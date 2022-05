Hiện nay, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông; ở vùng núi và trung du đêm qua đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thượng Quan (Bắc Kạn) 74mm, Thuần Mang (Bắc Kạn) 65mm, Thạch An (Cao Bằng) 48mm,...

Dự báo, trong ngày và đêm nay, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm) với lượng mưa phổ biến 40-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h; riêng khu vực Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh phổ biến 60-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h.

Từ ngày mai (13/5) đến khoảng ngày 15/5, lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tăng lên mức 100-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.