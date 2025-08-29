Chương trình Vu Lan 2025 ghi dấu ấn với những màn trình diễn xúc động

Tháng Bảy âm lịch là mùa báo hiếu, mùa gợi nhắc con người hướng về cội nguồn dân tộc. Tối 25/8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), chương trình nghệ thuật "Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc 2025" đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt nhờ sự thăng hoa của các nghệ sĩ tài năng.

Trên sân khấu, danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Quách Tuấn Du đã tạo nên khoảnh khắc lắng đọng qua ca khúc "Tình cha", "Người con đạo hiếu". Giọng hát da diết của Ngọc Sơn hòa cùng phần thể hiện sâu lắng của Quách Tuấn Du khiến cả khán phòng xúc động, hình ảnh người cha và vòng tay mẹ như ùa về trong trái tim khán giả.

Ca sĩ Bảo Trâm góp phần thắp sáng sân khấu bằng những ca khúc quen thuộc "Vu Lan Ca", "Huyền thoại mẹ" với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào. Trong khi đó, giọng ca trẻ Lê Anh, Lê Trang cùng nhóm Chuông Gió mang đến bầu không khí hào hùng qua "Đất Việt tiếng vọng ngàn đời" (Lê Quang).

Ca sĩ Bảo Trâm với giọng hát ngọt ngào trong ca khúc "Vu Lan Ca"

Mỗi nghệ sĩ mang đến một sắc thái riêng, nhưng tất cả đã hòa quyện thành bản giao hưởng của hiếu nghĩa, tri ân và tình yêu Tổ quốc. Chính sự tỏa sáng ấy đã biến đêm Vu Lan thành hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, vừa gần gũi, vừa trang nghiêm.

Phát biểu tại chương trình, Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: "Vu Lan không chỉ là một nghi lễ, mà đã khắc sâu vào tâm thức, trở thành lẽ sống. Biết bao thế hệ đã hy sinh vì đất nước, và hôm nay, tấm lòng tri ân ấy vẫn được vẹn tròn."

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương phát biểu về ý nghĩa ngày lễ Vu Lan

Chương trình năm nay còn gắn với những mốc lịch sử trọng đại: 50 năm Giải phóng miền Nam, 80 năm Cách mạng Tháng Tám, 80 năm Quốc khánh 2/9. Các hoạt động tri ân, trao quà cho học sinh vùng cao, tôn vinh Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ càng làm sáng rõ thông điệp "uống nước nhớ nguồn".

Một chương trình mang đậm giá trị nhân văn như Vu Lan 2025 được tổ chức bởi Ban Thông tinTruyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với sự phối hợp thực hiện của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đa Phương Tiện. Sự đồng hành chặt chẽ giữa các đơn vị đã góp phần tạo nên một đêm nghệ thuật không chỉ trọn vẹn về mặt nội dung, chỉn chu trong khâu tổ chức, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hiếu nghĩa và tinh thần "uống nước nhớ nguồn" đến đông đảo công chúng.

Khi ánh đèn khép lại, điều còn đọng lại trong lòng khán giả là dư âm cảm xúc mà nghệ sĩ mang đến. "Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc 2025" không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà còn là thông điệp nhân văn: để mỗi hành động hôm nay trở thành nén hương tri ân, để đạo hiếu và tình yêu nước mãi lan tỏa qua những giai điệu bất hủ.