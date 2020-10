Chùm ảnh, video flycam: Cận cảnh lũ lịch sử nhấn chìm đường sá, ngập hàng ngàn ngôi nhà ở Quảng Bình

Với tình hình diễn biến phức tạp, nguy cơ lũ lớn gây thiệt hại người, tài sản cao, trong những ngày vừa qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai lực lượng, phương tiện để tuyên truyền, hướng dẫn và giúp người dân tránh lũ, di dời tài sản đến nơi an toàn; triển khai lực lượng đến các khu vực xung yếu để đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho người và phương tiện tại các vùng bị ngập sâu. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng địa phương để triển khai phòng, chống lũ lụt hiệu quả