Chuyện chưa kể vụ bắt kẻ cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Cách ít ngày, tại Phòng giao dịch (PGD) ngân hàng Vietinbank số 72 Lạch Tray (Hải Phòng) đã xảy ra vụ cướp ngân hàng vô cùng táo tợn. Vào thời điểm trên, phòng giao dịch vừa mới mở cửa nên lượng giao dịch gần như không có. Bất ngờ, một người đàn ông trong trang phục quần áo chống nắng tối màu, che kín mặt bằng 1 khẩu trang cầm theo túi xách bước vào. Nghĩ có khách, toàn bộ nhân viên đều vui vẻ, lịch sự chào đón.

Bất ngờ, tiếng lách cách của khẩu súng (dạng súng bắn đạn hoa cải, dài khoảng hơn nửa mét) từ phía vị khách khiến những nhân viên đang có mặt tại quầy giao dịch đều lạnh người. Trong thoáng chốc, tất cả đã hiểu, kẻ đứng trước mặt mình là một tên cướp.

Đối tượng dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng hòng cướp tiền nhưng không thành. Ảnh: camera

Không chần chừ, tên cướp chĩa súng vào từng nhân viên ngân hàng bấm cò súng liên tục tạo tiếng động nhằm uy hiếp tinh thần và ý đồ kháng. Hắn điên cuồng hò hét, yêu cầu nhân viên "biết điều" thì nhanh nhanh đút tiền vào túi xách cho mình. Ai nấy đều hoảng sợ, ngồi thụp xuống gầm bàn và nói với hắn tại thời điểm này Phòng giao dịch không có tiền mặt. Cùng lúc đó, tiếng chuông báo động vang lên (do 1 nhân viên lựa thời cơ hắn không chú ý và bấm) làm hắn giật mình, chạy ra ngoài.

Khi xác định không có lực lượng chức năng nào đến hỗ trợ phòng giao dịch, hắn quay lại tiếp tục bấm cò súng liên hồi, miệng không ngừng đe dọa mọi người phải giao ngay cho hắn. Đáp trả hắn là sự im lặng. Thấy nguy cơ bị phát hiện và dễ bị bắt ngay tại trận vì còi báo động tiếp tục hú lên, tên cướp vội bỏ đi.

Theo camera từ phía ngân hàng và các nhà dân ghi lại, sau khi rời khỏi ngân hàng Vietinbank, hắn chạy bộ vào ngõ 72-Lạch Tray, xộc vào một nhà xưởng đe dọa người bảo vệ để lấy xe máy nhưng không được nên tiếp tục bỏ chạy. Trên đường chạy, hắn phát hiện anh Lương Văn Ng. (SN1992, ở phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) điều khiển xe máy AirBlade màu trắng trông quen quen nên gọi xin đi nhờ.

Thấy có người gọi mình, anh Ng. dù không nhận ra rõ ai nhưng nghĩ người quen mình nên không ngần ngại cho quá giang. Đến ngách 25/229 (Dư Hàng Kênh), đối tượng xuống xe rồi đi bộ sang ngõ 173 (Hàng Kênh). Tại đây, đối tượng thay đổi toàn bộ trang phục cho vào túi xách, đi bộ sang ngõ 18 Lạch Tray, giấu "đồ" gây án vào chỗ kín trong ngõ và ung dung gọi ông Bình (hàng xóm) tới đón.

Tuấn "trọc" không hiểu sao công an có thể tìm ra mình nhanh như thế

Trên đường về, 2 người ghé vào quán nước chè ven đường. Trong lúc ông Bình đang uống nước, hắn mượn xe máy chạy về phía ngõ 18 Lạch Tray lấy túi đồ vừa cất giấu mang về ngõ 4 gần đó. Xóa xong dấu vết phạm tội, đối tượng quay xe lại đón ông Bình và cùng về nhà.

Về phía cơ quan công an, ngay khi nhận tin báo về vụ cướp bất thành tại PGD ngân hàng Vietinbank 72 Lạch Tray, lực lượng Công an thành phố và Công an quận Ngô Quyền đã khẩn trương vào cuộc phá án.

Do nắm chắc địa bàn, quản lý chặt các đối tượng và sự giúp sức từ các camera an ninh của nhà dân ven đường, cùng kết quả khám nghiệm hiện trường, Công an quận Ngô Quyền đã nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng nghi vấn.

Vào hồi 19h20 cùng ngày, sau hơn 4 tiếng tập trung lực lượng và biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS CAQ Ngô Quyền đã bắt giữ thành công đối tượng Đào Anh Tuấn (tức Tuấn "trọc", SN 1973, ở số 14/285 Lê Lợi và tạm trú số 43/275 Lê Lợi, quận Ngô Quyền). Khi tra tay vào còng, bản thân hắn vẫn không hiểu sao công an có thể phát hiện ra mình nhanh như thế.

Việc bắt giữ Tuấn "trọc" do liên quan vụ cướp ngân hàng khiến người nhà và hàng xóm đều sốc

Tại nơi ở, lực lượng công an đã thu giữ 1 túi xách trong có 1 khẩu súng hoa cải cùng 5 viên đạn (1 viên trong súng và 4 viên trong túi xách) cùng các tang vật có liên quan.

Đào Anh Tuấn khai nhận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang nợ nần nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Suốt 1 tháng qua, Tuấn "trọc" luôn quay cuồng tìm cách kiếm tiền để thoát nợ.

Và Tuấn "trọc" lên kế hoạch tấn công ngân hàng. Sau khi chuẩn bị các vật dụng cho kế hoạch cướp ngân hàng gồm 1 bộ quần áo chống nắng, 1 đôi giày thể thao, 1 khẩu súng cho vào túi xách thể thao màu xanh, hắn mặc quần lửng, áo phông, xách theo túi đựng "đồ" ra khỏi nhà và nhờ hàng xóm chở ra vườn hoa Cung văn hóa Việt Tiệp.

Tại đây, Tuấn chui vào gầm cầu thang bên cạnh Cung văn hóa Việt- Tiệp thay bộ quần áo đang mặc trên người bằng bộ quần áo chống nắng để trong túi xách mang theo và đi bộ sang PGD ngân hàng Vietinbank 72 Lạch Tray gần đó, thực hiện hành vi cướp tài sản.