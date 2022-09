Chuỗi ưu đãi trên ứng dụng đặt món - “Át chủ bài” của nhiều doanh nghiệp F&B

Khi kinh doanh các sản phẩm thuộc vào nhóm thực phẩm và đồ uống, rõ ràng, các doanh nghiệp F&B tại Việt Nam có nhiều dư địa tăng trưởng sau thời gian phục hồi từ các ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, đối mặt với tình hình bão giá có khả năng tác động đến hành vi người tiêu dùng như hiện tại, nhiều doanh nghiệp vẫn cẩn thận chuẩn bị phương án để kinh doanh phù hợp. Trong đó, số đông đều ưu tiên kênh trực tuyến, cụ thể là mở rộng sự hiện diện trên các ứng dụng giao đồ ăn, để giải quyết bài toán cắt giảm chi phí dành cho mặt bằng và tăng biên độ lợi nhuận.



Tăng tiếp cận khách hàng nhờ ứng dụng giao đồ ăn

Ở thời điểm "bão giá" như hiện nay, không chỉ riêng hệ thống Texas Chicken mà hầu hết các chuỗi nhà hàng, quán ăn khác đều đối diện với việc giá nguyên vật liệu đầu vào thay đổi liên tục. Với quy mô vận hành chuỗi nhà hàng, thương hiệu phải thường xuyên thương lượng và đàm phán với các đối tác, nhà cung cấp cũng như kiểm soát chặt chẽ chi phí tại nhà hàng nhằm đưa ra giải pháp tối ưu nhất là giữ vững chất lượng sản phẩm và không thay đổi giá bán. Đó cũng là cách hỗ trợ và giữ khách hàng trong xu hướng tăng kiểm soát chi tiêu.

Một trong số các chương trình nổi bật của Texas Chicken trên ShopeeFood là "Thứ ba vui vẻ TEXAS", giảm 60.000 đồng cho hóa đơn từ 200.000 đồng giúp thương hiệu tăng 30% - 40% doanh thu so với ngày thường.

Đặc biệt, thương hiệu thức ăn nhanh này tập trung đẩy mạnh sự hiện diện trên các ứng dụng đặt món để mở rộng việc tiếp cận với các nhóm khách hàng tiềm năng vẫn đang bị bỏ ngỏ. Thống kê nội bộ cho thấy, mảng kinh doanh online trên các ứng dụng giao hàng của Texas Chicken ghi nhận mức tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm ngoái, riêng nền tảng ShopeeFood tăng trưởng vượt bậc chỉ sau 9 tháng kinh doanh.

Tương tự là trường hợp của The Coffee House. Bằng việc "chiêu đãi" khách hàng các mã giảm giá và ưu đãi miễn phí vận chuyển có giá trị thông qua các chiến dịch lớn như Ngày đôi, Giảm giá giữa tháng hay mới nhất là sự kiện "9.9 Siêu Tiệc Thương Hiệu" trên ShopeeFood, thương hiệu đạt mức tăng trưởng gấp 1.5 đến 2 lần so với ngày bình thường.

Các sản phẩm như bộ sưu tập trà Hi-Tea Healthy, trà đào cam sả luôn lập kỷ lục về doanh thu của The Coffee House trên các nền tảng nói chung và ShopeeFood nói riêng.

"Ngay từ những ngày đầu hợp tác, The Coffee House luôn nhận được sự tư vấn nhiệt tình về các chiến dịch khuyến mãi, thói quen tiêu dùng cũng như xu hướng thị trường từ đội ngũ dày dặn kinh nghiệm của ShopeeFood, mang đến nhiều thông tin quý giá để tạo nên các chiến dịch thành công cả về mặt thương hiệu lẫn doanh thu. Có thể nói, hoạt động kinh doanh trên ShopeeFood là cánh tay nối dài để sản phẩm The Coffee House có thể tiếp cận với nhiều khách hàng hơn, đồng thời góp phần vào việc tăng trưởng doanh thu" - đại diện The Coffee House chia sẻ.

Thiết lập mục tiêu tăng trưởng trong cuối năm

Đặt mục tiêu mang lại nhiều giá trị, niềm vui và sự tiện lợi cho khách hàng, The Coffee House chia sẻ chiến lược kinh doanh của hãng là phát triển song song cả ứng dụng đặt món và website đặt hàng riêng để đẩy mạnh kết nối với người dùng trên nhiều nền tảng. Tương tự, với Texas Chicken hãng cũng sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh hợp tác với các ứng dụng đặt món nhằm mở rộng khách hàng và thúc đẩy doanh thu.

Đại diện hai thương hiệu đồng quan điểm, các ứng dụng giao đồ ăn như ShopeeFood không chỉ giúp khách hàng có thêm một lựa chọn đặt hàng, dễ dàng thanh toán mà còn đảm bảo chất lượng sản phẩm với thời gian giao nhận nhanh chóng.

Giai đoạn cuối năm với nhiều dịp lễ lớn là cơ hội tăng trưởng doanh thu đối với nhiều ngành nghề, và F&B cũng không ngoại lệ. The Coffee House đã chuẩn bị kế hoạch ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm theo mùa.

Về phía Texas Chicken, thương hiệu sẽ tập trung triển khai các combo món ăn theo chủ đề cũng như chương trình khuyến mãi hấp dẫn vào các chiến dịch lớn như 10.10, 11.11 hay 12.12 hay các ngày đặc biệt như Phụ Nữ Việt Nam, Halloween, Giáng Sinh… trong quý 4.2022.

Bắt tay với các ứng dụng giao hàng nói chung và ShopeeFood nói riêng là cách giúp sản phẩm của The Coffee House và Texas Chicken tiếp cận đến khách hàng nhanh chóng và dễ dàng hơn. "Đó không đơn thuần là câu chuyện về tăng lượng đơn hàng, bội thu doanh số mà là duy trì hình ảnh thương hiệu, và tình cảm của khách hàng đối với thương hiệu", đại diện The Coffee House kết luận.