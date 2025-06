Chuyến công tác của Thủ tướng tại 3 nước châu Âu đạt nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, thực chất

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Với 84 hoạt động dày đặc, có thể khẳng định chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, thực chất - Ảnh: VGP

Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng chia sẻ những kết quả nổi bật của chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia và Vương quốc Thụy Điển, tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3) và tiến hành các hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính?

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Nhận lời mời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Cộng hoà Estonia Kristen Michal và Thủ tướng Thuỵ Điển Ulf Kristersson, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3), tiến hành các hoạt động song phương tại Pháp, thăm chính thức Cộng hoà Estonia và Vương quốc Thuỵ Điển từ ngày 5-14/6/2025.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, chuyến thăm mang đậm ý nghĩa về hợp tác và phát triển vì hòa bình, ổn định; khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam. Chuyến thăm thể hiện quyết tâm, khát vọng phát triển, hội nhập của đất nước, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước.

Lãnh đạo cấp cao, các giới và nhân dân các nước đã dành cho Thủ tướng Chính phủ, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tình cảm chân thành, sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị. Thủ tướng Chính phủ đã có các cuộc hội đàm, hội kiến sâu rộng với Lãnh đạo cấp cao các nước; gặp gỡ và trao đổi thiết thực với các giới, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại sở tại… Cùng với đó, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tham gia đoàn đã có các cuộc làm việc hiệu quả với các đối tác. Thủ tướng đã thay mặt ASEAN và Việt Nam có các bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị UNOC 3. Các hoạt động song phương và đa phương của Việt Nam được dư luận khu vực và quốc tế quan tâm, theo dõi và đánh giá cao, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp với những kết quả nổi bật như sau:

Thứ nhất , tin cậy chính trị đã được tăng cường. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ tới Pháp kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (10/2024), là chuyến thămThụy Điển đầu tiên sau 6 năm của Thủ tướng Việt Nam và là lần đầu tiên lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đến Estonia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Điều này cho thấy quyết tâm và kỳ vọng của Việt Nam vào những "nấc thang hợp tác mới hơn, cao hơn" trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Pháp và quan hệ đối tác bạn bè hữu nghị truyền thống, có quan hệ hợp tác nhiều mặt với Thụy Điển và Estonia. Các nước đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam, coi trọng và mong muốn duy trì hiệu quả đà quan hệ, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam. Thông qua các mối quan hệ này, chúng ta hướng đến hợp tác sâu rộng hơn với Liên minh châu Âu (EU) và phát huy vai trò cầu nối giữa các nước EU và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Thứ hai , chuyến công tác đã đem lại luồng sinh khí mới, cho các khuôn khổ hợp tác truyền thống. Trong các cuộc tiếp xúc giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Lãnh đạo các nước, những không gian hợp tác mới giữa hai bên luôn là chủ đề chính. Về kinh tế, thương mại, đầu tư, các Nhà Lãnh đạo quyết tâm tạo đột phá nhằm triển khai và khai thác hiệu quả dư địa hợp tác giữa hai bên cũng như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), qua đó tăng cường tính tự chủ, độc lập của mỗi bên, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều tương xứng với tiềm năng mỗi nước. Môi trường kinh doanh cũng sẽ được cải thiện đáng kể để các doanh nghiệp mỗi bên đầu tư, kinh doanh lâu dài vào thị trường của nhau. Nhiều định hướng hợp tác lớn trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, năng lượng, cơ sở hạ tầng, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương…cũng được hai bên thống nhất cao.

Thứ ba, chuyến công tác cũng đã định hình những khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực mới mà các nước đối tác có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Chúng ta đều biết Pháp là một trong những quốc gia đi đầu về viễn thông, hàng không-vũ trụ, năng lượng tái tạo, công nghệ chế tạo, đường sắt tốc độ cao…; Thụy Điển có thế mạnh về đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn... trong khi Estonia là quốc gia đi đầu về chuyển đổi số và áp dụng chính phủ điện tử ở châu Âu.

Qua chuyến công tác này, Việt Nam và Thụy Điển đã trở thành đối tác chiến lược ngành trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Pháp và Estonia đều khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm các thực tiễn tốt và giải pháp công nghệ trong thời gian tới.

Thứ tư , chúng ta cũng đã tạo được những dấu ấn quan trọng thông qua việc tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 với sự chủ động, tích cực đóng góp cho Hội nghị với việc Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì sự kiện Thượng đỉnh về các đồng bằng châu thổ và đại diện 10 nước thành viên ASEAN phát biểu tại Hội nghị UNOC 3. Việt Nam là một trong những nước đưa ra nhiều cam kết tự nguyện nhất với 15 cam kết về các vấn đề liên quan đến quản trị biển, thể hiện cam kết mạnh mẽ và hành động toàn diện nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Nhiều Lãnh đạo cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế đều chia sẻ, đồng tình với quan điểm và đề xuất của Việt Nam và ghi nhận những thành tựu về phát triển kinh tế biển của Việt Nam.

Cuối cùng, xuyên suốt các hoạt động tiếp xúc, làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam và các nước đều đạt được nhận thức chung về tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định tại mỗi khu vực, cũng như việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982. Điều này cũng là cho thấy sự quan tâm, ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của các nước đối với Việt Nam trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm trên cơ sở đề cao và tuân thủ luật pháp quốc tế, qua đó chung tay đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác khu vực và trên thế giới.

Trong thời gian tham dự Hội nghị UNOC 3 tại Nice, Thủ tướng đã có các cuộc hội kiến, gặp gỡ với nhiều Nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ, lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổng thống Pháp Emmnuel Macron, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Chúng ta tự hào khi được các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao những thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và những bước chuyển nhanh chóng của Việt Nam cho kỷ nguyên vươn mình. Chúng ta cũng tin tưởng vào những định hướng và biện pháp thiết thực mà Thủ tướng Phạm Minh Chính và Lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế thống nhất để tăng cường quan hệ song phương cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới, nhất là trong bối cảnh chính trị và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng đã có các cuộc gặp, lắng nghe và chia sẻ với cộng đồng người Việt Nam ở các nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng bà con người Việt ở nước ngoài, các trí thức, doanh nghiệp kiều bào đều tự hào, phấn khởi với thành tựu phát triển của đất nước và quyết tâm đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương.

Việt Nam và các nước đối tác sẽ cần phải làm gì để cụ thể hóa những kết quả này, thưa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng?

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Với 84 hoạt động dày đặc, có thể khẳng định chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, thực chất, qua đó làm mới, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước, vì lợi ích của mỗi bên và đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đây cũng là những cơ sở quan trọng, là động lực, là nguồn cảm hứng để Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa quyết tâm, khát vọng phát triển của dân tộc, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong thời gian tới, trên nhận thức và định hướng chung, các thỏa thuận hợp tác đã đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm, các cấp, các ngành, địa phương của Việt Nam sẽ phối hợp tích cực, chặt chẽ với các nước đối tác triển khai nhiệm vụ trên 4 phương diện chính sau:

Một là, đẩy mạnh tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp toàn diện trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, qua đó cụ thể hóa cam kết mạnh mẽ trong hợp tác chính trị-ngoại giao, duy trì và làm sâu sắc quan hệ đối tác bạn bè hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước này, những nước có vai trò và vị thế quan trọng ở châu Âu.

Hai là, triển khai hiệu quả định hướng, biện pháp, các cơ chế, thỏa thuận hợp tác.Trong tiếp xúc, trao đổi với Lãnh đạo cấp cao các nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quan tâm đến các lĩnh vực mới, các lĩnh vực mà các đối tác có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học-công nghệ, năng lượng, cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo... Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thống nhất các biện pháp cụ thể đưa các lĩnh vực hợp tác này trở thành trụ cột mới trong quan hệ song phương.

Ba là , Việt Nam và các nước đối tác sẽ khẩn trương nghiên cứu, trao đổi mở rộng các dự án hợp tác sẵn có trong các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch… Đặc biệt là về kinh tế, thương mại và đầu tư, Việt Nam sẽ cùng các nước đối tác phát huy những điểm đồng về tự do thương mại, mở cửa thị trường cho nhau, giảm phụ thuộc vào bên thứ ba và duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng ta hy vọng trong thời gian tới, với sự triển khai quyết liệt và hiệu quả của các cấp, các ngành, địa phương mỗi bên, trên tinh thần Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), các doanh nghiệp Việt Nam sẽ mở rộng và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu ở các thị trường Pháp, Thụy Điển, Estonia và cả EU nói chung. Đồng thời, doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác cũng sẽ có điều kiện và cơ hội đầu tư, làm ăn lâu dài, bền vững ở các thị trường của nhau.

Bốn là, với 15 cam kết tự nguyện về các vấn đề liên quan đến quản trị biển như thúc đẩy thực thi Công ước Luật biển và các văn kiện liên quan, việc xây dựng các khu bảo tồn biển, việc quản lý tàu cá hiện đại, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường biển…, Việt Nam sẽ cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ các cam kết này, trong đó chú trọng phối hợp với các đối tác để hiện thức hoá SDG 14 và để bảo đảm đại dương luôn là không gian của hòa bình, hợp tác và trách nhiệm chung như quan điểm chung của ASEAN mà Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu tại Hội nghị.

Tôi tin rằng các thỏa thuận, cam kết sẽ được triển khai hiệu quả trên thực tế khi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng nhau quyết tâm thực hiện đúng với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện"./.