Theo tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ, chương trình phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ sáu F-47, được tạo ra cho Không lực Hoa Kỳ (USAF) nhằm duy trì ưu thế trên không, đang tụt hậu so với các chương trình cạnh tranh của Trung Quốc .

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ - Đại tướng David Allwine cho biết tiêm kích F-47 sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2028 và loại máy bay mới này có thể đi vào hoạt động từ giữa những năm 2030.

Ấn phẩm MW cho rằng điều này thể hiện rõ sự chậm trễ của chương trình F-47 so với đối thủ Trung Quốc ít nhất 4 năm, khi vào tháng 12 năm 2024, các nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Trung Quốc do Tập đoàn Thẩm Dương và Thành Đô bao gồm J-36 và J-50 đã được phát hiện trên bầu trời.

Điều này có thể báo hiệu việc bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm của máy bay mới, từ đó giúp Trung Quốc hoàn thành việc nghiên cứu phát triển sớm hơn để đưa chúng vào sản xuất hàng loạt.

Những chiến đấu cơ thế hệ 6 của Trung Quốc như J-36 được chú ý đặc biệt với thiết kế độc đáo, khả năng cơ động tốt, tầm hoạt động dài và mang được tải trọng vũ khí lớn, khiến phương tiện trên trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Trung Quốc đang bỏ xa Mỹ trong cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ sáu.

Bài báo nhắc lại rằng vào năm 2022, Tướng Không quân Hoa Kỳ Mark Kelly đã cảnh báo về sự gia tăng hiệu quả sản xuất máy bay của Trung Quốc. Theo ông Kelly, Bắc Kinh có mọi cơ hội để bắt đầu sản xuất hàng loạt tiêm kích thế hệ thứ sáu trước Hoa Kỳ.

Hiện tại so sánh tiêm kích thế hệ thứ năm, Không quân Trung Quốc đã có khoảng 350 chiếc J-20, trong khi con số F-22 còn hoạt động của Mỹ chỉ ở mức 180 chiếc, dự kiến trong tương lai số lượng J-35 sẽ sớm vượt cả F-35.

Nếu để mất ưu thế tiêm kích thế hệ 6 vào tay Trung Quốc, USAF sẽ tụt xuống trở thành "lực lượng hạng hai" lần đầu tiên sau rất nhiều thập kỷ thống trị bầu trời.