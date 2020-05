Chương trình xét nghiệm miễn phí virus corona do Bill Gates tài trợ bị FDA 'tuýt còi'

FDA, cơ quan quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ đã đình chỉ, ít nhất là tạm thời, chương trình xét nghiệm virus corona tại Seattle do tỷ phú Bill Gates tài trợ. Không phải vì lý do an toàn hay độ chính xác, mà chỉ vì một thủ tục hành chính của cơ quan này.



Theo New York Times, cơ quan này đã gửi một ghi chú đến cho Mạng lưới Đánh giá Virus corona của Seattle (SCAN) cho biết: "Vui lòng ngừng xét nghiệm bệnh nhân và trả kết quả cho họ cho đến khi nhận được giấy phép phù hợp."

SCAN sau đó đã cập nhật thông tin trên website cho biết: "FDA không nêu ra bất kỳ lo ngại nào về tính an toàn hay độ chính xác trong việc xét nghiệm của SCAN, nhưng chúng tôi được yêu cầu phải tạm dừng xét nghiệm cho đến khi nhận được các giấy phép bổ sung." Hiện tại mới chỉ có một vài chương trình xét nghiệm virus corona tại nhà được FDA cấp phép.

SCAN là chương trình với sự tham gia của một số cơ quan khác nhau, bao gồm cả Đại học Y Washington và được hỗ trợ bởi quỹ Bill and Melinda Gates. Chương trình này được tạo ra nhằm gửi các bộ kit xét nghiệm miễn phí tới cho những người tham gia.

Mục tiêu là thử nghiệm cả với những người có và không có triệu chứng để biết được phạm vi lây lan của Covid-19 tại khu vực Seattle. FDA yêu cầu bất kỳ bộ xét nghiệm virus corona nào cũng phải nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA) của họ trước khi được đưa vào sử dụng.

Ông Gates thông báo về chương trình này vào thứ Ba tuần trước, ngày 13/5, và đến ngay ngày hôm sau, thứ Tư ngày 14/5, FDA đã gửi ghi chú đến cho SCAN yêu cầu tạm thời dừng việc xét nghiệm lại.

Cho biết về chương trình này, Bill Gates viết trên blog của mình: "Khi SCAN thu thập ngày càng nhiều hơn các kết quả xét nghiệm trong những tuần tới, các nhà nghiên cứu có thể kỳ vọng vào dữ liệu mới để mang lại cái nhìn tốt hơn về số ca nhiễm bệnh và đóng vai trò như một nguồn thông tin để giúp trả lời các câu hỏi khác, như khi nào các biện pháp giãn cách xã hội có thể nới lỏng."

Bộ kit xét nghiệm virus corona đang được SCAN cung cấp miễn phí cho người tham gia.

Các bộ kit xét nghiệm bao gồm một miếng gạc mũi để người tham gia tự lấy mẫu và sau đó gửi trả lại một trong các tổ chức liên quan đến chương trình này. Tại đây họ có thể kiểm tra và trả về kết quả xét nghiệm chỉ sau một vài ngày. SCAN cũng theo dõi kết quả và dữ liệu nhân khẩu học – bao gồm độ tuổi, giới tính, chủng tộc và mã ZIP Code – để biết những thành viên nào trong nước Mỹ có nguy cơ cao nhất và để đánh giá mức độ hiệu quả của các biện pháp giãn cách xã hội. SCAN cho biết chương trình của họ có khả năng thực hiện đến 1.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, việc xét nghiệm Covid-19 tại Mỹ vẫn đang chậm chạp trong việc ra mắt và triển khai tại nước Mỹ. Vẫn chưa rõ liệu chương trình SCAN có nhận được giấy phép EUA đủ nhanh để trở lại xét nghiệm hay không.

Tham khảo DigitalTrends