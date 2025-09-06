Chuyên cơ riêng của G-Dragon có gì đặc biệt?

Mới đây, quản lý của G-Dragon đã đăng tải loạt ảnh chi tiết về chiếc chuyên cơ riêng của nam ca sĩ, ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn. Thay vì một sản phẩm âm nhạc, lần này "ông hoàng K-pop" lại khẳng định đẳng cấp của mình theo một cách hoàn toàn khác.

Bỏ qua những tranh cãi xem màn thể hiện sự giàu có, thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu làng giải trí hay những phản ứng trái chiều từ một bộ phận cư dân mạng, đặc biệt là những người quan tâm đến môi trường.

G-Dragon bên chiếc chuyên cơ cá nhân của mình

Hình ảnh chiếc máy bay cực kỳ nổi bật trên bầu trời

Logo hoa cúc mang thương hiệu G-Dragon được làm nổi bật ở đuôi máy bay



Chiếc chuyên cơ được ví như một "phòng trưng bày G-Dragon" di động trên không. Phần vỏ ngoài được trang trí nổi bật với logo hoa cúc đặc trưng của thương hiệu Peaceminusone và chữ ký tay của chính anh. Bên cạnh đó là logo của một hãng trang sức mà nam ca sĩ đang hợp tác, biến chiếc máy bay thành một tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa cá tính nghệ sĩ và thương hiệu.

G-Dragon trên chiếc chuyên cơ cá nhân

Nội thất trên chuyên cơ cực kỳ sang trọng và đầy đủ tiện nghi

Nội thất bên trong cabin càng thể hiện rõ sự xa hoa và gu thẩm mỹ tinh tế của G-Dragon. Mọi chi tiết thiết kế đều được chăm chút kỹ lưỡng, mang đậm phong cách nghệ thuật độc đáo, khắc sâu dấu ấn cá nhân của chủ sở hữu.



