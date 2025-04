Chung khung hình cùng Hồ Ngọc Hà, Doãn Hải My bị dân mạng soi "góc kém xinh", visual không còn đỉnh như ảnh tự đăng

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và nàng WAG hot nhất làng bóng đá - Doãn Hải My (bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu) cùng xuất hiện trong một khung hình đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Trong clip, cả hai người đẹp đều khoe nhan sắc nổi bật, nhưng điều khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất chính là visual của Doãn Hải My. Nhiều ý kiến cho rằng, khi đứng cạnh "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 dường như bị lộ "góc kém xinh", không còn giữ được vẻ hoàn hảo như những bức ảnh tự đăng trên mạng xã hội.

Visual khác biệt ở hai góc chụp

Trong đoạn clip, Doãn Hải My xuất hiện với góc mặt chính diện, để lộ một số khuyết điểm nhỏ về đường nét khuôn mặt. Góc chụp này khiến cô nàng trông kém sắc hơn so với những bức hình quen thuộc mà cô thường đăng tải. Trái lại, trong một bức ảnh khác được chụp ở góc nghiêng bên trái, Doãn Hải My khiến người xem không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp thanh thoát, đường nét hài hòa và thần thái cuốn hút. Góc nghiêng bên trái dường như là "vũ khí" giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ.

Doãn Hải My khi ở cạnh Hồ Ngọc Hà và Doãn Hải My khi ở một mình là 2 nhan sắc khá khác biệt

Lý giải cho sự khác biệt này là bởi mỗi người đều có một góc mặt "đẹp nhất" riêng, và với Doãn Hải My, góc nghiêng bên trái chính là lựa chọn hoàn hảo để tôn lên đường nét khuôn mặt. Góc này giúp làm nổi bật chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn và đường xương hàm thanh thoát của cô. Trong khi đó, góc chính diện đôi khi có thể làm lộ ra những chi tiết chưa hoàn hảo, đặc biệt khi đứng cạnh một nhan sắc "không góc chết" như Hồ Ngọc Hà.

Dân mạng tranh cãi trái chiều

Sau khi đoạn clip được lan truyền, cộng đồng mạng đã không ngần ngại để lại nhiều bình luận trái chiều về nhan sắc của Doãn Hải My. Một số ý kiến bày tỏ sự thất vọng: "Hải My góc chính diện trông bình thường quá, không lung linh như ảnh tự đăng. Đúng là góc chụp quyết định tất cả!", "Đứng cạnh Hồ Ngọc Hà áp lực thật, chị Hà lúc nào cũng đẹp bất chấp mọi góc độ", "Thảo nào ít khi đăng ảnh góc thẳng", "Góc này của Hải My bị phá nét quá", "Sao Doãn Hải My ở đây nhìn lạ vậy, không giống bình thường hay đăng"...

Tuy nhiên, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực Doãn Hải My, cho rằng việc bị soi "góc chết" là điều bình thường: "Ai mà chẳng có góc không đẹp, quan trọng là Hải My vẫn rất xinh mà!", "Cô ấy chọn góc nghiêng bên trái là đúng rồi, góc đó đẹp xuất sắc, nhìn là mê ngay", "Vẫn xinh mà, không hiểu chê cái gì, người ta mới sinh xong đó các mom", "Mặt My phúc hậu, đầy đặn mà vẫn xinh", "Đọc comment mới thấy lắm người xấu tính vô cùng tận, phải vào soi từng lỗi sai, khuyết điểm của người ta lên để nói. Bạn ấy sinh xong lên cân mất nét cũng là điều dễ hiểu nhưng cũng vẫn rất xinh. Thời gian các bà ngồi đó soi thì cầm gương lên soi mình trước đi, người ta cũng là Top 10 Hoa hậu Việt Nam có chồng giỏi con khôn và thành công hơn các bà rồi. Cùng phận đàn bà con gái với nhau mà sân si thấy ớn"...

Dù bị dân mạng soi "góc chết" khi chung khung hình với Hồ Ngọc Hà, không thể phủ nhận rằng Doãn Hải My vẫn là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật của showbiz Việt. Việc cô nàng thường xuyên chọn góc nghiêng bên trái để chụp ảnh cũng là một cách thông minh để khoe trọn vẻ đẹp của mình.