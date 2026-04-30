Chúng mình dậy sớm một chút thôi, vì lễ thượng cờ 30/4 thật sự rất đặc biệt!

Sáng sớm ngày 30/4, khu vực Quảng trường Ba Đình trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi Lễ thượng cờ. Dù trời còn sớm, không khí nơi đây đã trở nên trang nghiêm khi mọi ánh nhìn đều hướng về quảng trường.

Chúng mình dậy sớm đi thăm Lăng Bác: Vì Lễ thượng cờ ngày 30/4 rất nhiều cảm xúc!

Khi hiệu lệnh bắt đầu buổi lễ vang lên, dòng người lập tức dừng mọi hoạt động, cùng đứng nghiêm, hướng về lá cờ Tổ quốc. Sau phần chuẩn bị ngắn, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong tiếng Quốc ca vang vọng, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng và đầy xúc động giữa không gian rộng lớn.

Lễ chào cờ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). Đây không chỉ là nghi thức thường lệ mà còn là dịp để mỗi người bày tỏ lòng tự hào, biết ơn và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Không chỉ có người dân Thủ đô, nhiều gia đình, du khách và cả các bạn trẻ cũng có mặt từ rất sớm để chờ đón Lễ thượng cờ trong ngày lễ lớn.

Lễ chào cờ sáng 30/4 tại Quảng trường Ba Đình - dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham dự của hàng nghìn người dân có mặt từ sớm.

Đến giờ cử hành nghi lễ, người dân chỉ được đứng theo dõi ở khoảng cách cố định.

Sáng 30/4, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra nghi lễ Thượng cờ trang trọng.

Đúng 5h50 sáng, đội tiêu binh bắt đầu tập hợp, xếp hàng tiến bước theo hiệu lệnh về phía cửa Lăng. Đội gồm có 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.

Lễ thượng cờ, chào cờ nào cũng luôn được tiến hành một cách trang nghiêm, trang trọng nhất.

Nhưng trong đúng sáng ngày 30/4 lịch sử, không khí buổi lễ lại càng trở nên hào hùng hơn.

Sau tiếng nhạc hào hùng của ca khúc “ Tiến bước dưới quân kỳ”, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên cao tung bay trong gió chào mừng Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) .

Nhiều gia đình cho trẻ nhỏ đến Quảng trường Ba Đình từ sớm để theo dõi lễ thượng cờ

Nhiều em học sinh đã có mặt từ sáng sớm để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này

Nhiều người lần đầu chứng kiến Lễ thượng cờ, chào cờ tại Quảng trường Ba Đình đã không khỏi xúc động.