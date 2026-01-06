Chứng khoán Việt Nam chính thức vượt 1.800 điểm, lập kỷ lục chưa từng có

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 6/1 với diễn biến đầy khởi sắc. Đà tăng mạnh vào phiên chiều giúp VN-Index bật tăng gần 28 điểm lên trên mốc 1.816 điểm, qua đó chính thức phá đỉnh mọi thời đại. Giá trị khớp lệnh trên HoSE được cải thiện, đạt khoảng 24.850 tỷ đồng. Phiên tăng 1,6% cũng đẩy vốn hóa sàn HoSE tăng thêm 130.000 tỷ, lên sát ngưỡng 8,5 triệu tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số, mà ở “chất” của nhịp tăng: dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm cổ phiếu, thay vì chỉ dựa vào một vài trụ kéo điểm. Trong bức tranh chung, “họ Vin” vẫn là tâm điểm với bộ đôi Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE) tím trần tạo lực kéo mạnh cho chỉ số. Bên cạnh đó, nhóm dầu khí tiếp tục khởi sắc, trong khi nhóm ngân hàng cũng đồng thuận đi lên đóng vai trò động lực dẫn dắt chính.

Thực tế, VN-Index đã loanh quanh vùng đỉnh suốt nhiều tháng, liên tục thử thách nhưng chưa tạo được một cú bứt phá thật sự “thuyết phục”. Phiên vượt đỉnh 6/1 vì thế mang nhiều ý nghĩa: thị trường vừa tăng mạnh về điểm số, vừa cho thấy sự lan tỏa rõ ràng hơn về mặt dòng tiền khi nhiều nhóm cổ phiếu cùng khởi sắc, giúp cú vượt 1.800 điểm không còn là câu chuyện của riêng một nhóm trụ.

Ở góc nhìn rộng hơn, thống kê lịch sử cũng cho thấy thị trường chứng khoán thường có xu hướng khởi đầu thuận lợi trong những tuần đầu năm. Cụ thể, thị trường chứng khoán Việt Nam thường có khởi đầu tích cực trong quý 1/2025 và tuần giao dịch đầu tiên của năm mới. Trong 5 năm gần đây, chỉ có tuần đầu năm 2025 ghi nhận giảm điểm, bốn năm còn lại đều tăng. Tuy vậy, những thống kê ngắn hạn này chỉ mang tính tham khảo.

Trong nửa đầu năm 2026, ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Nghiên cứu Ngành và Cổ phiếu, Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) duy trì quan điểm tích cực nhờ hiệu ứng “tin tốt đầu năm” và khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng sau kỳ rà soát trung gian vào tháng 3. Theo đó, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.860 điểm trong nửa đầu năm.

﻿Mặt khác, ở góc nhìn lạc quan hơn, nếu biến động giá tích cực và nhóm VIN tiếp tục thăng hoa, ông guyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Pinetree dự báo rằng VN-Index có thể đạt mặt bằng 2.500 điểm trong 2026.

Dự đoán về thanh khoản, ông Khang cho rằng việc Chính phủ thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tăng cung tiền vào hệ thống có thể đẩy thanh khoản của thị trường quay lại mốc trung bình 40-50.000 tỷ/phiên.

Ngược lại, dù câu chuyện nâng hạng từ FTSE là một cột mốc lịch sử, nhưng chuyên gia nhận định yếu tố này khó tạo ra một cú hích đột biến về mặt thanh khoản. Tỷ trọng giao dịch khối ngoại trên toàn giao dịch thị trường chỉ khoảng 10-15% tổng giá trị giao dịch. Ngay cả khi tính toán lực mua từ các quỹ ETF (dự kiến khoảng 18.000 - 20.000 tỷ đồng) cùng dòng vốn từ các quỹ chủ động ước đạt 3-4 tỷ USD trong hai năm tới, đây vẫn là những con số khiêm tốn so với quy mô nội lực hiện tại.

Ở phương diện đầu tư thực tế, vị chuyên gia chia sẻ thường tập trung theo dõi mặt bằng giá của các nhóm ngành chính như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán,... thay vì nhìn vào chỉ số VN-Index hay VN30 nói chung.

Cũng có góc nhìn lạc quan, ông Petri Deryng - người đứng đầu Pyn Elite Fund khẳng định con số 3.200 điểm mà quỹ đặt mục tiêu cho VN-Index hoàn toàn khả thi trong vòng 3 năm tới, dựa trên mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp trung bình từ 18-20% mỗi năm. Với đà tăng trưởng này, định giá P/E của thị trường vào năm 2028 sẽ đạt mức hợp lý là 16 (so với mức định giá rẻ hiện tại).

Theo quỹ ngoại này, động lực lớn nhất cho bước nhảy vọt mới của thị trường chứng khoán Việt Nam đến từ nền tảng vĩ mô. Mục tiêu ăng trưởng GDP trên 10%/năm trong 10–15 năm tới sẽ có thể đưa quy mô nền kinh tế và mức sống người dân lên một mặt bằng cao hơn. Quỹ cho rằng định hướng này không chỉ thể hiện qua phát ngôn chính sách, mà đã được cụ thể hóa bằng các cải cách hành chính mạnh mẽ, giải phóng nguồn lực khổng lồ cho nền kinh tế.

Sự lạc quan của PYN Elite còn đến từ những bước tiến trong việc hiện đại hóa thị trường vốn. Việc FTSE nâng hạng Việt Nam lên Thị trường Mới nổi thứ cấp vào tháng 10 vừa qua là minh chứng rõ nhất. Quỹ ngoại này cũng tin rằng MSCI sẽ sớm có động thái tương tự sau khi các cải cách như hệ thống giao dịch mới, bỏ yêu cầu ký quỹ trước (prefunding) và triển khai mô hình bù trừ trung tâm (CCP) được hoàn thiện.

Làm sao để tránh "bẫy tâm lý" khi đầu tư

Thị trường luôn biến động không ngừng, dù VN-Index tăng điểm nhưng việc kiếm lời chưa bao giờ là dễ dàng. Do đó, việc xây dựng một chiến lược đầu tư chủ động cho năm 2026 vẫn cần bám sát các nguyên tắc sau:

Theo chuyên gia Pinetree, những trạng thái tâm lý như nỗi sợ hãi khi thị trường điều chỉnh hay sự hưng phấn (FOMO) trong các đợt sóng tăng vốn là phản ứng tự nhiên của con người. Thay vì cố gắng triệt tiêu hoàn toàn – một điều gần như không thể – nhà đầu tư nên học cách nhận diện và kiểm soát chúng ở mức độ vừa phải.

Để không sa vào các 'bẫy tâm lý', vị chuyên gia này khuyến nghị mỗi cá nhân cần xây dựng và tuyệt đối tuân thủ một nguyên tắc đầu tư riêng biệt. Khi giá cổ phiếu sụt giảm, thay vì hoang mang, nhà đầu tư hãy tự đặt câu hỏi: Lý do mua ban đầu còn tồn tại hay không? Liệu thị trường có đang phản ứng thái quá? Trả lời được những câu hỏi này sẽ giúp nhà đầu tư giữ vững tâm thế trước những biến động ngắn hạn.

Bên cạnh đó, ông Khang đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật cắt lỗ để tránh việc lún sâu vào các khoản lỗ quá lớn. Một nghịch lý phổ biến trên thị trường là nhà đầu tư thường có tâm lý "chốt lời non" nhưng lại quá kiên nhẫn, muốn cho thêm thời gian đối với các khoản đầu tư đang thua lỗ. Ông khẳng định đây không phải là tư duy đúng đắn trong dài hạn.

Sau cùng, một hệ thống đầu tư bài bản chính là rào chắn vững chắc nhất giúp loại bỏ tính cảm tính, giúp nhà đầu tư điềm tĩnh hơn trước những cơn sóng dữ của thị trường.