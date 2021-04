Chuỗi Café Amazon lớn nhất Thái Lan đổ bộ Việt Nam với 5 cửa hàng: Menu dành riêng cho khách Việt có cà phê đen, bạc xỉu đá, trà đào, trà vải...

Thành lập vào năm 2002, Café Amazon hiện là chuỗi cà phê hàng đầu tại Thái Lan và khu vực Đông Nam Á. Sở hữu hơn 3.000 cửa hàng trong nước và 9 quốc gia khác trên thế giới bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Philipines, Malaysia, Singapore, Oman, Trung Quốc, Nhật Bản, thương hiệu đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến thứ 10 trong kế hoạch mở rộng toàn cầu.



Cửa hàng đầu tiên của Café Amazon tại TP.HCM.

Hiện nay, Café Amazon đã có 5 cửa hàng tại Việt Nam, cụ thể: 2 cửa hàng tại TP. Hồ Chí Minh và 3 cửa hàng con lại nằm trong hệ thống siêu thị Go! tại Mỹ Tho – Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh. Sở dĩ, Café Amazon cứ gắn với chuỗi siêu thị Go! tại Việt Nam, là bởi Central Restaurants Group (công ty mẹ của Go!) đã hợp tác với chủ sở hữu Café Amazon là Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) cùng vận hành thương hiệu này tại Việt Nam.

Đại diện Café Amazon Việt Nam cho biết: "Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn là điểm sáng của đầu tư. Nhận thấy tiềm năng phát triển lâu dài tại Việt Nam, Café Amazon đã có kế hoạch mở rộng hệ thống cửa hàng trên khắp cả nước trong tương lai. Còn cụ thể trong năm 2021, Café Amazon dự định mở thêm nhiều cửa hàng tại TPHCM và các tỉnh lân cận".

Cũng theo đại diện của Café Amazon Việt Nam, Việt Nam là quốc gia có văn hóa thưởng thức cà phê độc đáo.

Vì vậy, sự có mặt của Café Amazon như một điểm giao thoa hài hòa của hai nền văn hóa thưởng thức cà phê đặc sắc của Thái Lan và Việt Nam từ nguyên liệu, cách thức pha chế cho đến không gian độc đáo lấy ý tưởng từ khu rừng nhiệt đới trong từng cửa hàng. Với định hướng "Taste of Nature", chuỗi mong muốn mang đến cho khách hàng thêm nhiều trải nghiệm thiên nhiên tươi mới mỗi ngày.

Phong cách trang trí lấy màu xanh lá làm chủ đạo giống rừng nhiệt đới Amazon của Café Amazon.

Tại cửa hàng, khách hàng có thể thưởng thức dòng cà phê đặc trưng như Amazon Signature với hương thơm và mùi vị đậm đà. Cà phê được chọn lọc kỹ lưỡng từ các trang trại đạt chuẩn và rang một cách tỉ mỉ trong nhà máy rang độc quyền "Amazon Inspiring Campus" (Thái Lan).

Ngoài ra, Café Amazon còn bổ sung những cái tên đặc trưng được ưa chuộng trong văn hoá cà phê của người Việt như: Cà Phê Đen, Cà Phê Sữa và Bạc Xỉu Đá được pha từ cà phê trồng tại Lâm Đồng, Đà Lạt.

Bên cạnh đó, Café Amazon còn cung cấp nhiều loại thức uống được chế biến riêng cho thực khách Việt có sự kết hợp độc đáo, mới lạ như Trà Đào Hoàng Kim, Trà Vải Cam Chanh, Trà Sữa Thái Đỏ Trân Châu Đường Đen…

Các thức uống chủ đạo của Café Amazon Việt Nam.

Hiện tại, Café Amazon giới thiệu đến khách hàng thêm dòng sản phẩm ‘Into the Oasis’ mới với 3 thức uống đặc biệt được lấy cảm hứng từ cánh rừng nhiệt đới xanh mát, hoà quyện từ trà, hoa, cà phê và trái cây thanh ngọt: Cà phê Matcha Macchiato, Trà sữa Mầm Cây và Trà Hoa Ngũ Sắc.