Chuột cắn xe: Cơn ác mộng đốt tiền nhiều chủ xe phải chịu đựng

Với nhiều chủ xe, chuột không còn là câu chuyện mất vệ sinh trong bếp hay nhà kho. Nó đã trở thành kẻ phá hoại thực sự, âm thầm tấn công khoang máy và để lại hóa đơn sửa chữa có thể lên tới cả chục triệu đồng. Tại các gara lớn ở Hà Nội và TP.HCM, hình ảnh dây điện bị cắn nham nhở, cảm biến báo lỗi hàng loạt hay tổ rác nằm gọn trong góc khoang máy không còn hiếm gặp.

Thực trạng này không chỉ xuất hiện ở Việt Nam. Nhiều hãng bảo hiểm tại Mỹ và Anh đã báo cáo số lượng đáng kể các vụ thiệt hại do loài gặm nhấm gây ra cho xe đời mới. Một phần nguyên nhân xuất phát từ xu hướng sử dụng chất liệu thân thiện môi trường trong ngành công nghiệp ô tô. Từng có vụ kiện tập thể ở Mỹ khi khách hàng cho rằng lớp cách điện dây dẫn làm từ vật liệu có nguồn gốc thực vật khiến chuột dễ bị thu hút và cắn phá. Tranh chấp pháp lý vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng, nhưng đây cũng là một nguyên nhân được nhiều người nhắc đến.

Tại Việt Nam, môi trường xung quanh với nhiều rác thải khiến cho chuột sinh sôi nhanh chóng. Thói quen đỗ xe gần khu vực vắng, cây cối, cống thoát nước tạo điều kiện lý tưởng cho chuột tiếp cận. Các chuyên gia cho biết các loại gặm nhấm có xu hướng tìm đến những nơi ấm, nhiều khe hở, và có dấu vết thức ăn. Đây là những yếu tố mà khoang động cơ đáp ứng đầy đủ. Xe đỗ lâu ngày, động cơ ít hoạt động lại càng hấp dẫn vì không có tiếng ồn hay rung động xua đuổi.

Hậu quả không chỉ là vài vết răng trên dây điện. Một dây cảm biến oxy bị đứt có thể khiến xe tiêu hao nhiên liệu tăng mạnh. Một đường ống chân không thủng khiến máy rung, mất công suất. Chuột mang lá cây và mảnh nhựa vào khoang máy, tạo ra nguy cơ cháy khi tiếp xúc với khu vực sinh nhiệt. Với những xe sử dụng hệ thống điện tử phức tạp, thời gian chẩn đoán và khắc phục còn tốn kém hơn cả chi phí thay dây.

Bí quyết chống chuột hiệu quả

Đầu tiên, để tránh việc chuột vào khoang máy, chủ xe cần phải làm sạch môi trường quanh vị trí đỗ. Bạn cần loại bỏ rác, thức ăn, bao bì xung quanh xe. Lưu ý đỗ xe tránh bãi rác, cống mở, đảm bảo môi trường xung quanh xe khô, sạch, thông thoáng.

Với xe thường xuyên để ở ngoài, xe ít di chuyển, bạn có thể sử dụng giải pháp quây chống chuột . Không cồng kềnh, quây đảm bảo các loại động vật nhỏ khó chui được vào xe của bạn. Nếu cẩn thận hơn, bạn có thể dùng kèm lưới chống chuột bò vào hệ thống cửa điều hòa. Lưới chống chuột khoang lái ô tô đồng thời ngăn các loại côn trùng, lá cây, rác được hút tự nhiên vào trong xe.

Kiểm tra định kì khoang máy là yếu tố quan trọng nhiều người thường bỏ qua. Chủ xe cần quan sát xem có dấu răng cắn, phân chuột, lá cây hay bất cứ vật liệu lạ nào bị tha vào hay không. Vì đây là những tín hiệu sớm cho thấy khoang máy đã bị xâm nhập. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, bạn cần đưa xe đến gara để vệ sinh và kiểm tra.

Sau bước vệ sinh, các bó dây dễ tổn thương cần được bọc bảo vệ bằng băng keo chống chuột, đặc biệt những vị trí nằm sâu trong khoang máy, khó quan sát. Đồng thời, việc phun dung dịch xua đuổi chuột theo định kỳ từ hai đến bốn tuần sẽ giúp giảm đáng kể khả năng chuột quay trở lại. Tuy nhiên, các biện pháp trên chỉ hiệu quả khi môi trường đỗ xe được kiểm soát tốt: khu vực xung quanh phải sạch sẽ, khô thoáng và không xuất hiện thức ăn hay rác hữu cơ.

Trong trường hợp phát hiện chuột vào xe, hai tuần đầu sau khi xử lý, chủ xe nên kiểm tra lại khoang máy vài lần để bảo đảm chuột không trở lại và hệ thống bảo vệ vẫn còn hiệu lực. Đây là giai đoạn quan trọng giúp phát hiện sớm mọi dấu hiệu tái xâm nhập và điều chỉnh biện pháp phòng ngừa nếu cần.