Chung kết AFF Cup 2026: Chủ nhà Thái Lan bán giá vé đắt nhất cho fan Việt Nam

Vé xem trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 tại Thái Lan đang được mở bán.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam được tổ chức tại SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Theo ghi nhận, tất cả các vị trí khán đài được mở bán hiện đều vẫn còn vé.

Vị trí khán đài dành cho CĐV Việt Nam trên SVĐ Rajamangala

Giá vé dành cho CĐV Việt Nam - khu vực CAT 1 (AWAY) là 500 baht (khoảng 400.000 đồng)

Đáng chú ý, các CĐV Việt Nam sẽ chỉ được mua vé ở một khu vực riêng biệt thuộc khán đài B, tương tự như chung kết AFF Cup 2024. Trang Ticket Master cho biết hiện vé ở khu vực khán đài của CĐV Việt Nam đang được bán với tốc độ rất nhanh, cao hơn so với phần lớn các vị trí khác.

Hi vọng rằng, khu vực khán đài dành cho người hâm mộ đội khách sẽ được lấp đầy bởi sắc đỏ vào ngày diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 nhằm tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam rất cần sự cổ vũ của người hâm mộ trong trận đấu trên sân khách

Sân Rajamangala có sức chứa 51.560 chỗ ngồi. Ở trận chung kết AFF Cup 2024, số lượng khán giả đến sân được ghi nhận là 46.982.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 Thái Lan vs Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 22/8.

Highlights Việt Nam 2-0 Malaysia (Bán kết lượt về AFF Cup 2026)

Thăm dò ý kiến Dự đoán trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026: Thái Lan vs Việt Nam Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Thái Lan thắng Hai đội hòa nhau Việt Nam thắng