Chụp ảnh trên tàu điện, hot girl bất ngờ viral

Hot girl "gây bão" với bộ ảnh tàu điện quá chất lượng

Hiện nay, các hot girl xuất hiện trên mạng xã hội với tần suất dày đặc. Từ TikTok, Instagram cho tới Facebook... không khó để bắt gặp những gương mặt xinh đẹp sở hữu hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người theo dõi. Tuy nhiên, không phải ai cũng tạo được dấu ấn riêng trong mắt cộng đồng mạng.

Thế nhưng, cô nàng jajameck lại làm được điều đó theo cách khá đặc biệt. Nhờ gu thời trang cá tính cùng khả năng tạo dáng chuyên nghiệp, hot girl này liên tục ghi điểm bằng những bộ ảnh đầy phong cách. Các shoot hình của cô thường mang hơi hướng hiện đại, một chút lạnh lùng nhưng vẫn toát lên nét quyến rũ đầy cuốn hút.

Trong số đó, không thể không nhắc tới bộ ảnh chụp trên tàu điện đang viral mạnh mẽ thời gian gần đây. Ngay từ khi được đăng tải, loạt ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trong bộ ảnh, jajameck xuất hiện với trang phục mang phong cách vừa thanh lịch vừa cá tính, gồm áo corset tối màu ôm dáng, kết hợp chân váy ngắn xếp ly cùng boots cao cổ. Phụ kiện như kính, thẻ đeo và túi xách nhỏ càng làm tăng thêm cảm giác "cool ngầu" cho tổng thể outfit.

Không gian tàu điện hiện đại với tông màu sáng tạo nên bối cảnh rất hợp với phong cách thời trang của cô nàng. Những khung cửa kính lớn, ánh sáng tự nhiên và các chi tiết kim loại mang lại cảm giác rất "tương lai", giống như một bối cảnh trong phim hoặc game khoa học viễn tưởng.

Cứ ngỡ hot girl này là nhân vật game

Sau khi bộ ảnh được lan truyền rộng rãi, điều thú vị là nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng đưa ra một so sánh khá bất ngờ. Theo họ, phong cách của jajameck trong loạt ảnh này khiến họ liên tưởng tới Eve, nhân vật chính trong tựa game hành động đình đám Stellar Blade.

Trong trò chơi này, Eve được thiết kế với phong cách vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, mang vẻ đẹp hiện đại pha chút lạnh lùng. Trang phục bó sát, những chi tiết thời trang cá tính cùng thần thái tự tin chính là những yếu tố khiến nhân vật này trở nên cực kỳ nổi bật.

Khi đặt cạnh hình ảnh của jajameck trong bộ ảnh tàu điện, nhiều người nhận ra khá nhiều điểm tương đồng. Không thể phủ nhận rằng loạt ảnh của jajameck đã gây được ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng. Dường như, chỉ cần một chút khác biệt, nắm rõ xu hướng và thế mạnh của bản thân như hot girl này, sẽ giúp bất cứ ai cũng có thể trở nên nổi bật và thu hút mạnh mẽ.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng cạnh tranh về nội dung và hình ảnh, những bộ ảnh sáng tạo như thế này chắc chắn sẽ tạo được dấu ấn riêng. Chắc chắn trong thời gian tới, cô nàng hot girl này sẽ còn ra mắt thêm nhiều sản phẩm ấn tượng hơn nữa để không khiến người xem phải thất vọng.