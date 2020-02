Chùm ảnh: Nước Anh ăn mừng thời khắc Brexit lịch sử sau 'đằng đẵng' đợi chờ

Sau thời gian dài trì hoãn, một trong những sự kiện chính trị lớn nhất trong lịch sử Anh - Brexit cuối cùng cũng đã hoàn tất, đưa nước Anh sang một chương mới khi không còn là một phần của EU.



Những người ủng hộ Brexit đã có một đêm không ngủ khi đồng loạt đổ xuống đường phố trên toàn nước Anh, trong đó có màn ăn mừng lớn nhất ở Quảng trường Quốc hội tại thủ đô London với sự xuất hiện của chính trị gia Nigel Farage. Ông Farage là một thành viên của Nghị viện châu Âu nhưng cũng là người đứng đầu Đảng Brexit của Anh từ năm 2019.

Những khoảnh khắc cuối cùng của nước Anh trong vai trò một thành viên EU được đánh dấu bằng một màn trình diễn ánh sáng ấn tượng lên phần cánh cửa màu đen nổi tiếng của Phố Downing (nơi đặt văn phòng thủ tướng Anh). Bản thân Thủ tướng Boris Johnson cũng tổ chức một bữa tiệc thân mật với các nhân viên sau khi bài phát biểu đã được ghi âm trước của ông được phát sóng trên truyền hình.

Ông Johnson ca ngợi "khoảnh khắc của hy vọng, khoảnh khắc mà nhiều người tưởng như không bao giờ tới", đồng thời khẳng định, Brexit sẽ "mở ra" tiềm năng của nước Anh. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về những khó khăn trên hành trình mới.

Anh giờ đây tiến vào thời kỳ chuyển tiếp 11 tháng với EU mà chính phủ sẽ phải "chạy đua với thời gian" để đạt được một thỏa thuận thương mại trước tháng 12.

Mặc dù vậy, những lo lắng trước mắt dường như đã bị những người ủng hộ Brexit tạm gác sang một bên trong đêm thứ sáu khi họ cùng đổ xuống đường, hòa chung niềm vui với những người giữ vai trò chủ chốt của Brexit như ông Farage.

"Người thắng cuộc thực sự tối nay là nền dân chủ. Và tôi là một người tin rằng, chúng ta nên thân châu Âu nhưng không phải là Liên minh châu Âu", ông Farage tuyên bố.

Trong khi quốc ca Anh "Chúa cứu rỗi Nữ Hoàng" và ca khúc "Land of Hope and Glory" (Mảnh đất của Hy vọng và Vinh quang) vang lên khắp Quảng trường Quốc hội và tại các bữa tiệc đường phố trên toàn nước Anh, những người phản đối Brexit vẫn cố gắng thể hiện thái độ của mình. Một nhóm người dân đã tụ tập bên ngoài Quốc hội Scotland tại Edinburgh và hô to "chúng tôi không muốn Brexit".

Và tối hôm qua cũng là một thời khắc ngọt ngào và cả cay đắng cho Bộ rời Liên minh châu Âu. Kể từ khi được thành lập vào năm 2016 dưới thời chính phủ bà Theresa May, các nhân viên của cơ quan này đã nỗ lực hết mình để đạt được kết quả như mong đợi nhưng giờ đây sự tồn tại của họ lại không còn cần thiết nữa.

Lãnh đạo Đảng Brexit Faragel cũng sẽ rời bỏ vị trí thành viên Nghị viện châu Âu sau ngày 31/1

Thủ tướng Boris Johnson phát biểu trên truyền hình Anh

Đồng hồ Big Ben điểm 11h, đánh dấu thời khắc lịch sử Brexit

Trình diễn ánh sáng bên ngoài văn phòng thủ tướng Anh

Dòng chữ chiếu trên vách đá viết: "Anh đã rời khỏi EU"