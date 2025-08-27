Chuột khổng lồ dài nửa mét tràn ngập Anh quốc báo hiệu mùa đông kinh hoàng

Người dân Anh được cảnh báo sẽ đối mặt với “đại dịch” chuột trong mùa đông tới. Thợ săn cho biết đã bắt được những con chuột dài hơn 50,8 cm.

Nắng nóng mùa hè cùng lượng rác thải thức ăn nhanh đã tạo điều kiện cho chuột sinh sôi. Ông Kieran Sampler, sáng lập nhóm Yorkshire Rat Pack, cảnh báo tình hình sẽ “khủng khiếp”.

Ông nói với The Telegraph rằng luôn có một mùa đông tồi tệ sau một mùa hè tốt.

Ông Sampler, một cựu pháo binh, săn chuột bằng chó Lakeland terrier theo cách truyền thống. Ông cho biết nhóm đang bắt được chuột dài tới 55,9 cm và chuột dài 48,3 cm giờ đã phổ biến. Vài năm nữa chuột có thể dài tới 63,5 cm.

Nguyên nhân còn do lượng rác thải nhiều hơn 20 năm trước, đặc biệt từ thức ăn mang đi. Các điểm nóng chuột hoành hành là nông trại, kho hàng và những ngôi nhà xây cuối thế kỷ 20. Ông cho rằng ống gang cũ vỡ khiến chuột dễ vào...

Ủy viên hội đồng địa phương Paul Salvin lo ngại việc quản lý rác thải thực phẩm chưa chặt chẽ sẽ làm vấn đề nghiêm trọng hơn. Ở Anh ước tính có khoảng 250 triệu con chuột, một số mang bệnh Weil lây sang người.

Một con chuột dài 55,9 cm, được cho là lớn nhất tại Anh, đã bị bắt ở Redcar and Cleveland. Chuột khổng lồ cũng xuất hiện nhiều ở Dagenham, Tottenham và Birmingham, nơi rác thải chất đống.