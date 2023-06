Chứng khoán bật tăng, cặp đôi host Bí Mật Đồng Tiền gây bão mạng cùng "Tổng tài" ACB

Finance Lady lần đầu khoe giọng hát, thanh khoản chứng khoán chạm ngưỡng 1,1 tỷ USD

Không chỉ còn là những biểu đồ, con số… khô khan, tuần vừa qua, thị trường tài chính như được tiếp thêm nguồn năng lượng tươi mới nhờ những clip ca nhạc viral khắp mạng xã hội do chính những người nổi tiếng trong giới thực hiện.

Mở đầu là "5 phút lăn xả dưới mưa" vừa đàn, vừa hát, vừa nhảy để trình diễn ca khúc "Always Remember Us This Way" và "Cô Đơn Trên Sofa" của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy.

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ACB, chỉ sau một đêm, clip đã "nổi như cồn" trên khắp các trang mạng xã hội. "Sức nóng" của nó còn kéo theo tên tuổi thương hiệu ACB nhanh chóng dẫn đầu Top Trending trên các công cụ tìm kiếm, chiếm sóng hàng loạt kênh thông tin với hàng chục đầu báo và hơn 30.000 lượt thảo luận trên Social Media,…

Kế tiếp màn biểu diễn gây sốt này, Ngọc Trinh và Hoàng Nam - hai nhân vật tên tuổi trong giới đầu tư, cùng dẫn chương trình Bí Mật Đồng Tiền cũng gây "khuấy đảo" mạng xã hội khi lần đầu tiên khoe giọng" và "bắn rap" cực đỉnh với bài ca dành riêng cho các chứng sỹ.

BTV Ngọc Trinh khoe giọng hát trong chương trình





Nội dung của bài hát này đề cập đến cảm xúc của các nhà đầu tư khi nhìn thấy mặt trái lời và lãi trên thị trường chứng khoán. "Mua vào đã bị cao đành ôm đắng cay một mình. Nhìn ra ô bảng điện ngoài kia, liệu có ai đang giống ta. Lãi từng lãi rồi lỗ chồng lỗ, khóc cũng nhiều rồi. Việc lời lãi tựa như là khói, rồi cũng sẽ tan mà thôi…", những lời ca trong bài hát mà BTV Ngọc Trinh thể hiện như nói hộ nỗi lòng của rất nhiều chứng sỹ.



Không có sân khấu hoành tráng như Chủ tịch Trần Hùng Huy, cũng không nhảy và đàn điệu nghệ như anh, nhưng với lời ca hóm hỉnh, phản ánh đúng thực tế, phần thể hiện của Ngọc Trinh - Hoài Nam đã khiến nhiều khán giả thích thú.



Đây cũng đồng thời là chủ đề của chương trình Bí Mật Đồng Tiền số 13: Lâu lâu thấy lãi. Chương trình có sự tham gia của 2 host Dương Ngọc Trinh - Hoàng Nam cùng Mr. X30 Phạm Lưu Hưng và Leng Keng - Nhà sáng tạo nội dung trên Tik Tok về tài chính.



Lần đầu thấy lãi, nhà đầu tư nên ứng xử thế nào?

Trong chương trình, 2 host của Bí Mật Đồng Tiền đã cùng các khách mời chia sẻ về những biến động từ thị trường, các "drama" tài chính, sai lầm thường gặp cũng như kinh nghiệm chốt lãi…

Sau chu kỳ giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán thời gian qua đã chứng kiến nhiều khởi sắc. Trong tuần qua, chỉ số VN - Index đã vượt mốc 1.108 điểm. Tuy sau đó phải chứng kiến phiên điều chỉnh khiến chỉ số VN-Index về sát mốc 1.100 nhưng thanh khoản bất ngờ tăng vọt, giá trị giao dịch khớp lệnh trên HoSE đạt 21.000 tỷ đồng, tăng 24% so với phiên trước. Tính chung cả ba sàn, giá trị giao dịch ghi nhận trên 27.300 tỷ đồng (khoảng 1,1 tỷ USD).

Giải thích vì sao chứng khoán tăng mạnh trong lúc nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, Mr. X30 Phạm Lưu Hưng (khách mời chương trình) chia sẻ: "Chứng khoán là thị trường của sự kỳ vọng nên nó thường phản ánh trước những diễn biến của nền kinh tế".

Host Hoài Nam cũng phân tích, thị trường chứng khoán ở Việt Nam và Mỹ đang có sự lệch pha. Trong khi Mỹ bắt đầu bước vào giai đoạn đi xuống thì Việt Nam đang khởi đầu một chu kỳ mới. "Có thể nói, chúng ta chạm đáy sớm hơn Mỹ nên đây lại là lúc thị trường chứng khoán trong nước dần hồi phục".

Ngoài những phân tích về thị trường, đưa ra dự báo các mã cổ phiếu nhiều triển vọng, Bí mật đồng tiền số 13 gây sốt với nội dung thẳng, thật khi đề cập đến kinh nghiệm và những sai lầm dễ mắc phải trong đầu tư.

Host và khách mời của Bí Mật Đồng Tiền



Nhà sáng tạo nội dung trên Tik Tok Leng Keng đã có nhiều chia sẻ thú vị về những va vấp của mình trên thị trường chứng khoán. Chẳng hạn, cô từng lãi với cổ phiếu HUT (Công ty Cổ phần Tasco) khi mua vào với giá chỉ 10.000-11.000đ/cp, bán ra 27.000đ/cp, nhưng sau đó vì tiếc nuối, Leng Keng đã "vào lại" mã này khi giá gần chạm đỉnh.

"Mình có cảm giác rất xấu hổ vì quyết định đó và không dám chia sẻ với bạn bè. Rất may Trời thương, mình vẫn kịp thoát mã khi có lãi".

Kinh nghiệm của Leng Keng khi đầu tư là tìm hiểu thật kỹ về doanh nghiệp. Danh mục đầu tư của cô vì thế khá tinh gọn. Leng Keng cũng nêu ra một thực trạng xấu đó là nhiều nhà đầu tư theo kiểu "lướt sóng" thường lên các diễn đàn để hỏi xin "3 chữ số". Điều này rất dễ dẫn đến rủi ro khi chuyện đầu tư phụ thuộc hoàn toàn vào hiệu ứng đám đông.

Trong lúc thị trường chứng khoán tăng trở lại, câu hỏi được nhiều người quan tâm là chốt lãi thế nào. Đa phần khán giả của Bí mật đồng tiền chốt lãi khi thu được 10-30% tiền lời. Tuy nhiên, Leng Keng cho rằng, nếu đầu tư dài hạn, các chứng sỹ nên kiên trì chờ khi lợi tức vượt 50%. Trong khi đó, Mr X.30 cho rằng, việc chốt lãi không nên phụ thuộc vào tính toán xem lời bao nhiêu mà phải cân nhắc dựa trên chỉ số P/E và việc phân tích kỹ các số liệu.

"Nhiều người ghét cảm giác thua lỗ và họ thường gồng lỗ rất lâu nhưng khi có lãi chỉ một chút lại bán. Nghịch lý này chính là nguyên nhân khiến họ đầu tư kém hiệu quả", vị chuyên gia khuyên mọi người nên đầu tư dài hạn, chấp nhận "chịu đựng" thử thách gồng lãi để có lựa chọn chính xác nhất về thời điểm chốt lời.