Đều đặn từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm (trong suốt 7 năm từ 2019 đến 2025), hàng chục nghìn các bạn trẻ tại hơn 10 tỉnh thành trên cả nước lại hào hứng triển khai dự án "Đổi Sách Lấy Cây" vô cùng ý nghĩa cho cộng đồng và môi trường.

Bạn biết không, xuyên suốt hành trình 2557 ngày của dự án "Đổi Sách Lấy Cây" - do Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky - thực hiện đã thu hút được hơn 43.000 lượt người trên khắp Việt Nam tham gia.

Đây là những con số ấn tượng từ hành trình 7 năm của "Đổi Sách Lấy Cây" - Chương trình có sự tham gia nhiệt tình của khoảng 20.000 tình nguyện viên qua các mùa trên khắp cả nước. - Tiếp nhận khoảng 100 tấn sách cùng giấy vụn các loại, hơn 100.000 món quần áo cũ, gấu bông, đồ chơi và đồ dùng học tập còn sử dụng tốt, cùng gần 60.000 vỏ hộp sữa, chai nhựa, vỏ lon và pin cũ cần tái chế. - Những vật phẩm này không chỉ được phân loại kỹ lưỡng để tái sử dụng mà còn góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, nhờ đó, dự án đã hỗ trợ trực tiếp cho 5.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc trao tặng sách vở, tủ sách cộng đồng và học bổng. - Đồng thời góp phần bảo vệ môi trường bằng cách tiết kiệm khoảng 100.000 cây xanh không phải chặt hạ để sản xuất giấy mới và giảm tiêu thụ gần 20 triệu lít nước trong quy trình sản xuất.



Những con số ấn tượng này minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của mô hình trao đổi thân thiện với môi trường và hỗ trợ giáo dục.

"Đổi Sách Lấy Cây" vì thế đã trở thành một mô hình ý nghĩa, góp phần tạo nên một cộng đồng tích cực trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng giáo dục.

Ảnh: Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky

Khởi đầu từ năm 2019 tại Gia Lai bởi một nhóm thiện nguyện trẻ, dự án ban đầu chỉ là ý tưởng đơn giản: khuyến khích mọi người mang sách cũ, giấy vụn đến đổi lấy cây xanh hoặc sản phẩm thân thiện với môi trường, nhằm giảm lãng phí tài nguyên sau mỗi kỳ thi và mùa học.

Qua các năm, dự án không ngừng mở rộng quy mô và hoàn thiện cơ chế hoạt động. Từ một vài điểm đổi tại thành phố Pleiku, đến nay đã phủ sóng hơn 10 tỉnh thành trên cả nước, với hàng chục điểm tiếp nhận cố định và lưu động mỗi mùa.

Ảnh: Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky

Điểm nổi bật nằm ở chu trình xử lý chặt chẽ sau khi tiếp nhận vật phẩm, thông qua Chu trình 4 luồng xử lý:

Luồng 1 (Tủ sách Bồ câu trắng): Sách tham khảo, truyện được phân loại kỹ, sửa chữa, tiếp sức cho thư viện trường học vùng cao, trung tâm bảo trợ xã hội.

Luồng 2 (Tặng vở – đồ dùng học tập): Sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập trao tận tay học sinh nghèo ở các huyện biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số.

Luồng 3 (Tái chế & gây quỹ): Giấy vụn, vỏ hộp, pin cũ, vỏ lon… chuyển tới đối tác tái chế, nguồn thu hỗ trợ học bổng, xây cầu, sửa trường…

Luồng 4 (Cây xanh & sản phẩm xanh): Sắp đặt không gian trưng bày, workshop tái chế chai lọ, vẽ tranh, trang trí chậu cây, lan tỏa tinh thần sáng tạo.

"Trái Đất xanh – Tri thức vươn xa"

Dù gặp không ít thử thách như thời tiết mưa bão mùa hè hay phối hợp logistics giữa các tỉnh, Fly To Sky luôn linh hoạt điều chỉnh, từ dựng lều che mưa đến xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tự động, hợp tác với hàng chục doanh nghiệp CSR và tổ chức tái chế.

Ảnh: Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky

Sau 2557 ngày kiên trì, "Đổi Sách Lấy Cây" không còn là chương trình mùa vụ mà đã trở thành phong trào thường niên lan tỏa giá trị nhân văn, chứng minh rằng những hành động nhỏ từ cộng đồng có thể tạo thay đổi lớn cho môi trường và giáo dục.

Dự án vẫn tiếp tục hành trình, mời gọi mọi người cùng tham gia để mỗi cuốn sách cũ không bị lãng phí mà hóa thành cây xanh và cơ hội học tập cho thế hệ mai sau.

Với tầm nhìn xa hơn là "Trái Đất xanh – Tri thức vươn xa", "Đổi Sách Lấy Cây" đặt mục tiêu mỗi cuốn sách cũ không chỉ giúp "chắp cánh" ước mơ cho học sinh ở các vùng xa, mà còn lan tỏa giá trị bảo vệ môi trường đến cộng đồng. Dự án hướng tới việc kết nối tri thức với hành động bảo vệ môi trường, tạo ra một tương lai bền vững cho cả thế hệ học sinh và hành tinh của chúng ta.