng gói bằng hộp giấy kraft cứng cáp, lót khay nhôm giữ nhiệt bên trong.

Các đơn hàng đều được đóng gói hướng đến tiêu dùng xanh

Tuy đã trải qua những thăng trầm nhưng khi nhìn lại tổng thể, sự thành công hiện tại của chuỗi nhà hàng vẫn là một minh chứng rõ nét cho năng lực kinh doanh. Khởi nguồn đơn giản từ chính món tôm hùm đất xốt Cajun khoái khẩu trong căn bếp gia đình, Tăng Thanh Hà đã phát triển thành một mô hình thương mại thực thụ. Việc trụ vững suốt 12 năm qua đã tự chứng minh danh tiếng nghệ sĩ có thể mang khách đến lần đầu, nhưng chỉ có chất lượng món ăn và cách vận hành nghiêm túc mới là yếu tố giữ chân họ lâu dài trên thị trường.