Chung Hân Đồng khó có thể mang thai

Chung Hân Đồng là nữ thần sắc đẹp, "phú bà hàng thật giá thật" của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ở tuổi 45, cô sở hữu khối tài sản ròng ước tính hơn 100 triệu HKD (khoảng 332 tỷ đồng), với nhiều bất động sản hạng sang và trong đó có 1 căn hộ rộng hơn 200 m2 ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Thế nhưng, người đẹp này lại có đường tình duyên vô cùng lận đận với hơn 11 mối tình đổ vỡ, 2 lần bị tung ảnh riêng tư và ly dị chồng bác sĩ vào năm 2021.

Mới đây, Chung Hân Đồng càng khiến người hâm mộ thêm xót xa khi tiết lộ thông tin về chuyện mang thai của mình trên chương trình Amazing Friends. "Chị Đẹp" này tâm sự rằng ước mơ lớn nhất của cô là có một đứa con của riêng mình. Tuy nhiên, Chung Hân Đồng lại không thể mang bầu vì gặp vấn đề về sức khỏe và trở ngại tuổi tác.

Chung Hân Đồng khao khát làm mẹ, nhưng không thể mang bầu vì gặp vấn đề về sức khỏe và trở ngại tuổi tác. Ảnh: Sina.

"Tôi luôn mong có một đứa con để bầu bạn, nhưng hiện tại rất khó. Tôi đã bước sang ngưỡng U50, hiểu rõ việc sinh con ở độ tuổi này tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa kể việc mang thai cũng không dễ dàng. Bác sĩ nói với tôi rằng phụ nữ 45 tuổi có tỷ lệ thụ thai tự nhiên dưới 1%, tỷ lệ thành công của thụ tinh ống nghiệm cũng chỉ khoảng 15%. Rào cản sinh lý này trở thành ngọn núi lớn nhất trước mắt tôi. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng phép màu sẽ xảy ra", Chung Hân Đồng chia sẻ.

Trước đây, nữ nghệ sĩ từng chủ động đông lạnh trứng nhằm chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. Tuy nhiên, trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Lại Hoằng Quốc, ước nguyện ấy đã không thể thành hiện thực khi tình cảm vợ chồng sớm nguội lạnh rồi tan vỡ. Theo nguồn tin trong giới, lúc còn trẻ, Chung Hân Đồng từng mang song thai trong thời gian hẹn hò đại gia Tần Phấn. Đáng tiếc cô không giữ được con.

Hiện tại, cơ hội mang thai của Chung Hân Đồng được đánh giá rất mong manh. Cô mắc bệnh gan do uống rượu lâu ngày, thường xuyên bị tăng cân không phanh và rối loạn nội tiết tố do stress. Từ năm 2025, Chung Hân Đồng đã cố cai rượu, điều chỉnh chế độ sinh hoạt cũng như ăn uống, tập luyện sao cho lành mạnh nhất có thể để cải thiện tình trạng sức khỏe và giảm cân.

Chung Hân Đồng lận đận tình duyên, con cái. Ảnh: Sina.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí khi trở thành thành viên của nhóm nhạc đình đám TWINS cùng Thái Trác Nghiên. Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Chung Hân Đồng còn ghi dấu ấn với vai trò diễn viên qua nhiều bộ phim như Võ Tắc Thiên Bí Sử, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Kế Hoạch A, Thiên Cơ Biến…

Nguồn: Sina, Sohu