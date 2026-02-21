Chuỗi gà rán 100 cửa hàng quen mặt giới trẻ Việt bất ngờ "đổi chủ" ngay đầu năm mới

Ảnh khai trương 1 cửa hàng Chicken Plus tại Hà Nội

Khác với cơ cấu của nhiều thương vụ mua bán sáp nhập, bộ máy quản trị tại Chicken Plus Việt Nam được thông báo sẽ không có sự xáo trộn về nhân sự điều hành nhằm duy trì sự am hiểu về thị trường địa phương. Điểm nhấn của thương vụ nằm ở sự xuất hiện của một doanh nghiệp nhượng quyền gà rán từ Hàn Quốc trong vai trò nhà đầu tư chiến lược.

Sự tham gia này được định hướng nhằm chuyển giao công nghệ chế biến sốt và bí quyết vận hành K-food vào hệ thống cửa hàng và hạ tầng sẵn có của Chicken Plus.

Chicken Plus là thương hiệu nhượng quyền được ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2016, hiện sở hữu mạng lưới hơn 500 cửa hàng tại quê nhà. Gia nhập thị trường Việt Nam từ đầu năm 2019, thương hiệu này đã nhanh chóng mở rộng quy mô với hơn 100 điểm bán trên toàn quốc.

Mục tiêu tăng trưởng được chủ sở hữu mới xác lập cụ thể với kế hoạch mở rộng quy mô lên 270 điểm bán trên toàn quốc trong vòng 4 năm. Chiến lược phát triển sẽ tập trung vào các mô hình cửa hàng quy mô nhỏ, chuyên biệt cho dịch vụ giao hàng tận nơi nhằm tối ưu hóa chi phí mặt bằng và bám sát đặc thù tiêu dùng của thị trường nội địa.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, The Ventures định hướng tối ưu hóa biên lợi nhuận thông qua chiến lược tích hợp dọc chuỗi giá trị ngành gia cầm. Doanh nghiệp lên kế hoạch thiết lập hệ thống trang trại chăn nuôi riêng, thực hiện quy trình nội bộ hóa toàn diện từ khâu cung ứng nguyên liệu thô đến sản xuất, phân phối và bán lẻ. Mô hình khép kín này nhằm giải quyết đồng thời hai bài toán về năng lực cạnh tranh giá thành và hiệu quả kiểm soát chất lượng.

Chia sẻ về định hướng dài hạn, ông Kim Dae-hyun, đối tác phụ trách mảng đầu tư tại Việt Nam của The Ventures, cho biết: "Bằng việc tận dụng mạng lưới và kinh nghiệm vận hành toàn cầu, chúng tôi sẽ xây dựng một chuỗi giá trị ẩm thực Hàn Quốc (K-food) ngay tại Việt Nam, qua đó khẳng định tính bền vững của mô hình đầu tư này."

Thương vụ này được định vị là bước ngoặt để quỹ đa dạng hóa mô hình doanh thu và minh chứng cho năng lực vận hành trên quy mô toàn cầu.

Quỹ TheVentures, thành lập bởi Ho Changseong và Moon Jiwon, là một quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân tại Hàn Quốc, chuyên hỗ trợ startup giai đoạn đầu với kinh nghiệm hơn 20 năm xây dựng công ty tại nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam và Ấn Độ.﻿