Chung kết Miss Universe: Top 30 trình diễn bikini, nhưng dàn sao và cả "cõi mạng" vẫn chưa hết sốc vì Hương Giang

Chung kết Miss Universe 2025 đang diễn ra trong bầu không khí sôi động bậc nhất tại Thái Lan. Sau 21 ngày hoạt động dày đặc, hơn 120 thí sinh bước vào đêm thi quan trọng nhất với sự chờ đợi của hàng triệu fan sắc đẹp toàn cầu. Mọi sự chú ý của khán giả Việt đang dành cho màn thể hiện của Hương Giang và kỳ vọng cô sẽ có thành tích tốt nhất ở đấu trường nhan sắc khốc liệt bậc nhất thế giới.

Mọi diễn biến tại chung kết Miss Universe được chúng tôi cập nhật liên tục dưới đây!

Bắt đầu thi trình diễn bikini, cả cõi mạng vẫn chưa hết sốc vì Hương Giang

Dưới tiết tấu sôi động của phần thi bikini, không khí sân khấu Miss Universe 2025 bùng nổ ngay sau khi Top 30 chính thức lộ diện. Tất cả thí sinh đều bước ra với nguồn năng lượng bùng nổ, màn catwalk đầy tự tin và biểu cảm rạng rỡ khiến khán giả gần như không thể rời mắt.

Trên sân khấu rực ánh đèn, dàn người đẹp như Mexico, Philippines, Thái Lan,... khoe trọn hình thể quyến rũ trong những thiết kế áo tắm tôn dáng. Từng bước chân, cú xoay người hay cái hất tóc đều thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau hơn 3 tuần chinh chiến tại cuộc thi. Các đại diện Mỹ Latin tiếp tục giữ phong độ khi phô diễn vẻ đẹp khỏe khoắn, đường cong cuốn hút và thần thái bùng nổ đúng chất "nữ hoàng sắc đẹp".

Gọi tên Top 30

Sau phần chào sân đầy phấn khích của hơn 120 thí sinh, khoảnh khắc được mong chờ nhất cũng đã diễn ra: công bố top 30 chung kết Miss Universe 2025. Không khí trong khán phòng như "nổ tung" khi những gương mặt nổi bật xuyên suốt mùa giải lần lượt được xướng tên.

Miss Universe Thái Lan - đại diện chủ nhà - là một trong những thí sinh được gọi tên đầu tiên. Bên cạnh đó là loạt ứng viên mạnh như Colombia, Ấn Độ, Bờ Biển Ngà, Puerto Rico, Mexico Philippines,… Những người đẹp đến từ các quốc gia vốn được đánh giá cao ở cả kỹ năng trình diễn lẫn thành tích nhan sắc đã không nằm ngoài dự đoán của fan sắc đẹp quốc tế.

Tuy nhiên, đến cuối cùng, Hương Giang vẫn không được gọi tên, qua đó hành trình của nàng hậu tại Miss Universe đã dừng lại.

Danh sách Top 30 Miss Universe lần thứ 74

120 thí sinh mở màn và hô tên cực năng lượng

Đúng 8 giờ, chung kết Miss Universe 2025 chính thức bắt đầu trong không khí bùng nổ. Toàn bộ 120 thí sinh lần lượt xuất hiện trên sân khấu để hô tên và quốc gia, mở màn cho hành trình tranh ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ đầy gay cấn.

Giữa dàn mỹ nhân quốc tế, Hương Giang thu hút sự chú ý khi sải bước với thần thái rạng rỡ. Đại diện Miss Universe Vietnam diện bộ váy ánh kim nổi bật, xuất hiện với năng lượng tràn đầy, biểu cảm tươi tắn và phong thái tự tin khiến khán giả Việt Nam không khỏi tự hào.

Khi khoảnh khắc hô vang hai tiếng Việt Nam vang lên, cả khán đài như vỡ òa. Hương Giang dõng dạc, dứt khoát và đầy tự hào, thể hiện trọn vẹn tinh thần "máu lửa" tại sân khấu Miss Universe. Visual rạng ngời cùng khí chất của Hương Giang ngay phần mở màn khiến fan sắc đẹp kỳ vọng cô sẽ có một đêm thi bứt phá trong đêm chung kết năm nay.

Hương Giang hô tên cực năng lượng (Clip: FPT Play)

Khoảnh khắc Hương Giang lia cam khi đồng diễn mở màn chung kết

Hương Giang được dự đoán vào Top 30

Trước giờ G của chung kết Miss Universe 2025, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã tung ra bảng dự đoán cuối cùng về khả năng tiến sâu của các thí sinh. Đây được xem là chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng fan sắc đẹp vì độ phân tích chuyên môn lẫn quan sát xuyên suốt hành trình của dàn thí sinh.

Trong bảng dự đoán cuối cùng, Missosology đặt đại diện chủ nhà Thailand ở vị trí số 1, theo sau lần lượt là Colombia, Mexico, Philippines và Bờ Biển Ngà - những ứng viên nổi bật xuyên suốt mùa giải.

Đáng chú ý, Hương Giang được Missosology xếp ở vị trí 25 chung cuộc. Đây là con số khiến nhiều fan Việt bán tín bán nghi nhưng vẫn xem là tín hiệu tích cực, nhất là trong bối cảnh mùa Miss Universe năm nay quy tụ hơn 120 đối thủ mạnh đến từ nhiều quốc gia.

Missosology công bố bảng dự đoán cuối cùng của Top 30 năm nay và Hương Giang cũng có mặt

Dàn sao Việt sang tận Thái Lan cổ vũ nồng nhiệt

Hiện tại, hàng loạt sao Việt như Hoà Minzy, Chi Pu, Tuấn Ngọc, Erik, Mai Ngô, Diệp Lâm Anh,… đều đã có mặt tại Thái Lan để tiếp sức tinh thần cho đại diện Việt Nam. Đáng chú ý, khoảnh khắc bạn trai Phú Cường ôm chặt Hương Giang trước giờ thi khiến netizen rần rần, xem đây như nguồn động lực lớn giúp cô thêm tự tin trước thềm chung kết.

Chung kết Miss Universe sẽ diễn ra loạt phần thi từ hô tên, bikini, dạ hội và ứng xử để chọn ra lần lượt Top 30, Top 20, Top 12, Top 5, Top 3 và sau cùng là người đăng quang chung cuộc.

Trước đó ở vòng bán kết, Hương Giang đã ghi điểm nhờ phần trình diễn bikini đầy năng lượng và layout dạ hội được đánh giá tiến bộ vượt bậc so với các hoạt động trước. Cô kiểm soát biểu cảm tốt, giữ phong thái bình tĩnh và năng lượng ổn định. Nhiều fan kỳ vọng Hương Giang sẽ toả sáng đúng lúc để có thành tích cao tại cuộc thi năm nay.

Hoà Minzy cuối cùng đã có mặt tại Thái để cổ vũ Miss Universe Vietnam

Dàn sao Việt sẵn sàng tiếp lửa cho Hương Giang

Khoảnh khắc cực ngọt của bạn trai Phú Cường và Hương Giang

Chi Pu và Tuấn Ngọc có mặt tại Thái để cổ vũ cho người chị thân thiết

Erik đã sang Thái từ sớm để không bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt nào của Hương Giang