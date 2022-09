Nhiều xã huyện Chương Mỹ chìm trong biển nước sau lũ lớn

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Duy Hùng, là chủ cơ sở quán karaoke xảy ra cháy làm 3 chiến sĩ công an hi sinh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.