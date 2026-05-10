HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chuyến đi gây tranh cãi của Thủ tướng Slovakia tới Nga

Hải Yến
|

Một chuyến thăm bất ngờ của lãnh đạo châu Âu tới Nga đã khiến nhiều đồng minh phản ứng mạnh, tạo nên làn sóng tranh luận ngoại giao.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Moscow, Nga, ngày 9/5.

Ngày 9/5, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow, trở thành lãnh đạo duy nhất của Liên minh châu Âu có mặt trực tiếp trong sự kiện này.

Chuyến đi của ông đã vấp phải chỉ trích từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người cho rằng hành động này không phản ánh “quan điểm chung” của EU.

Phát biểu tại Stockholm (Thụy Điển), ông Merz nói ông “rất tiếc” về chuyến đi của Fico và khẳng định châu Âu đang kỷ niệm Ngày châu Âu, một sự kiện “hoàn toàn khác” với lễ Chiến thắng tại Moscow.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã phản bác gay gắt, nhấn mạnh rằng châu Âu ngày nay sẽ không tồn tại nếu không có sự hy sinh của Liên Xô trong việc đánh bại phát xít Đức năm 1945.

Bà nói: “Sẽ không có Ngày châu Âu nếu không có chiến thắng của nhân dân Liên Xô. Khi đó chỉ có một trại tập trung khổng lồ với phòng hơi ngạt”.

Ông Fico từ lâu đã phản đối lập trường của EU đối với Nga, gồm việc viện trợ quân sự cho Ukraine và các lệnh trừng phạt chống Nga.

Bất chấp việc Lithuania và Latvia từ chối cho máy bay của ông đi qua không phận, Thủ tướng Slovakia vẫn quyết tâm tới Nga để tưởng niệm những người đã giải phóng Slovakia khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức.

Sau phần lễ chính thức, ông Fico đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Phó Thủ tướng Aleksandr Novak và trợ lý Tổng thống Yury Ushakov.

Ông Putin ca ngợi lập trường “kiên định” của ông Fico trong việc bảo vệ sự thật lịch sử về vai trò của Hồng quân trong việc giải phóng châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít, đồng thời ghi nhận đóng góp của lực lượng kháng chiến Slovakia trong chiến thắng trước Đức Quốc xã.

Tổng thống Nga cũng cảm ơn Slovakia vì đã bảo tồn các đài tưởng niệm và nghĩa trang chiến sĩ Liên Xô. Ông cho biết một nghĩa trang quân sự của Hồng quân tại thành phố Michalovce sẽ sớm được khánh thành.

Theo RT
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại