Chuỗi rạp phim Beta Cinemas MIỄN PHÍ vé xem Trực tiếp Lễ Diễu hành: Đây là cách thức nhận vé

Trên fanpage của Beta Cinemas mới đây công bố sẽ MIỄN PHÍ vé xem Trực tiếp Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc Khánh 2/9.

Thời gian buổi phát sóng tại rạp từ 6-10 giờ ngày 2/9.

Theo kế hoạch, ngày 29/8, Beta Cinemas công bố mã mở đặt chỗ qua Mobile App/Website Beta Cinemas. Tuy nhiên, ngay sau khi mở bán, hệ thống đã gặp tình trạng quá tải do lượng truy cập tăng đột biến. Beta ngay sau đó đã gửi lời lỗi khách hàng vì sự cố này. Nhà rạp cho biết đội ngũ kỹ thuật đang khẩn trương khắc phục để hệ thống sớm ổn định và quay trở lại trong thời gian sớm nhất.

Tối 29/8, Beta Cinemas cập nhật hình thức đặt vé mới. Theo đó, nhà rạp sẽ chuyển sang hình thức nhận vé trực tiếp tại quầy để khách hàng dễ dàng hơn trong việc chọn ghế. Mọi người chỉ cần đến các cụm rạp Beta, nhân viên sẽ hỗ trợ đăng ký và chọn ghế miễn phí ngay tại rạp.

Mỗi tài khoản được chọn tối đa 2 ghế ngồi. Số lượng chỗ trống sẽ được Beta Cinemas cập nhật liên tục theo tình trạng thực tế tại rạp.

Tính đến 8h48 ngày 30/8, nhiều rạp Beta đã hết ghế như Beta Xuân Thủy, Giải Phóng (Hà Nội), Beta Ung Văn Khiêm, Trần Quang Khải (TP.HCM)… Tuy vậy vẫn còn một số rạp Beta có số lượng ghế trống khá lớn.

Beta Cinemas được thành lập năm 2014 bởi doanh nhân Bùi Quang Minh (còn gọi là Shark Minh Beta) – Chủ tịch Beta Group. Đến nay chuỗi rạp đã có 21 cụm rạp trên khắp toàn quốc.

Năm 2020, Beta Cinemas đã đạt được mức định giá doanh nghiệp 1.000 tỷ đồng. Beta Cinemas cũng cho ra đời mô hình kinh doanh nhượng quyền rạp chiếu phim đầu tiên ở Việt Nam. Năm 2021, thương hiệu này ký kết hợp đồng nhượng quyền 2 cụm rạp ở Phú Quốc và Hồ Tràm, sau chuỗi 3 cụm rạp nhượng quyền thành công trước đó.

Năm 2024, Beta Media (Việt Nam) và Aeon Entertainment (Nhật Bản) chính thức bố công ty liên doanh tại Việt Nam, đặt mục tiêu mở 50 cụm rạp trên toàn quốc đến năm 2035, với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Liên doanh này tập trung vào việc phát triển, quản lý, vận hành chuỗi rạp chiếu phim cao cấp; đầu tư sản xuất phim điện ảnh và phát hành các bộ phim Việt Nam, Nhật Bản và quốc tế tại thị trường Việt Nam.

Chuỗi Beta Cineplex đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ chiếm 70% thị trường rạp chiếu phim trung cấp tại Việt Nam, với doanh thu ước đạt 1.400 tỷ đồng.