Chuyên án bí số 1122S thu giữ 18 khẩu súng và hơn 1.000 viên đạn ở Đồng Nai

Sau hơn một năm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án và chuyển hồ sơ, vật chứng cùng 6 đối tượng liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và vật liệu nổ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.



Các đối tượng bị bắt giữ

Nhóm đối tượng đã bị truy tố, gồm: Hoàng Viết Tới (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá); Bùi Vũ Nhật Huy (19 tuổi, biệt danh Cu Tin), Nguyễn Quang Cường (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Lê Anh Khoa (35 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Thuận); Lê Chí Dũng (24 tuổi), và Lê Hoàng Nữa (52 tuổi, còn gọi là Út Nữa, cùng quê tỉnh Bạc Liêu).

Theo trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Trưởng Ban Chuyên án, thành công của chuyên án là do đã bám sát sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đã huy động những trinh sát dày dạn kinh nghiệm đi khắp các tỉnh, thành xác minh, truy vết; vận dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ các hội nhóm hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng, chuyển hóa thành công chứng cứ.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc cũng cảnh báo các tổ chức, cá nhân khi giao, nhận vận chuyển hàng hóa của khách hàng phải kiểm tra thật kỹ trước khi nhận dịch vụ, vì ngoài vũ khí có rất nhiều trường hợp còn vận chuyển cả ma tuý.

Tang vật liên quan

Theo Phòng Cánh sát hình sự, vào giữa năm 2022, qua công tác trinh sát, đơn vị đã phát hiện trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng tham gia vào hội nhóm chuyên mua bán, lắp ráp trang thiết bị vũ khí trên không gian mạng nên báo cáo và được Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát bí số 1122S, để đấu tranh làm rõ.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án phát hiện nhóm đối tượng chủ yếu dùng nick ảo để trao đổi, mua bán súng, đạn, diễn ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, như: Bình Thuận, Bạc Liêu, Đồng Nai, Hà Nội và một số tỉnh miền Trung.

Đối tượng Hoàng Viết Tới được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tới từng bị tuyên phạt 7 năm rưỡi tù giam về tội mua bán trái phép chất ma tuý, lại quan hệ rất phức tạp với nhiều đối tượng tiền án, tiền sự về hình sự, ma tuý.

Nguồn tin trinh sát nắm được nhóm đối tượng cư trú tại Đồng Nai đang tàng trữ, cất giấu, sử dụng nhiều súng, đạn, rất nguy hiểm. Vì vậy, Ban Chuyên án đã chọn nhóm đối tượng này làm “điểm nổ” để phá án bắt giữ đầu tiên. Từ đây, kế hoạch phá án được Ban Chuyên án vạch ra rất thận trọng, tỷ mỷ, bí mật, bất ngờ, an toàn, thu hồi triệt để súng, đạn.

Đối tượng Lê Chí Dũng cùng súng, đạn...

Sau khi thu thập đủ căn cứ, tài liệu, giữa tháng 3-2023, lực lượng phá án triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt khống chế, bắt giữ Hoàng Viết Tới, Nguyễn Quang Cường và Bùi Vũ Nhật Huy (một tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Tang vật thu giữ 14 khẩu súng các loại và nhiều đạn, bộ phận, vật dụng dùng để chế tạo, sửa chữa súng. Qua giám định súng, đạn thu được của nhóm đối tượng này đều là vũ khí quân dụng.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Bạc Liêu bắt tiếp 4 đối tượng cung cấp súng cho nhóm đối tượng tại Đồng Nai, gồm: Lê Anh Khoa, Lê Chí Dũng, Lê Hoàng Nữa, và Huỳnh Hải Đăng (32 tuổi, trú tại tỉnh Bạc Liêu).

Đồng thời, lực lượng phá án cũng đã phát hiện và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xác minh, truy bắt đối tượng Nguyễn Tùng Anh (22 tuổi, quê tỉnh Sơn La) khi vừa mua một khẩu súng AR15 của Lê Chí Dũng. Khám xét khẩn cấp nơi Dũng ở, lực lượng phá án thu giữ 1 khẩu súng, gần 420 viên đạn các loại, 2 kẹp đạn, 9 hộp tiếp đạn, 1 thùng linh kiện chế tạo súng. Thu giữ của Huỳnh Hải Đăng 2 khẩu súng cùng 3 vỏ đạn.

Đối tượng Lê Hoàng Nữa tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong số 8 đối tượng bị bắt giữ, Ban chuyên án đã chuyển Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an TP Hà Nội mỗi nơi khởi tố 1 vụ án, 1 bị can về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo thẩm quyền.

Các đối tượng còn lại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng...” và “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ”.

Tổng số vật chứng thu giữ trong vụ án là 18 khẩu súng, 1.056 viên đạn các loại, 17 hộp tiếp đạn cùng nhiều vỏ đạn AK và AR15.

Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt 27 năm 2 tháng tù giam đối với 6 bị cáo. Cụ thể, Lê Chí Dũng và Hoàng Viết Tới mỗi bị cáo lĩnh 8 năm tù giam; các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 năm 4 tháng đến 1 năm 6 tháng tù giam.