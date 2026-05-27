Chung cư 36 tầng ở TPHCM tiếp tục xuất hiện vết nứt mới

Chung cư Lapen Center

Ngày 26/5, ghi nhận của Tiền Phong tại chung cư Lapen Center cho thấy tiếp tục xuất hiện vết nứt gãy mới ở tầng 16, theo chiều dọc của tường bao, tiềm ẩn nguy cơ tường bị bung rớt ra ngoài.

Chung cư này có quy mô 36 tầng, gồm 34 tầng nổi và 2 tầng hầm. Vết nứt gãy mới xảy ra ở phần tường bao của căn hộ 16.17 (tầng 16), nằm ngay góc giao lộ đường 30 tháng 4 và Nguyễn Trung Trực. Phát hiện tình trạng nguy hiểm, cư dân đã trình báo Ban quản trị chung cư để nắm bắt sự việc, tìm phương án giải quyết.

Ông Đ.Đ.K (ngụ tại căn hộ 16.17) cho biết, ông không biết chính xác vết bung nứt xảy ra từ thời điểm nào, do nằm bên ngoài căn hộ nên không thể tiếp cận. Sau khi phát hiện, ông K. đã nhanh chóng trình báo Ban quản trị, đề nghị giải quyết nhanh vì lo ngại nếu bị bung rớt, gạch vữa rơi xuống gây nguy hiểm cho người dân ở phía dưới.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban quản trị chung cư Lapen Center đã cử đội ngũ đu dây phía bên ngoài tòa nhà để kiểm tra, ghi nhận tình trạng vết nứt. Trên cơ sở đó, Ban Quản trị báo cáo chính quyền địa phương nắm bắt, chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, Ban Quản trị triển khai một số biện pháp tạm thời nhằm bảo đảm an toàn cho cư dân sinh sống xung quanh chung cư.

Sống trong lo sợ

Trước đó vào tháng 7/2025, khu vực tầng 16 chung cư này xảy ra nhiều vết nứt tường bao ở các căn hộ tầng 16, vị trí bị ảnh hưởng lớn nhất tại căn hộ 16.08, khi mảng tường bao căn hộ này bung rớt ra ngoài. Tuy nhiên, do đã rào chắn trước đó nên không gây nguy hiểm cho người dân xung quanh khu vực.

Đến nay, đã gần 1 năm trôi qua, vị trí nứt vỡ tường bao cũ chưa được xử lý giải quyết xong thì lại tiếp tục xuất hiện nhiều vị trí có hiện tượng bung tróc tường bao mới. Bên cạnh đó, không chỉ đối với tường bao bên ngoài, mà phần tường ở bên trong chung cư, nơi không tiếp xúc với mưa gió cũng xảy ra hiện tượng bung rớt.

Nhiều cư dân bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn khi các vết bung nứt tường bao cũ chưa được xử lý dứt điểm thì các vết bung nứt mới tiếp tục xuất hiện.

Một số người bày tỏ sự hoài nghi về chất lượng thi công xây dựng tường bao của chung cư bởi tình trạng bung tróc nhiều vị trí tường bao xung quanh cho thấy chất lượng và tuổi thọ chung cư kém hơn so với những công trình được đưa vào hoạt động cùng thời điểm thậm chí trước đó.