Chung cư The Light Hà Nội: Vô cớ cầm dao tấn công nhà hàng xóm

Trong lúc đang cho các con ăn sáng, anh L. bị đối tượng xông vào hành hung

Cầm dao sang tận nhà tấn công 4 bố con hàng xóm

Liên quan đến sự việc trên, ngày 23/7, trao đổi với chúng tôi, anh H.Q.L., chủ căn hộ tại tầng 6 tòa B, chung cư The Light - người đăng tải sự việc lên mạng xã hội, cho hay hiện tại vợ chồng anh đang phải đưa các cháu nhỏ về quê đề phòng tình huống xấu xảy ra, vì người đàn ông hàng xóm vẫn đang có mặt ở nhà, tại căn hộ liền cạnh gia đình anh.

Theo anh L., trước đây gia đình anh từng bị người đàn ông này chửi bới đe dọa, sự việc cũng đã báo cáo chính quyền.

Đỉnh điểm, vào sáng 21/7, trong nhà anh L. có 3 cháu nhỏ đang ngồi ăn sáng thì bất ngờ người đàn ông hàng xóm cầm hung khí xông thẳng vào đâm trực diện, rất may anh L. phản ứng kịp thời nên thoát nạn trong gang tấc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh L. đã trình báo công an phường Trung Văn, đối tượng hàng xóm sau đó đã được mời lên trụ sở làm việc.

Anh L., cho biết thêm, tối cùng ngày, phía công an đã thông báo cho gia đình anh biết tin đối tượng đã được gia đình bảo lãnh đưa đi nơi khác ở.

"Tuy nhiên, tối hôm đó vợ mình đi làm về lại bắt gặp đối tượng đi cùng thang máy và lại tiếp tục bị hắn đe dọa, mình có gọi điện cho bên công an phường thì được báo là quận nói hiện chưa đủ chứng cứ để giữ người", anh L. cho hay.

Chiều cùng ngày, chúng tôi có mặt tại chung cư trên để tìm hiểu sự việc, nhiều cư dân tại đây vẫn chưa hết hoang mang và đang trong trạng thái đề cao cảnh giác. Các gia đình không dám cho con xuống khu vực sân chơi vì sợ.

Nhiều cư dân sinh sống tại chung cư The Light đang rất hoang mang sau khi sự việc diễn ra

Trao đổi với chúng tôi, bà Hà Thị Minh Thanh – Trưởng BQL tòa nhà chung cư The Light xác nhận, sáng 21/7, anh L. xuống ban quản lý báo cáo lại sự việc và đề nghị trích xuất camera an ninh, phía ban quản lý ngay lập tức hỗ trợ anh L. đồng thời tiến hành các thủ tục báo cáo đến cơ quan chức năng.

Hàng ngày ông H. vẫn đi tập thể dục tại sân chơi của trẻ, sau sự việc trên người dân không cho trẻ tụ tập ở đây

Theo bà Thanh, sau khi sự việc được trình báo, công an phường Trung Văn lập tức xuống địa bàn xác minh, mời người đàn ông tên N.Đ.H (khoảng 60 tuổi) về trụ sở, đồng thời báo cáo lên cấp quận để xin ý kiến.

"Ông H. bị giữ tại phường, đến tối mới liên hệ được với em gái của ông này. Chúng tôi đã thấy người nhà đưa quần áo cho ông ấy, sau đó được bảo lãnh về nơi ở khác, tuy nhiên tối hôm đó vợ anh L. đi làm về đến cầu thang vẫn gặp ông H. và ông này vẫn tiếp tục đe dọa", bà Thanh cho biết. Theo bà Thanh, hiện tại ông H. đang sinh sống tại căn hộ của mình và vẫn đi ra khỏi nhà vài tiếng lại về nên hàng xóm rất hoang mang.

Căn hộ của gia đình anh L. liền kề với căn hộ ông H.

Cắt cử bảo vệ túc trực tại tầng 6

Nói thêm về người này, đại diện ban quản lý cho hay, ông H. ở một mình, không có vợ con, căn hộ đang ở do người em gái đứng tên. Từng có lần hàng xóm phản ánh ông H. chửi bới, đe dọa, tổ dân phố đã trực tiếp lên làm việc.

Tại buổi làm việc, ông H. với biểu hiện bất thường, có dấu hiệu hoang tưởng (ông H. luôn nói nhảm, cho rằng bị người xung quanh dọa giết - PV), tuy nhiên người thân của ông này cho rằng ông H. không hề có bệnh nên rất khó xử lý.

Một bảo vệ đã được cắt cử túc trực tại tầng 6

Theo bà Thanh, trong lúc đang chờ các cơ quan chức năng vào cuộc, ban quản lý tạm thời phân công một bảo vệ tại tầng 6 của tòa nhà B.

"Trước mắt để đảm bảo giữ gìn an ninh, đảm bảo an toàn cho cư dân, chúng tôi cắt cử bảo vệ có đủ tố chất, trang bị công cụ hỗ trợ được pháp luật cho phép, bảo vệ 24/24, nếu có bất thường phải can thiệp và phải theo dõi ông H. đi ra ngoài và về nhà lúc nào đều phải báo cho bộ phận", bà Thanh thông tin.