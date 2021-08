Chuyến đi về nhà "hú hồn" và cái kết đầy hạnh phúc của Mạc Hồng Quân

Cũng như các đồng nghiệp khác ở V.League, Mạc Hồng Quân đã trở về nhà nghỉ ngơi sau thông tin giải đấu bị hoãn đến tháng 2/2022. Đã 8 tháng, tiền vệ của Than Quảng Ninh không gặp gia đình vì việc đi lại giữa các nước khá khó khăn trong mùa dịch.

Ngày 6/8, Mạc Hồng Quân đón chuyến bay từ Hà Nội đến CH Czech, quá cảnh ở Doha (Qatar). Việc khởi hành trễ 5 tiếng so với kế hoạch ban đầu khiến Mạc Hồng Quân "toát mồ hôi" vì sợ trễ chuyến bay từ Doha đến Praha (CH Czech). Tuy nhiên, rất may, anh vẫn kịp giờ lên may bay để về nhà.

Sau nhiều tháng không gặp, Kỳ Hân cùng cả gia đình tại Czech đi đón Mạc Hồng Quân. Khoảnh khắc Mạc Hồng Quân tươi cười bên những đứa trẻ, dù khá mệt mỏi sau chuyến bay dài cho thấy sự hạnh phúc của anh chàng này.

Nhân vật được Mạc Hồng Quân mong mỏi gặp mặt nhất có lẽ là cậu con trai 8 tháng tuổi. Sau khi Kỳ Hân sinh bé Dưa Hấu vài ngày, cầu thủ sinh năm 1992 đã phải xa nhà để hội quân cùng Than Quảng Ninh. Việc được về nhà sẽ giúp anh chàng này lấy lại cân bằng sau nhiều lùm xùm về chuyện lương thưởng với đội bóng chủ quản thời gian qua.

Hai cháu ruột và hai con trai đi đón Mạc Hồng Quân