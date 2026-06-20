Chuỗi buffet lẩu nổi tiếng lại gây tranh cãi: Khách chờ gần 4 tiếng vẫn chưa được ăn, bức xúc vì tình trạng chen hàng và thiếu công bằng

Mới đây, nhiều khách hàng cho biết phải xếp hàng nhiều giờ liền nhưng vẫn chưa được vào ăn, đồng thời bày tỏ sự thất vọng về cách tổ chức hàng chờ và kiểm soát thứ tự tại quán buffet lẩu nổi tiếng.

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý khi chia sẻ trải nghiệm không mấy dễ chịu tại Dookki Hà Nội Centre.

Theo nội dung phản ánh, dù có mặt từ rất sớm để xếp hàng chờ vào quán trong ngày diễn ra chương trình ưu đãi, nhưng sau gần 4 tiếng đồng hồ, khách hàng vẫn chưa thể dùng bữa và cho rằng bản thân không nhận được sự tôn trọng tương xứng với thời gian đã bỏ ra.

Khách hàng chia sẻ trải nghiệm thất vọng tại Dookki Hà Nội Centre (Ảnh: Threads)

Theo chia sẻ, người này có mặt tại trung tâm thương mại từ khoảng 9 giờ sáng với mong muốn đi sớm để có cơ hội vào quán sớm hơn. Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ, sau gần 4 tiếng xếp hàng, họ vẫn chưa được vào bên trong. Điều khiến khách hàng cảm thấy thất vọng không chỉ nằm ở việc quán quá đông mà còn ở cách tổ chức hàng chờ.

"Có quá nhiều người phải đứng đợi trong tình trạng không biết bao giờ mới đến lượt. Không có mốc thời gian cụ thể, cũng không có phương án giải quyết rõ ràng khi lượng khách vượt quá khả năng phục vụ" , người này chia sẻ.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng phản ánh tình trạng một số người đến sau nhưng vẫn có thể chen vào hàng hoặc được tính lượt trước, trong khi nhiều người đã kiên nhẫn xếp hàng từ sáng. Điều này khiến không ít người cảm thấy bất công.

Khách hàng cũng bày tỏ sự thất vọng về cách tổ chức hàng chờ và kiểm soát thứ tự tại quán (Ảnh: Threads)

"Một hàng chờ chỉ có ý nghĩa khi tất cả mọi người đều được đối xử công bằng. Nếu người đến sau có thể vượt lên trước, thì việc nghiêm túc xếp hàng của những người đến sớm trở nên vô nghĩa", bài đăng nêu quan điểm.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho biết họ cũng gặp tình huống tương tự trong ngày diễn ra chương trình giảm giá 50% tại Dookki Hà Nội Centre.

Một tài khoản chia sẻ rằng nhóm của họ đến từ hơn 10 giờ sáng và xếp hàng theo hướng dẫn ban đầu. Tuy nhiên, đến gần 12 giờ trưa, nhân viên thông báo mọi người đã xếp sai vị trí và yêu cầu xếp lại từ đầu, khiến khu vực chờ trở nên hỗn loạn.

"Nhiều người đã đứng rất lâu rồi mới được thông báo phải xếp lại. Khi đó ai cũng bối rối, hàng lối không còn rõ ràng nữa", người này cho biết.

Một số ý kiến khác cũng cho rằng không gian bên ngoài quán quá đông đúc, lượng người tập trung lớn khiến trải nghiệm của cả khách đang chờ lẫn khách đang dùng bữa trở nên khá áp lực.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đồng cảm, cũng có không ít quan điểm cho rằng việc chờ đợi quá lâu là điều đã được dự báo trước khi quán triển khai chương trình giảm giá sâu.

"Giảm giá thì đông khách là điều dễ hiểu" , một tài khoản bình luận. Trong khi đó, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi có khách sẵn sàng chờ tới 4 tiếng chỉ để dùng một bữa ăn.

Hiện những chia sẻ trên vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng việc đông khách không phải là vấn đề quá lớn, nhưng cách vận hành hàng chờ, kiểm soát thứ tự và xử lý tình trạng quá tải sẽ là yếu tố quyết định trải nghiệm cũng như hình ảnh của thương hiệu trong mắt khách hàng.