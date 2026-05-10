Chuyến đi gây tranh cãi của Thủ tướng Slovakia tới Nga

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Moscow, Nga, ngày 9/5.

Ngày 9/5, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow, trở thành lãnh đạo duy nhất của Liên minh châu Âu có mặt trực tiếp trong sự kiện này.

Chuyến đi của ông đã vấp phải chỉ trích từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người cho rằng hành động này không phản ánh “quan điểm chung” của EU.

Phát biểu tại Stockholm (Thụy Điển), ông Merz nói ông “rất tiếc” về chuyến đi của Fico và khẳng định châu Âu đang kỷ niệm Ngày châu Âu, một sự kiện “hoàn toàn khác” với lễ Chiến thắng tại Moscow.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã phản bác gay gắt, nhấn mạnh rằng châu Âu ngày nay sẽ không tồn tại nếu không có sự hy sinh của Liên Xô trong việc đánh bại phát xít Đức năm 1945.

Bà nói: “Sẽ không có Ngày châu Âu nếu không có chiến thắng của nhân dân Liên Xô. Khi đó chỉ có một trại tập trung khổng lồ với phòng hơi ngạt”.

Ông Fico từ lâu đã phản đối lập trường của EU đối với Nga, gồm việc viện trợ quân sự cho Ukraine và các lệnh trừng phạt chống Nga.

Bất chấp việc Lithuania và Latvia từ chối cho máy bay của ông đi qua không phận, Thủ tướng Slovakia vẫn quyết tâm tới Nga để tưởng niệm những người đã giải phóng Slovakia khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức.

Sau phần lễ chính thức, ông Fico đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Phó Thủ tướng Aleksandr Novak và trợ lý Tổng thống Yury Ushakov.

Ông Putin ca ngợi lập trường “kiên định” của ông Fico trong việc bảo vệ sự thật lịch sử về vai trò của Hồng quân trong việc giải phóng châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít, đồng thời ghi nhận đóng góp của lực lượng kháng chiến Slovakia trong chiến thắng trước Đức Quốc xã.

Tổng thống Nga cũng cảm ơn Slovakia vì đã bảo tồn các đài tưởng niệm và nghĩa trang chiến sĩ Liên Xô. Ông cho biết một nghĩa trang quân sự của Hồng quân tại thành phố Michalovce sẽ sớm được khánh thành.