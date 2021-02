Chuyện gái 9X tiết kiệm được 4,5 tỉ đồng và bài học thấm: Tự do tài chính không chỉ để sống tốt mà còn để nói 'KHÔNG' khi cần!

01

Cách đây một thời gian, một cô gái tên Mĩ Hi 23 tuổi có một video với số dư 1,35 triệu NDT (tương đương khoảng 4,5 tỉ đồng) bất ngờ khiến cô có hẳn 700.000 fan hâm mộ.

Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi: Làm thế nào để một cô gái 23 tuổi có thể có số tiền gửi là khoảng 4,5 tỉ đồng như thế? Tuổi này nói chung là tốt nghiệp đại học hay đang học năm cuối nhưng tại sao cô ấy lại kiếm được hơn số tiền ấy nhanh vậy? Bán vàng cũng chưa được thế.

Đây có phải là con số cường điệu?

Tuy nhiên, trước sự nghi ngờ của cư dân mạng, Mĩ Hi cũng đã nhiều lần lên tiếng đính chính. Cô cho biết, thu nhập của cô chủ yếu đến từ 3 phần sau:

Khi còn học đại học, cô làm người mẫu, gia sư và lễ tân. Cô đã tiết kiệm được khoảng 1 tỉ đồng sau khi học hết đại học. Cô bắt đầu live trên Tiktok trên vào tháng 2 năm nay và nhận được quà và tiền tương đương hơn 2 tỉ đồng. Tháng 5 cô tiếp tục livestream, kiếm được tiền và mở công ty mới, chỉ với tiền cọc hơn 3 tỉ đồng và mua cho bố mẹ một căn nhà ở quê.

Ngược lại với cô nàng 9X, nhiều cư dân mạng than thở rằng họ đã mất việc làm mấy năm nay, không có tiền đặt cọc, nợ hàng trăm triệu đồng. Những người khác cho biết lương tháng của họ năm 2013 là hơn 15 triệu đồng, lương không tệ nhưng không tiết kiệm được.

Hiện tượng này quy tụ hai đặc điểm tiêu dùng của giới trẻ đương thời: tiêu dùng cao và tiêu dùng cao cấp.

Nhiều bạn trẻ cũng đồng tình rằng: Ai cũng tiêu dùng thì mình cũng tiêu và lấy đó làm cái cớ để buông thả bản thân. Tiêu tiền mình làm ra có gì sai? Cuối cùng, tất cả tiền lẽ ra nên tiết kiệm đều được tiêu xài, không có cách nào để tăng thu nhập, vì vậy số tiền có thể tiết kiệm được đương nhiên là rất ít.

Theo dữ liệu từ "Báo cáo tình trạng nợ thanh niên Trung Quốc năm 2019" do Nielsen công bố, 86,6% thanh niên ở nước này đang mua và thanh toán bằng thẻ tín dụng, nhưng chưa đến 50% trong số này có thể trả hết trong tháng đó. Tuy nhiên, trong một môi trường mà chủ nghĩa tiêu dùng đang thịnh hành, vẫn có một số bạn trẻ vui thì vui chơi đấy nhưng lại âm thầm tiết kiệm tiền.

02

"Sách cho người độc thân sau những năm 90" do Zhenai.com phát hành cho thấy tình hình tiền gửi thực sự của những người trẻ sinh năm sau 90 thể hiện trạng thái phân cực:

30% sau những năm 90 ở trạng thái tiền gửi bằng 0;

30% những người sinh sau năm 90 có khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng đến khoảng 300 triệu đồng

20% những người sinh sau năm 90 có số tiền gửi hơn 300 triệu đồng. Điều này cho thấy hơn một nửa số người trẻ đang âm thầm tiết kiệm tiền.

Tôi đã từng đọc câu này trong cuốn sách: "Tiết kiệm tiền là một cách luyện tập mang tên cạnh tranh với sở thích". Thật vậy, trong thời đại ngày nay khi ham muốn được khuếch đại vô hạn và mức tiêu dùng nằm trong tầm tay, những người có thể cưỡng lại sự cám dỗ của các doanh nghiệp và cửa hàng mua sắm, kiềm chế ham muốn của bản thân, tiêu dùng hợp lý và kiên trì tiết kiệm tiền đều đáng ngưỡng mộ. Tất nhiên, điều tôi ngưỡng mộ hơn cả là một mẫu người khác, không chỉ có thể tiết kiệm tiền, mà còn có năng lượng để không ngừng tăng thu nhập.

Quay trở lại ví dụ về cô gái xinh đẹp Mĩ Hi ở đầu bài viết. Trong khi người khác say mê các dịp hội hè, vui chơi ở câu lạc bộ, mua sắm, chơi game… cô ấy đã lên kế hoạch sớm, bắt đầu công việc bán thời gian và kiếm tiền một cách nghiêm túc.

Sau khi tốt nghiệp, khi tất cả mọi người đều nghiện game online, game di động hoặc dành thời gian nhàn rỗi trên Internet, cô đã kiếm được tiền tỉ thông qua Internet.

Ngày nay, ngày càng nhiều người trẻ nhận ra tầm quan trọng của việc kiếm tiền, dù là do làm lụng mà có hay đầu tư, họ đang dần tiến tới mục tiêu tự do tài chính. Thực tế đã chứng minh rằng nhiều người trẻ 9X và 2k đang chuyên tâm kiếm tiền đã đạt được tự do giàu có nhờ làm việc chăm chỉ.

Tại sao một số người đã không đạt được tự do tài chính trong suốt cuộc đời của họ trong khi những người trẻ trong thời đại mới có thể dễ dàng đạt được điều đó? Là vì họ đã hiểu đúng về tài chính và đưa chúng vào hành động.

03

Tự do tài chính là bạn sẽ không bị ép buộc làm những việc mình không muốn mà có thể chủ động lựa chọn phong cách làm việc và lối sống cho mình.

Nhận thức được rằng tự do tài chính không nhất thiết phải kiếm được nhiều tiền, chúng ta sẽ không bị ám ảnh bởi những kẻ cơ hội, những kẻ lừa đảo cũng như không từ bỏ ý chí, hành động vì cảm thấy vấn đề này quá xa vời với chúng ta. Vậy trong số những người trẻ này, phương pháp kiếm tiền nào đáng học hỏi?

1, Nắm bắt cơ hội:

Có một cô gái có hoàn cảnh gia đình éo le, cha cô trong lúc làm việc không cẩn thận bị gãy tay. Từ đó, cô quyết tâm làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và dành dụm tiền.

Và điều thực sự khiến khối tài sản của cô tăng lên nhanh chóng là do cô tình cờ biết đến livestream năm nay. Vào tháng 2 năm nay, khi dịch bệnh đặc biệt nghiêm trọng, khắp nơi đều đóng cửa, mọi giao dịch tại quầy đều bị hủy bỏ và livestream lên ngôi. Cô ấy chỉ nắm bắt xu hướng kiếm tiền nhanh bằng cacha livestream và kiếm được hơn 2 tỉ đồng chỉ trong một lần. Nhiều người cho rằng cô may mắn.

Nhưng trên thực tế, nếu bạn xem lại video trước đây của cô ấy, bạn sẽ thấy rằng những điều cô ấy làm được thực sự không chỉ là do may mắn.

Cô đã đặt mục tiêu từ khi còn là một sinh viên và cô phải tiết kiệm được 500 triệu đồng khi tốt nghiệp đại học. Sau đó, cô bắt đầu làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau, tiết kiệm được 1 tỉ đồng cho đến khi tốt nghiệp. Bước tiếp theo cũng nằm trong kế hoạch của riêng cô.

Cơ hội luôn đến với những người chuẩn bị sẵn sàng, nếu trong những ngày ở nhà, cô cũng như bao người khác, dùng điện thoại di động để xem TV hàng ngày và trải qua những ngày tháng tẻ nhạt, liệu cô có thể có được thành tích như vậy?

2, Có tư duy đầu tư:

Đầu tư được chia thành đầu tư hẹp và đầu tư rộng. Điều mà bài viết đang nói đến ở đây là đầu tư theo nghĩa rộng, tức là hành vi đầu tư có thể làm tăng khả năng gia tăng và xử lý tài nguyên.

Các nguồn lực ở đây không chỉ đề cập đến tiền bạc, mà còn là các nguồn lực như thời gian và kinh nghiệm, khả năng xử lý bao gồm khả năng học tập, nhận thức và khả năng quan sát.

Có một câu chuyện kể về một cô gái có đức tính tốt, học giỏi nhưng điều kiện gia đình khó khăn. Cô không có máy tính, điện thoại di động, cách duy nhất để cô ấy liên lạc với thế giới bên ngoài là thông qua tin đồn. Khi cô nhận được học bổng lần đầu tiên, bạn bè của tôi đã rất mừng cho cô ấy, vì nghĩ rằng cuối cùng cô ấy có thể dùng tiền để mua một chiếc máy tính hoặc điện thoại thông minh. Nhưng tôi không ngờ rằng cô gái không mua những thứ này, mà thay vào đó dùng tất cả tiền để trả nợ cho gia đình; khi nhận được học bổng vào năm sau, cô gái đã cho người anh trai của mình mượn số tiền đó để làm lễ cưới.

Năm cuối cấp, cô tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, sau kỳ thi người ta thông báo kết quả qua Internet. Do không có máy tính, nên chỉ có thể đến phòng máy của trường khi rảnh rỗi. Một hôm, trường đưa ra thông báo điều chỉnh nội bộ vào lúc 2 giờ chiều nên thí sinh phải gửi thông tin trước 4 giờ. Nhưng lúc đó cô ấy đang ở trong phòng làm việc, bạn của cô ấy nhìn thấy thông báo thông tin lúc 3h30, nhưng cô ấy không có máy tính ở gần đó, vì vậy cô ấy chỉ có thể gọi điện đến văn phòng tuyển sinh, hi vọng có thể đăng ký trước. Kết quả là, cô vẫn không được chấp thuận. Cô gái lim dim mắt, than thở rằng thời gian nhà trường đưa ra quá ngắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng: vào thời điểm quan trọng đó, nắm bắt thông tin kịp thời còn quan trọng hơn học thêm một vài kiến ​​thức.

Con gái nghĩ đến việc đưa tiền cho anh trai thay vì mua chiếc máy tính phục vụ cho việc học tập khiến cô lại mất nhiều cơ hội kiếm tiền. Đây là suy nghĩ của cái nghèo và cái suy nghĩ thiếu đầu tư.

Chỉ khi sử dụng số tiền duy nhất một cách hợp lý để đầu tư vào bản thân thì mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn và cuối cùng thoát khỏi cảnh nghèo.

3, Cảnh giác với các hiệu ứng cửa sổ vỡ:

Hiệu ứng cửa sổ vỡ đề cập đến một khái niệm trong tội phạm học, có nghĩa là nếu các hiện tượng sai trái được phép tồn tại trong môi trường, chúng sẽ khiến mọi người bắt chước hoặc thậm chí tăng cường chúng.

Ví dụ, trong một quảng trường sạch sẽ và ngăn nắp, bạn rất ngại vứt bỏ những bông hoa giấy hay tàn thuốc mà đi tìm thùng rác. Nhưng nếu đó là nơi bẩn thỉu, đầy bụi, bạn sẽ vứt tàn thuốc hay hoa giấy mà không chút do dự.

Điều này cũng đúng với việc tiết kiệm tiền. Nếu bạn mải mê phá vỡ tài khoản tiết kiệm của mình trong khi tiết kiệm tiền và không tích lũy kịp thời, thì tình hình kinh tế khó khăn của bạn sẽ trở lại thậm chí nợ nần.

Vì vậy, nếu bạn muốn tiết kiệm tiền, bạn phải cảnh giác với hiệu ứng cửa sổ vỡ và không bao giờ rút tiền gửi của bạn trong những tình huống không khẩn cấp. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể thoát khỏi cảnh khó kiếm tiền hàng tháng và dần tích lũy của cải.

04

Tôi đã đọc một bài đăng nóng trên Internet rằng: Ý nghĩa của việc kiếm tiền là gì?

Câu trả lời có lượt like cao nhất đến từ cuộc phỏng vấn với nam diễn viên Trung Quốc Liu Yuling:

"Tôi đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và tiết kiệm tiền, đồng thời tích cóp được số tiền 'khủng' cho riêng mình. Bằng cách này, khi tôi không thích làm việc gì đó, tôi có thể tự tin bỏ đi và nói với ông chủ đã hành hạ tôi: Tiền đây thưa anh ''. Khá hay.

Cho dù đó là làm việc chăm chỉ để kiếm tiền hay tiết kiệm tiền, ý nghĩa lớn nhất là để lại một lối thoát cho bản thân và có được một lựa chọn tốt hơn.