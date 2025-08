Chương trình "Cùng OCB rinh quà thịnh vượng" tiếp tục tìm kiếm khách hàng may mắn đợt 2

Hơn 4 triệu lượt giao dịch, hàng ngàn quà tặng giá trị được trao tay

Mới đây, 35 khách hàng may mắn trúng giải đợt 1 chương trình "Cùng OCB rinh quà thịnh vượng" đã được công bố. Ngân hàng Phương Đông (OCB) tiếp tục tìm kiếm chủ nhân may mắn đợt 2 của các giải thưởng với tổng giá trị của chương trình lên đến 4 tỷ đồng.

Chương trình được đánh giá cao bởi cách thức tham gia đơn giản, tích hợp trực tiếp vào các hoạt động giao dịch hàng ngày của khách hàng tại OCB.

Theo thống kê từ ngân hàng, chỉ sau một tháng, chương trình đã thu hút hơn 4 triệu lượt giao dịch đủ điều kiện, cho thấy sức hút mạnh mẽ và sự hưởng ứng sôi nổi từ người dùng. Trong đó, hơn 4.000 khách hàng may mắn đã nhận được voucher Got It trị giá đến 500.000 đồng khi tham gia gửi tiết kiệm tại các quầy giao dịch OCB trên toàn quốc.

Tính đến nay, đã có hơn 500.000 mã số dự thưởng được phát hành. Đặc biệt, trong đợt quay số đầu tiên diễn ra vào ngày 15/7 đã tìm ra 35 khách hàng may mắn trúng thưởng với giải thưởng cao nhất là thẻ tiết kiệm trị giá 29 triệu đồng.

Không chỉ sôi động tại các quầy giao dịch truyền thống, chương trình còn lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số với hoạt động "Đập hộp may mắn" tích hợp trên ứng dụng OCB OMNI. Hàng triệu phần quà điện tử đã được trao như voucher Urbox, tiền mặt, OMNI Coins,… mang lại trải nghiệm ngân hàng số tiện lợi, nhanh chóng và nhiều phần thưởng hơn bao giờ hết.

Đại diện OCB chia sẻ:"Chúng tôi rất vui mừng khi chương trình nhận được sự ủng hộ và tương tác tích cực từ khách hàng trên toàn quốc. Đây là nguồn động lực để OCB tiếp tục lan tỏa những ưu đãi thiết thực, góp phần tạo thêm giá trị cho khách hàng trong từng giao dịch."

Chặng đường "rinh quà" còn kéo dài đến 30/9/2025

Chương trình "Cùng OCB rinh quà thịnh vượng" sẽ còn kéo dài đến ngày 30/9/2025, mở ra thêm nhiều cơ hội nhận quà cho khách hàng mới và cả những khách hàng đã và đang đồng hành cùng ngân hàng. Cụ thể, khi khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy từ 300 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên vẫn có thể rút thăm trúng thưởng ngay khi giao dịch.

Đồng thời, với mỗi giao dịch hợp lệ tại OCB như: Gửi tiết kiệm, mở và giao dịch thẻ tín dụng, vay thế chấp đến duy trì số dư tài khoản,… khách hàng đều nhận được mã số dự thưởng để tham gia quay số định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, với giải thưởng cao nhất vẫn là thẻ tiết kiệm trị giá 29 triệu đồng.

Theo đó, lễ quay số trúng thưởng đợt 2 của chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 15/8/2025 để tìm ra các khách hàng may mắn đã tham gia chương trình trong giai đoạn từ 1/7 cho đến 30/7 và các khách hàng chưa trúng thưởng khi tham gia đợt 1 (từ 09/6 đến 30/6).

Không chỉ là chương trình tri ân, OCB kỳ vọng chuỗi hoạt động này sẽ tiếp tục góp phần lan tỏa tinh thần tích lũy, đầu tư bền vững trong cộng đồng khách hàng, khẳng định cam kết đồng hành trên hành trình "thịnh vượng cùng bạn".

Chị Nguyễn Thị Mai (32 tuổi, TP.HCM), một trong những khách hàng đã nhận được quà tặng từ chương trình, chia sẻ: "Tôi thường xuyên gửi tiết kiệm tại OCB nhưng lần này thật sự bất ngờ vì chỉ cần giao dịch như bình thường, tôi vừa được tư vấn lãi suất tốt, lại còn rút thăm trúng ngay voucher 500.000 đồng. Cảm giác rất vui vì ngân hàng đã có những chương trình rất thiết thực, tạo thêm động lực cho khách hàng."

Không chỉ chị Mai, hàng nghìn khách hàng khác cũng đã trở thành người nhận quà từ chương trình, minh chứng rõ ràng cho tinh thần "dễ chơi – dễ trúng" mà OCB đang lan tỏa.

Tổng giá trị giải thưởng vẫn còn rất lớn và đang chờ những chủ nhân may mắn tiếp theo, khách hàng có thể đến trực tiếp hệ thống chi nhánh OCB trên toàn quốc để tham gia ngay chương trình.