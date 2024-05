Chuỗi hoạt động dành cho game thủ tại Another Saigon by LG đã để lại nhiều ấn tượng

Từ giải đấu "Life’s Good" được chuẩn bị bài bản và chuyên nghiệp đến sự kiện gặp gỡ - giao lưu cùng các tuyển thủ Gen.G, LG đã góp phần truyền nguồn cảm hứng tích cực và văn minh đến với cộng đồng yêu thể thao điện tử. Dù chỉ có 140 người hâm mộ may mắn được lựa chọn từ hơn 4.000 đơn đăng ký, thế nhưng hàng dài lên đến nghìn người hâm mộ đã có mặt từ rất sớm để chờ đợi các tuyển thủ. Thời tiết khắc nghiệt của TP HCM trong những ngày vừa qua có vẻ như cũng không thể làm nản lòng các bạn trẻ. Điều này cho thấy cộng đồng game thủ trẻ Việt luôn đầy đam mê và nhiệt huyết, cũng như sức hút của các nhân vật "thủ lĩnh eSports" là không thể chối cãi.



Bên cạnh đó, trải qua nhiều vòng đấu loại đầy kịch tính, vượt qua 15 đội thi, XGN đã xuất sắc trở thành quán quân của giải đấu "Life’s Good". Tuy chỉ là một giải đấu nghiệp dư nhưng "Life’s Good" được cộng đồng game thủ Việt đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp, minh bạch, qua đó cũng mang đến nhiều trải nghiệm thi đấu chân thật. Được biết, trước thềm trận đấu kịch tích với Gen.G, các thành viên của XGN đã trải qua một khóa huấn luyện ngắn cùng GGA (Gen. G Global Academy).



Các thành viên XGN tự tin vượt qua các vòng đấu và trở thành quán quân của giải đấu "Life’s Good"

Chuỗi sự kiện đặc biệt này là kết quả của mối quan hệ hợp tác giữa thương hiệu màn hình chơi game cao cấp từ LG - LG UltraGear™ và Gen.G. Với những giải pháp hiển thị hàng đầu thị trường, đặc biệt là những dòng sản phẩm dành riêng cho game thủ, LG đã trở thành đối tác chính thức của tổ chức eSports hàng đầu thế giới này từ năm 2021. Sự đồng hành này đã giúp Gen.G và các tuyển thủ liên tục gặt hái nhiều chiến tích nổi bật, tiêu biểu như chiến thắng tại LCK Hè 2022, LCK Xuân 2023, LCK Hè 2023 và LCK Xuân 2024.



Tại sự kiện, ông Song Ikhwan – Tổng Giám đốc Marketing và kinh doanh, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: "Trên hành trình kiến tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dùng, chúng tôi mong muốn tạo ra nhiều hoạt động mang đến những giá trị tích cực đến với cộng đồng. Thông qua chuỗi sự kiện cùng Gen.G tại Another Saigon by LG, chúng tôi mong muốn có thể truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế thệ trẻ, đặc biệt là những ai yêu thích thể thao điện tử tại Việt Nam. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động để kết nối và gắn kết hơn nữa với người dùng trẻ tại không gian Another Saigon".

Ông Song Ikhwan chụp ảnh kỷ niệm cùng các thành viên Gen.G tại Another Saigon by LG.