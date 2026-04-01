Chụp ảnh kỷ yếu với "tất lưới", nhóm học sinh bất ngờ bị CDM chỉ trích dữ dội

Bộ ảnh kỷ yếu gây tranh cãi

Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải bộ ảnh kỷ yếu cá nhân chụp cùng nhóm bạn và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc vui vẻ trong lớp học, với bối cảnh quen thuộc như bảng đen, bàn ghế, đồng phục học sinh… vốn dĩ là điều không còn xa lạ mỗi mùa chia tay. Tuy nhiên, bộ ảnh này lại trở thành tâm điểm tranh cãi chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội.

Sẽ không có gì đáng nói nếu nhóm học sinh trong ảnh lựa chọn phong cách chụp kỷ yếu truyền thống, kín đáo như thường thấy. Thế nhưng, điều khiến nhiều người "dậy sóng" chính là cách ăn mặc của các nhân vật trong bộ ảnh. Một số bạn nữ diện váy ngắn, kết hợp với tất lưới và tạo dáng khá táo bạo. Phong cách này ngay lập tức làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Nhiều người cho rằng cách lựa chọn trang phục như vậy là chưa phù hợp với lứa tuổi học sinh, đặc biệt trong bối cảnh chụp kỷ yếu - một hoạt động mang ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm trong sáng, gắn liền với môi trường giáo dục. Những bình luận chỉ trích cho rằng hình ảnh này dễ gây phản cảm, làm mất đi nét đẹp hồn nhiên vốn có của tuổi học trò.

Ngược lại, cũng có ý kiến lại lên tiếng bảo vệ nhóm học sinh. Họ cho rằng đây đơn thuần là cách thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ riêng của thế hệ trẻ. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc các bạn trẻ muốn tạo ra những bộ ảnh ấn tượng, khác biệt để ghi dấu kỷ niệm cũng là điều dễ hiểu. Một số người còn cho rằng việc đánh giá quá khắt khe có thể vô tình tạo áp lực không cần thiế.

Đúng hay sai câu chuyện ăn mặc của lứa tuổi học sinh?

Thực tế, không thể phủ nhận rằng thế hệ học sinh ngày nay có điều kiện tiếp cận với mạng xã hội từ rất sớm. Điều này giúp các em mở rộng tư duy, cập nhật xu hướng nhanh chóng và thể hiện bản thân một cách tự tin hơn so với trước đây. Những khái niệm như "phong cách cá nhân", "thời trang", hay "cá tính" không còn xa lạ với lứa tuổi học đường.

Tuy nhiên, chính sự phát triển nhanh chóng đó cũng đặt ra nhiều câu hỏi về ranh giới giữa tự do cá nhân và sự phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. Việc ăn mặc, về bản chất, là quyền tự do của mỗi người. Mỗi cá nhân đều có quyền lựa chọn trang phục theo sở thích và cá tính riêng, miễn là không vi phạm quy định hay chuẩn mực chung của xã hội. Dẫu vậy, trong những môi trường đặc thù như trường học, nơi đề cao tính giáo dục và định hướng nhân cách, việc lựa chọn trang phục cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Không phải mọi xu hướng thời trang đều phù hợp với mọi bối cảnh. Một bộ đồ có thể rất "trend" ngoài đời thường, nhưng khi đưa vào môi trường học đường lại dễ gây tranh cãi.

Có lẽ, thay vì vội vàng kết luận đúng - sai, điều cần thiết là một góc nhìn cân bằng hơn. Các bạn học sinh có thể tự do thể hiện cá tính, nhưng cũng nên ý thức được hoàn cảnh và thông điệp mà hình ảnh của mình truyền tải. Đồng thời, cộng đồng mạng cũng cần có sự cảm thông và thấu hiểu, tránh việc chỉ trích quá gay gắt khiến câu chuyện đi xa hơn mức cần thiết.

Suy cho cùng, bộ ảnh kỷ yếu vẫn chỉ là một cách lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò. Điều quan trọng nhất vẫn là những ký ức đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, thầy cô. Còn việc lựa chọn thể hiện như thế nào, có lẽ nên là câu chuyện của sự cân nhắc, tôn trọng lẫn nhau, thay vì trở thành một "cuộc chiến" không hồi kết trên mạng xã hội.