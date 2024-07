Chuỗi bi kịch đau lòng đằng sau màn biểu diễn của diva Celine Dion tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024

Sau 2 năm vắng bóng, nữ diva lừng danh thế giới Celine Dion đã tái xuất tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Với giọng hát giàu cảm xúc và cao vút như ngày nào, bản tình ca L'hymne À L'amour được Celine Dion tại ngọn tháp Eiffel hoa lệ khiến trái tim của bao người thổn thức. Trên mạng xã hội, sự trở lại ngoạn mục và ấn tượng của nữ ca sĩ người Canada khiến khán giả được tiếp thêm động lực và cảm hứng. Nữ ca sĩ Kelly Clarkson, khách mời của đài NBC, xúc động rơi nước mắt khi xem màn trình diễn đầy nghị lực, vượt bệnh tật cất cao giọng hát của Celine Dion.

Trong khi đó, với cá nhân Celine Dion, việc cô được đứng trên sân khấu Olympic Paris 2024 còn ý nghĩa hơn nữa. Đây là lần biểu diễn chính thức đầu tiên của nữ nghệ sĩ sau nhiều năm nghỉ ca hát vì mắc căn bệnh hiếm gặp.

Danh ca Celine Dion biểu diễn ca khúc Hymne à l’amour dưới chân tháp Eiffel trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024

Bệnh nhân của hội chứng có tỷ lệ mắc 1/1.000.000

Tháng 12/2022, Celine Dion nghẹn ngào thông báo về tình trạng sức khỏe tồi tệ của mình, đồng thời tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ cố kìm nước mắt khi cho biết cô mắc hội chứng người cứng (SPS) - dạng rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Đây là căn bệnh có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải và vẫn chưa có cách điều trị dứt điểm.

Theo chủ nhân hit My Heart Will Go On , cô cảm thấy sức khỏe không ổn khi thực hiện chuyến lưu diễn quốc tế Taking Chances vào năm 2008. Thời điểm này, giọng hát của Celine Dion luôn bị run và đứt quãng mỗi khi lên nốt cao, không ổn định như trước. Nữ ca sĩ lo lắng và tìm gặp bác sĩ. Sau khi nhận kết quả chẩn đoán thanh quản vẫn bình thường, Celine Dion trở về Las Vegas để tổ chức 5 đêm diễn tiếp theo. Tuy nhiên, cô bắt đầu có cảm giác 1 số nhóm cơ trên cơ thể dần tê cứng. Nữ danh ca gặp khó khăn trong việc di chuyển, phải dựa vào vật gì đó để bước đi.

Năm 2022, Celine Dion gây chấn động khi công khai bệnh tình của mình và tuyên bố dừng hát

Tuy nhiên, ca sĩ không chữa trị ngay vì bệnh tình chưa ảnh hưởng đến việc cô đứng trên sân khấu. Mãi đến đầu năm 2022, Celine Dion mới quyết định hủy bỏ tất cả show diễn của mình vì tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu. Căn bệnh người cứng khiến nữ diva mất kiểm soát cơ bắp, gây nên các cơn co thắt. Điều này làm ảnh hưởng đến khả năng vận động của Celine Dion.

" Tình trạng cứng khớp và co thắt cơ ban đầu ở tay, chân sau đó lan đến bụng, cột sống và xương sườn. Đôi khi tôi còn bị tổn thương vì các cơn co thắt nghiêm trọng. Chứng bệnh hiếm này khiến tôi cảm thấy như bị cầm tù trong chính cơ thể mình. Tôi thích nấu ăn và khi tôi cố gắng giữ tay ở một vị trí nhất định trong khi nấu, tôi không chỉ bị chuột rút mà còn phải chịu những cơn đau nghiêm trọng đến mức cảm giác xương mình đang gãy vụn" , cô kể.

Căn bệnh người cứng bào mòn sức khỏe của nữ ca sĩ lừng danh thế giới

Đáng buồn, dây thanh quản của Celine Dion cũng bị ảnh hưởng vì căn bệnh nên cô không thể hát như trước. Nữ ca sĩ không thể nghe được những tiết tấu của dàn nhạc. Vì thế cô rất vất vả để hát đúng nhịp, đánh mất cảm xúc thăng hoa khi biểu diễn. Ngoài ra, căn bệnh còn khiến sức khỏe của Celine Dion bị bào mòn, cơ thể trở nên gầy gò và suy nhược. " Tôi có thể vĩnh viễn không còn đi hát được nữa. Điều này khiến tôi tan nát cõi lòng bởi ca hát là lẽ sống của tôi. Khi tôi muốn hát, tôi có cảm giác như có ai đó vươn tay bóp nghẹn cổ họng tôi. Tôi không thể hát cao hay thấp, điều đó chỉ khiến tôi bị chuột rút", Celine Dion bất lực cho biết.

Đằng sau sự trở lại của Celine Dion tại Olympic Paris 2024: "Tôi bắt buộc phải trở lại, dù có phải bò lên sân khấu "

Ngày 25/6 vừa qua, Celine Dion đã phát hành bộ phim tài liệu I am: Celine Dion, quay lại chi tiết nỗi đau đớn và quá trình chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp của nữ diva lừng danh thế giới. Trong bộ phim tài liệu, Celine Dion đã chia sẻ khoảnh khắc cô phải đi cấp cứu. Lần đầu tiên là hình ảnh thoáng qua ngay đầu phim khi nữ ca sĩ nằm trên cáng và được các nhân viên y tế đưa đi.

Nhưng ám ảnh nhất với công chúng có lẽ là cảnh quay Celine Dion phát tác bệnh, cơ thể bị co thắt không tự chủ trong 10 phút khi cô đi tập vật lý trị liệu. Nữ ca sĩ nằm vật vã, không thể cử động hoặc duỗi các ngón tay tự nhiên. Cơn đau khiến Celine không ngừng rơi nước mắt. Cuối cùng, các nhân viên y tế phải giúp cô tiêm 2 mũi thuốc thư giãn cơ bắp. Sau khi tiêm thuốc, bác sĩ còn nói rằng "nếu không đỡ thì buộc phải gọi cấp cứu". Rất may là tình trạng của nữ ca sĩ ổn dần khi thuốc bắt đầu có tác dụng.

Bộ phim tài liệu I am: Celine Dion ghi lại cảnh phát tác bệnh và nỗi đau thống khổ nữ diva phải chịu đựng vì hội chứng người cứng

Bộ phim tài liệu cũng hé lộ sự khó khăn của Celine Dion trước khi đưa ra quyết định tạm dừng ca hát. Vì muốn kéo dài thời gian được đứng trên sân khấu, nữ nghệ sĩ đã bất chấp tăng liều lượng thuốc để đảm bảo sức khỏe cho các buổi biểu diễn. Một phân đoạn đáng chú ý trong phim là khi cô lần đầu trở lại phòng thu sau 3 năm để chuẩn bị cho sản phẩm mới. Những cơn đau thể xác tưởng chừng như đã đánh bại giọng ca My Heart Will Go On . Cơ thể cô co cứng lại ngay trong phòng thu và phải nhận sự chăm sóc đặc biệt từ các bác sĩ. Thế nhưng, Celine Dion vẫn vượt qua tất cả, chăm chút đứa con tinh thần mới của mình một cách tỉ mỉ.

Theo Celine Dion, thực tế tình trạng bệnh có lúc nghiêm trọng tới mức cô tưởng như sắp chết, phải tiến hành phẫu thuật vì dùng thuốc không có kết quả tích cực. Nhưng vượt qua những thời điểm đen tối nhất, bệnh tình của nữ danh ca đã dần khá lên. Celine Dion chia sẻ cô tập vật lý trị liệu 5 ngày/tuần để giảm bớt tình trạng cứng khớp ở ngón chân, đầu gối và nhiều bộ phận khác trên cơ thể. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng tham gia điều trị với chuyên gia trị liệu giọng nói mỗi ngày để cố gắng lấy lại giọng hát. Tuy nhiên, Celine Dion thừa nhận dù bệnh tình có thuyên giảm, tình trạng thể chất của cô cũng không thể phục hồi.

Celine Dion chưa từng từ bỏ ca hát và luôn nuôi hy vọng có thể lấy lại chất giọng trước đây dù mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi

Dẫu vậy, giọng ca người Canada chưa bao giờ oán trách số phận. Trái lại, cô còn chia sẻ thông điệp cảm động về sức khỏe tinh thần và lối sống sống tích cực, nỗ lực. "2 năm qua là khoảng thời gian rất thử thách đối với tôi. Từ việc phát hiện bệnh cho tới việc học cách sống chung với bệnh nhưng không để bản thân đầu hàng trước bệnh tật, đó là hành trình khó khăn. Tôi đã cố gắng nỗ lực mỗi ngày, nhưng quả thực tôi đang trong 1 cuộc vật lộn. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng tôi sẽ trở lại. Nếu không thể chạy được, tôi sẽ đi bộ. Nếu không đi bộ được nữa, tôi sẽ bò, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc" , Celine Dion tuyên chiến với bệnh tật vào cuối bộ phim tài liệu.

Qua đó, có thể thấy đằng sau sự hồi sinh và giọng hát đầy nội lực của Celine Dion tại Olympic Paris 2024 là nỗ lực phi thường để vượt lên trên mọi đau đớn thể xác, tinh thần mà căn bệnh nan y đem đến cho người phụ nữ luôn muốn sống trọn vẹn với tình yêu âm nhạc.

Đam mê lớn nhất của Celine Dion trong cuộc đời là được hát và đứng trên sân khấu

Nỗi tuyệt vọng sau khi lần lượt mất đi người thân vì căn bệnh quái ác

Dường như tài năng, nhan sắc chưa bao giờ là sự bảo chứng cho một cuộc đời yên ả. Nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp thăng hoa bao nhiêu, cuộc đời Celine Dion lại sóng gió, bi kịch bấy nhiêu. Trước khi gặp biến cố sức khỏe, nữ ca sĩ đã phải liên tiếp chịu đựng nỗi đau kinh hoàng của việc lần lượt nhìn người thân ra đi.

Vào năm 1993, cháu gái 16 tuổi Karine - người cô xem như con ruột - đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Celine Dion vì bệnh xơ nang. Tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đau đớn đó, nữ ca sĩ bị ám ảnh nặng nề. Đúng thập kỷ sau, tức năm 2003, nữ diva suy sụp khi hay tin cha qua đời vì ung thư. Celine Dion giày vò, tự trách và hối hận vì không kịp trở về Canada để nhìn mặt cha lần cuối. Lúc đó, cô đang bận rộn đi diễn ở Las Vegas (Mỹ).

Thời gian trôi qua, Celine Dion chẳng thể ngờ rằng căn bệnh ung thư quái ác tiếp tục là nguyên nhân cướp đi mạng sống của chồng và anh trai cô trong cùng năm 2016. Tháng 1/2016, chồng của diva, nhà sản xuất âm nhạc René Angélil, qua đời do mắc ung thư vòm họng. 3 ngày sau, anh trai của Celine Dion - Daniel Dion - cũng mất vì ung thư vòm họng, di căn vào não và lưỡi. Cú sốc này chưa qua nhưng cú sốc khác đã khiến Celine Dion dường như không còn có thể đứng vững. Cô đã không đến dự đám tang của anh trai vì suy kiệt tinh thần.

Cha..

... chồng...