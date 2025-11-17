HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chương trình máy bay Il-114-300 sắp về tới đích

Bạch Dương |

Cánh quạt của máy bay Il-114-300 đã được xác nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hàng không, giúp chiếc phi cơ này có thể sản xuất hàng loạt.

Chương trình máy bay Il-114-300 sắp về tới đích- Ảnh 1.

Là một phần của chương trình chứng nhận, cánh quạt composite 6 lá AV112-114 thế hệ mới, một loại cánh quạt thủy cơ học có thể đảo ngược và uốn cong, đường kính 3,9 mét - đã trải qua một chu trình thử nghiệm đầy đủ.

Chương trình máy bay Il-114-300 sắp về tới đích- Ảnh 2.

Các chuyên gia từ Cục Đăng kiểm Hàng không Nga và Viện Nghiên cứu Hàng không Dân dụng Nhà nước - cả hai đều trực thuộc Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang, đã tham gia vào các bài kiểm tra.

Chương trình máy bay Il-114-300 sắp về tới đích- Ảnh 3.

Những cuộc thử nghiệm bao gồm đánh giá khả năng chịu nhiệt độ khắc nghiệt, áp suất thấp ở độ cao lên tới 8.000 mét, khả năng chống hư hại do vật thể lạ trên đường băng...

Chương trình máy bay Il-114-300 sắp về tới đích- Ảnh 4.

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn đánh giá đặc tính chịu mỏi, khả năng chống sét đánh, cũng như thử nghiệm bộ phận thủy lực, cơ chế thay đổi góc tấn của cánh quạt và độ bền kết cấu của từng bộ phận.

Chương trình máy bay Il-114-300 sắp về tới đích- Ảnh 5.

Chương trình thử nghiệm bao gồm hơn 80 chuyến bay chứng nhận cho máy bay Il-114-300 được lắp cánh quạt mới, qua đó xác nhận thành công độ tin cậy cao và khả năng hoạt động phù hợp của sản phẩm, ngay cả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Chương trình máy bay Il-114-300 sắp về tới đích- Ảnh 6.

Chứng nhận sẽ cho phép thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt máy bay Il-114-300 - phương tiện hàng không có nhu cầu đặc biệt cao ở các vùng lãnh thổ phía Bắc nước Nga.

Chương trình máy bay Il-114-300 sắp về tới đích- Ảnh 7.

Il-114-300 là máy bay chở khách khu vực có sức chứa tối đa 66 ghế. Nó sẽ thay thế phi đội An-24 và máy bay phản lực tầm ngắn do nước ngoài sản xuất trên các tuyến bay nội địa. Il-114-300 sẽ có khả năng vận hành tự động, độc lập với cơ sở hạ tầng sân bay.

Chương trình máy bay Il-114-300 sắp về tới đích- Ảnh 8.

Cần nhấn mạnh, trước cánh quạt AV112-114, động cơ turbine TV7-117ST-01 cũng đã trải qua một loạt những cải tiến theo yêu cầu, hoàn thiện hệ thống động lực cho máy bay chở khách chặng ngắn Il-114-300.

